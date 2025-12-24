Песок смывает не штормами: человеческий фактор ускоряет исчезновение пляжей по всему миру

Повышение уровня моря запускает разрушение пляжей — морской биолог Дефео

Песчаные пляжи, которые кажутся вечными, стремительно теряют свои очертания. Учёные всё чаще говорят о том, что прибрежные зоны больше не успевают восстанавливаться под давлением климата и человека. Последствия затронут не только природу, но и туризм, экономику и безопасность городов у моря.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Разрушенный пляж

Почему пляжи исчезают быстрее, чем ожидалось

Повышение уровня моря, учащение штормов и активная застройка побережий запускают процесс эрозии, который уже сложно остановить. Прибрежные экосистемы теряют устойчивость, а песок, который веками перераспределялся между дюнами, береговой линией и подводной зоной, перестаёт возвращаться обратно. Учёные связывают это не только с глобальным потеплением, но и с масштабными климатическими сдвигами, включая изменения океанических течений, о чём ранее говорили в контексте изменения климата в Атлантике.

Как устроена прибрежная экосистема

Морской биолог Омар Дефео объясняет, что пляж — это не просто полоса песка, а сложная система из трёх взаимосвязанных зон: дюн, открытого берега и подводной части. Нарушение хотя бы одной из них отражается на всей цепочке.

"Когда урбанизация уничтожает дюны, исчезает естественный буфер, и штормы начинают разрушать не только пляжи, но и прибрежные дома", — отметил профессор Уругвайского университета Республики Омар Дефео.

Исследования показывают, что даже механическая очистка пляжей и строительство прямо на песке снижают биоразнообразие и биомассу морских организмов.

Туризм как скрытый фактор риска

Чем больше людей посещает пляжи, тем сильнее нагрузка на экосистему. Массовый туризм меняет микросреду, увеличивает количество органических отходов и способствует распространению условно-патогенных видов. В долгосрочной перспективе это делает побережья менее привлекательными и опасными для жизни. Об этом сообщает SciTechDaily.

Естественные пляжи и урбанизированные побережья

Прибрежные зоны могут выглядеть одинаково привлекательно для туристов, однако с точки зрения экологии между ними существует принципиальная разница. Сравнение этих двух типов пляжей помогает понять, почему одни территории исчезают быстрее других.

Естественные пляжи

Формируются и поддерживаются природными процессами. Дюны свободно накапливают песок, волны перераспределяют осадочные породы, а прибрежная фауна сохраняет высокое биоразнообразие. Такие пляжи лучше справляются со штормами и способны частично восстанавливаться после экстремальных погодных событий.

Урбанизированные побережья

Находятся под постоянным давлением человека. Застройка дюн, дороги, отели и механическая уборка песка нарушают естественный обмен между зонами. В результате пляжи теряют устойчивость, быстрее размываются, а экосистема становится беднее и уязвимее.

Таким образом, ключевое различие заключается не во внешнем виде, а в способности пляжа адаптироваться к изменениям климата и сохранять баланс между природой и человеческой деятельностью.

Плюсы и минусы активного освоения побережий

Развитие прибрежных территорий долгое время считалось экономическим преимуществом. Однако у этой модели есть и обратная сторона.

Плюсы:

развитие туризма и инфраструктуры;

рост занятости в прибрежных регионах;

улучшение транспортной доступности.

Минусы:

ускоренная эрозия пляжей;

потеря биоразнообразия;

рост рисков для жилья и городской среды.

Что происходит в мире уже сейчас

По данным глобальных исследований, около пятой части пляжей на планете уже сталкиваются с экстремальной эрозией. В некоторых регионах это приводит к радикальным решениям, включая перенос городов, как это происходит в случае с тонущей столицей Индонезии.

Популярные вопросы о будущем пляжей

Правда ли, что пляжи могут исчезнуть до конца века?

Да, при сохранении текущих тенденций учёные считают этот сценарий вероятным.

Можно ли остановить эрозию полностью?

Полностью — нет, но её темпы можно существенно снизить.

Что опаснее: климат или человек?

Наиболее разрушительный эффект возникает при их сочетании.