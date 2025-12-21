Дроны научились снимать дыхание китов: в выдохе нашли опасный вирус

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дроны собирают выдох китов без стресса, чтобы оценивать здоровье популяций
Наука

Выдох кита — это не просто фонтанчик брызг над водой, а короткое "окно", когда животное оставляет на поверхности следы того, что происходит в его организме. Теперь учёные научились аккуратно собирать эти капли с помощью дронов, чтобы оценивать здоровье диких китов без отлова и лишнего стресса.

Горбатый кит прыгает над морем
Фото: Designed by Freepik by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горбатый кит прыгает над морем

Метод уже помог выявить опасный для морских млекопитающих патоген, который связывают с массовыми выбросами на берег. Об этом сообщает BBC..

Как дроны "ловят" выдох китов

Когда горбатые киты, финвалы или кашалоты поднимаются к поверхности и выдыхают через дыхало, в воздухе образуется облачко мельчайших капель — его часто называют "выдохом". В этих микрокаплях могут находиться следы биологических молекул и микроорганизмов, которые позволяют судить о состоянии дыхательных путей и в целом о здоровье животного.

Чтобы собрать такой материал, исследователи запускают дрон с оборудованием прямо в зону выдоха. Ключевой момент — точность и стерильность: в работе использовали дроны со стерильными чашками Петри, чтобы капли оседали на чистую поверхность. Дополнительно команда брала образцы кожи с лодок, чтобы сопоставлять результаты и получать более цельную картину.

Что удалось обнаружить в "дыхании" китов

Анализ проб показал присутствие высококонтагиозного вируса, который связывают с массовыми выбросами китов и дельфинов на берег в разных частях мира. Речь идёт о морбилливирусе китообразных — потенциально смертельной инфекции, способной быстро распространяться среди дельфинов, китов и морских свиней.

Важно, что исследователи впервые подтвердили циркуляцию этого вируса за Полярным кругом. Это означает, что патоген присутствует и в арктических районах, где экосистемы меняются особенно заметно и где мониторинг диких животных традиционно затруднён погодой, расстояниями и ограниченным временем наблюдений.

Почему такой подход называют прорывом для охраны морских млекопитающих

Оценивать здоровье китов сложно по самой природе объекта: животные крупные, подвижные, проводят много времени под водой, а контакт с человеком почти всегда означает вмешательство. Поэтому ценность метода — в его ненавязчивости: дрон делает работу быстро и на расстоянии, а выдох берётся в тот момент, когда кит и так находится у поверхности.

Профессор Терри Доусон из Королевского колледжа Лондона подчёркивает, что это меняет возможности наблюдения за дикими популяциями и даёт шанс заранее замечать опасные сигналы.

В практическом смысле такой мониторинг помогает не ждать последствий, а пытаться поймать угрозу на ранней стадии — до того, как она проявится массовой гибелью или серией выбросов на берег. Чем раньше появляется информация о циркуляции патогена, тем больше времени у специалистов, чтобы усилить наблюдения, сопоставить данные из разных районов и понять, где риск выше.

Чем опасен морбилливирус для китообразных

Морбилливирус китообразных описывают как крайне заразный: он способен приводить к тяжёлым заболеваниям и массовой гибели. Ещё одна проблема — переносимость между видами: инфекция может переходить от одного вида морских млекопитающих к другому и перемещаться на большие расстояния, включая миграционные маршруты.

Для природоохранной работы это особенно чувствительно: китообразные часто живут и перемещаются в пространствах, где разные популяции пересекаются, а значит, у инфекции есть возможность "путешествовать" вместе с животными. Поэтому любые инструменты раннего обнаружения становятся не просто научным интересом, а частью системы предупреждения.

Что открытие может дать дальше

Исследователи рассчитывают, что регулярное взятие проб выдоха поможет выявлять смертельные угрозы быстрее и точнее, а также отслеживать их распространение. При этом такой подход ценен ещё и тем, что его можно масштабировать: если метод стандартен и стерилен, результаты легче сравнивать между экспедициями и регионами.

Отдельный плюс — гуманность. В общественной повестке всё больше внимания тому, чтобы изучение дикой природы не превращалось в дополнительный фактор давления на животных. Дроны позволяют собирать данные деликатнее, а значит, расширяют круг ситуаций, когда наблюдения реально проводить регулярно.

Сравнение: сбор "выдоха" дронами и традиционные способы мониторинга

Сбор выдоха дронами отличается тем, что это краткий, но информативный контакт без физического взаимодействия с животным. Он подходит для оценки патогенов у живых китов и может проводиться многократно в течение сезона наблюдений.

Традиционные подходы обычно опираются на образцы, которые получают при более близком контакте, а также на обследование животных, оказавшихся на берегу. Эти методы тоже важны, но они чаще связаны либо с ограниченной выборкой, либо с тем, что данные появляются уже "после события", когда риск реализовался. Дроновый сбор выдоха, напротив, работает как инструмент профилактического контроля, когда проблема ещё не перешла в стадию массовых последствий.

Плюсы и минусы метода дронового анализа выдоха

Этот подход выглядит перспективно, но его стоит оценивать трезво — как любую технологию мониторинга.

Плюсы:
• позволяет получать данные о патогенах у живых китов без стресса и вреда для животных;
• делает мониторинг более регулярным и масштабируемым, особенно в труднодоступных районах;
• помогает замечать угрозы раньше и сравнивать ситуацию между видами и локациями;
• снижает зависимость наблюдений от редких и драматичных событий вроде массовых выбросов.

Минусы:
• работа требует точной техники безопасности, стерильности и опытной команды, чтобы не загрязнять пробы;
• "окно" для сбора очень короткое, поэтому важны условия на воде и грамотная пилотажная работа;
• один метод не заменяет все остальные: для полной картины всё равно нужны разные типы данных и сопоставление результатов.

Популярные вопросы о дроновом анализе выдоха китов

Зачем собирать именно выдох, а не только кожу или воду вокруг?

Выдох — это концентрированное облачко капель, связанное с дыхательной системой животного. Оно может дать информацию о патогенах у живого кита без прямого контакта, что особенно важно для регулярного мониторинга.

Насколько опасен морбилливирус для китообразных?

По описанию исследователей, болезнь очень заразна, может вызывать тяжёлые заболевания и массовую гибель, а также передаваться между видами и распространяться на большие расстояния.

Что меняет факт обнаружения вируса за Полярным кругом?

Это указывает на циркуляцию потенциально смертельного патогена в арктических районах. Для науки и охраны природы это сигнал усиливать наблюдения, потому что экосистемы там быстро меняются, а риски для морских млекопитающих могут проявляться иначе и быстрее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
