Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичный белок даёт кратковременный эффект подтяжки кожи шеи — Infobae
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
Американской Centrus Energy разрешили импорт урана из России до 2027 года

Звезда с таймером внутри: загадочный объект в Млечном Пути излучает по жёсткому циклу

Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Наука

В глубинах Млечного Пути зафиксирован объект, который ведёт себя не так, как привыкла видеть современная астрофизика. Он с почти идеальной точностью посылает сигналы, словно работает по внутреннему таймеру, и делает это сразу в нескольких диапазонах излучения. Такой ритм и синхронность процессов ставят под сомнение привычные модели поведения компактных звёзд. Об этом сообщает passioneastronomia.

Космос
Фото: commons.wikimedia.org by Pervisha Khan (Khanumsays), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Космос

Объект, который не вписывается в каталоги

Источник, получивший обозначение ASKAP J1832-0911, был обнаружен в рамках радионаблюдений южного неба. Сначала внимание учёных привлекла строгая периодичность: каждые 44 минуты объект активируется и около двух минут излучает мощный радиосигнал. Подобная стабильность крайне редка даже для хорошо изученных пульсаров, которые обычно работают в куда более быстрых режимах.

Дополнительный интерес возник после сопоставления данных с орбитальных телескопов. Оказалось, что в те же временные интервалы фиксируется и рентгеновское излучение. Такой синхрон в радио- и рентгеновском диапазонах почти не встречается и напоминает поведение других аномальных источников, включая повторяющиеся радиосигналы, которые ранее уже ставили исследователей в тупик.

Почему период в 44 минуты считается аномалией

Большинство нейтронных звёзд вращаются с периодами от миллисекунд до нескольких секунд. Даже самые "медленные" магнитары остаются в рамках этих масштабов. В случае ASKAP J1832-0911 речь идёт о десятках минут, что не укладывается ни в одну стандартную модель.

При этом сам цикл отличается высокой стабильностью и практически не меняется со временем. Это указывает на устойчивый физический механизм, а не на случайные вспышки или внешние воздействия. Дополнительную сложность создаёт отсутствие признаков двойной системы или активного перетока вещества, что обычно помогает объяснить необычное излучение.

Основные гипотезы о природе объекта

На данный момент существует несколько рабочих версий, каждая из которых объясняет лишь часть наблюдаемых эффектов. Одна из них предполагает ультрамедленно вращающийся магнитар — нейтронную звезду с экстремальным магнитным полем. Такая модель хорошо объясняет мощность импульсов, но плохо согласуется с необычно длинным периодом.

Другая гипотеза связана с сильно намагниченным белым карликом. В пользу этой версии говорит временной масштаб, однако синхронное радио- и рентгеновское излучение в таком виде для белых карликов пока не подтверждено наблюдениями. Аналогичные сложности возникают и при сравнении с объектами, где сигналы связывают с магнитными процессами, как это происходит у некоторых звёзд и экзопланет с активными полями.

Почему это открытие важно

ASKAP J1832-0911 относится к классу долгопериодических переходных источников — категории, которая начала активно изучаться лишь в последние годы. Развитие радиотелескопов и обзорных программ позволило фиксировать сигналы, которые раньше просто терялись на фоне шума.

Понимание природы таких объектов помогает уточнить эволюцию компактных звёзд — пульсаров, магнитаров и белых карликов. Кроме того, синхронные наблюдения в разных диапазонах дают редкую возможность проверить модели переноса энергии и поведения экстремальных магнитных полей.

Что будет дальше

Астрономы продолжают мониторинг ASKAP J1832-0911 с использованием наземных и орбитальных инструментов. В фокусе — проверка стабильности периода на длинных временных отрезках, поиск дополнительных слабых импульсов и анализ поведения объекта в других диапазонах спектра.

Пока этот источник остаётся одной из самых интригующих космических загадок последних лет, напоминая, что даже в относительно хорошо изученной галактике всё ещё есть объекты, способные ломать устоявшиеся представления.

Сравнение ASKAP J1832-0911 с другими компактными объектами

Если сравнивать его с классическими пульсарами, ключевое отличие — частота сигналов и их длительность. Пульсары излучают часто и коротко, тогда как ASKAP J1832-0911 работает редкими, но мощными импульсами.

По отношению к магнитарам объект выделяется необычно длинным и стабильным циклом. Белые карлики ближе по временным масштабам, но уступают по спектральным характеристикам. В итоге источник пока остаётся вне чёткой классификации.

Плюсы и минусы существующих гипотез

Каждая модель имеет сильные стороны. Магнитарная версия объясняет энергию сигналов, версия с белым карликом — периодичность. Однако ни одна из них не описывает все наблюдаемые параметры сразу.

Плюсом текущей ситуации является быстрое накопление данных и рост числа аналогичных объектов. Минус — отсутствие универсальной теории, которая могла бы связать все факты в единую картину.

Советы: как изучают подобные объекты шаг за шагом

  1. Подтверждают стабильность сигнала длительными сериями наблюдений.

  2. Сравнивают данные разных диапазонов — радио, рентген, иногда оптику.

  3. Проверяют архивы, чтобы понять, проявлял ли объект активность раньше.

  4. Строят теоретические модели и планируют новые наблюдения.

Популярные вопросы о ASKAP J1832-0911

Может ли это быть искусственный сигнал?

На сегодняшний день нет признаков искусственного происхождения. Все параметры указывают на естественные астрофизические процессы.

Насколько далеко находится объект?

Предварительные оценки помещают его в пределы нашей галактики, но точное расстояние ещё уточняется.

Можно ли ожидать открытия похожих источников?

Да, по мере развития радионаблюдений вероятность обнаружения целой популяции подобных объектов будет расти.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Недвижимость
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай
Овощной ужин снизил калорийность рациона до 200 ккал — Joy-Pup
Электромобили сохранили движение после 0% в тесте ADAC — Auto motor und sport
Объект в Млечном Пути излучил сигналы каждые 44 минуты — астрономы
Прохор Шаляпин заявил, что его пытаются нарочно очернить
Завершение занятия на успехе сохраняет интерес питомца к дрессировке — Dogfriend
Гелиотроп высаживают в грунт после угрозы заморозков
Япония увеличит плату за постоянный ВНЖ в десять раз — власти Японии
Салат "Огненный калейдоскоп" окрашивают свекольным соком
Вода с розмарином применяется для ухода за волосами зимой — Heraldo
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.