Компас начинает путаться: магнитное поле Земли медленно меняет полюса и ослабляет защиту планеты

Наука

Магнитное поле Земли не является чем-то неизменным и застывшим во времени. Оно способно ослабевать, восстанавливаться и даже полностью менять конфигурацию. Учёные давно изучают такие процессы, сопоставляя современные данные с геологическим прошлым планеты.

Ослабление магнитного поля Земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Как происходит смена магнитных полюсов

Инверсия магнитных полюсов — это процесс, при котором северный и южный магнитные полюса Земли меняются местами. По оценкам специалистов, активная фаза такого явления занимает несколько тысяч лет, однако последствия ощущаются значительно дольше. После переполюсовки магнитному полю требуется от 25 до 40 тысяч лет, чтобы полностью восстановить свою прежнюю мощность.

"Основная фаза переполюсовки происходит относительно быстро — в течение первых тысяч лет", — пояснил старший научный сотрудник Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Александр Пасенко, сообщает ТАСС.

В этот период защитные свойства магнитного поля ослабевают, и планета становится более уязвимой для космического излучения и потоков заряженных частиц от Солнца.

Почему учёные говорят об ослаблении защиты

Одним из ключевых признаков текущих изменений считается Южно-Атлантическая аномалия — область над Южной Атлантикой, где магнитное поле заметно слабее нормы. С 2014 года эта зона значительно расширилась и стала предметом пристального внимания специалистов.

"Прохождение спутников через эту область подвергает их воздействию космического излучения, что может повредить аппаратуру", — отметил Александр Пасенко.

Инженерам приходится учитывать этот фактор при эксплуатации космических аппаратов, временно отключая чувствительные системы во время пролёта через аномалию. Для бытовых технологий, навигации и связи на Земле эти процессы пока не несут критических рисков.

Было ли подобное раньше

Палеомагнитные исследования показывают, что инверсии происходили многократно. В среднем за последние 20 миллионов лет смена полюсов случалась раз в 200-300 тысяч лет. Последняя полная инверсия произошла около 780 тысяч лет назад.

Пасенко напомнил о событии Лашамп, случившемся примерно 41 тысячу лет назад, когда напряжённость магнитного поля снизилась до 10% от современного уровня. Несмотря на это, Homo sapiens и экосистемы планеты успешно пережили этот период без глобальных последствий.

Обычное магнитное поле и период инверсии

В нормальном состоянии магнитное поле эффективно отражает солнечный ветер и снижает уровень радиации у поверхности Земли. Во время инверсии поле становится более сложным и неоднородным, а его общая мощность уменьшается. Это повышает нагрузку на спутники, системы связи и космическую технику, но не приводит к мгновенным катастрофам. Главная разница заключается во времени: обычное поле стабильно веками, а инверсия растягивается на десятки тысяч лет.

Плюсы и минусы инверсии магнитных полюсов

Изменения магнитного поля имеют разные стороны, которые учёные рассматривают комплексно.
Положительным моментом является то, что процесс идёт крайне медленно и позволяет адаптироваться технологиям и биосфере. Исторические данные подтверждают устойчивость жизни к таким изменениям. К минусам относят рост радиационной нагрузки на орбитальные аппараты и необходимость дополнительных мер защиты для спутников, навигационных систем и электроники.

Популярные вопросы о смене магнитных полюсов Земли

Опасна ли инверсия для людей?

По данным науки, прямой угрозы для здоровья человека она не несёт.

Когда может произойти следующая смена полюсов?

Точные сроки неизвестны, но резких изменений в ближайшее время не ожидается.

Что страдает больше всего при ослаблении поля?

В первую очередь — спутники и космическая техника, а не повседневная жизнь на Земле.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
