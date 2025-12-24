Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настя Ивлеева вновь стала блондинкой, потому что ей скучно — психолог Абравитова
Зеленый чай во время еды снижает усвоение железа на 25–65 процентов — Белновости
Авторитет для питомца не в силе, а в энергетике — ветеринар Шеляков
Планета-изгой Cha 1107-7626 поглощает миллиарды тонн вещества в секунду — Popsci
Проекты по газу и нефти в Норвегии растут, а в Британии налоги душат сектор
Окучивание и укрытие роз на зиму снижают риск вымерзания — Southern Living
Кожа головы обычно переносит окрашивание без проблем — трихолог Ткачев
Умные лампочки создают новогодний уют за один вечер — дизайнер Головлева
Смех улучшает память за счет снижения кортизола — ученые Стэнфорда

Песок смывает не штормами: человеческий фактор ускоряет исчезновение пляжей по всему миру

Повышение уровня моря запускает разрушение пляжей — морской биолог Дефео
Наука

Песчаные пляжи, которые кажутся вечными, стремительно теряют свои очертания. Учёные всё чаще говорят о том, что прибрежные зоны больше не успевают восстанавливаться под давлением климата и человека. Последствия затронут не только природу, но и туризм, экономику и безопасность городов у моря.

Разрушенный пляж
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Разрушенный пляж

Почему пляжи исчезают быстрее, чем ожидалось

Повышение уровня моря, учащение штормов и активная застройка побережий запускают процесс эрозии, который уже сложно остановить. Прибрежные экосистемы теряют устойчивость, а песок, который веками перераспределялся между дюнами, береговой линией и подводной зоной, перестаёт возвращаться обратно. Учёные связывают это не только с глобальным потеплением, но и с масштабными климатическими сдвигами, включая изменения океанических течений, о чём ранее говорили в контексте изменения климата в Атлантике.

Как устроена прибрежная экосистема

Морской биолог Омар Дефео объясняет, что пляж — это не просто полоса песка, а сложная система из трёх взаимосвязанных зон: дюн, открытого берега и подводной части. Нарушение хотя бы одной из них отражается на всей цепочке.

"Когда урбанизация уничтожает дюны, исчезает естественный буфер, и штормы начинают разрушать не только пляжи, но и прибрежные дома", — отметил профессор Уругвайского университета Республики Омар Дефео.

Исследования показывают, что даже механическая очистка пляжей и строительство прямо на песке снижают биоразнообразие и биомассу морских организмов.

Туризм как скрытый фактор риска

Чем больше людей посещает пляжи, тем сильнее нагрузка на экосистему. Массовый туризм меняет микросреду, увеличивает количество органических отходов и способствует распространению условно-патогенных видов. В долгосрочной перспективе это делает побережья менее привлекательными и опасными для жизни. Об этом сообщает SciTechDaily.

Естественные пляжи и урбанизированные побережья

Прибрежные зоны могут выглядеть одинаково привлекательно для туристов, однако с точки зрения экологии между ними существует принципиальная разница. Сравнение этих двух типов пляжей помогает понять, почему одни территории исчезают быстрее других.

Естественные пляжи

Формируются и поддерживаются природными процессами. Дюны свободно накапливают песок, волны перераспределяют осадочные породы, а прибрежная фауна сохраняет высокое биоразнообразие. Такие пляжи лучше справляются со штормами и способны частично восстанавливаться после экстремальных погодных событий.

Урбанизированные побережья

Находятся под постоянным давлением человека. Застройка дюн, дороги, отели и механическая уборка песка нарушают естественный обмен между зонами. В результате пляжи теряют устойчивость, быстрее размываются, а экосистема становится беднее и уязвимее.

Таким образом, ключевое различие заключается не во внешнем виде, а в способности пляжа адаптироваться к изменениям климата и сохранять баланс между природой и человеческой деятельностью.

Плюсы и минусы активного освоения побережий

Развитие прибрежных территорий долгое время считалось экономическим преимуществом. Однако у этой модели есть и обратная сторона.

Плюсы:

  • развитие туризма и инфраструктуры;
  • рост занятости в прибрежных регионах;
  • улучшение транспортной доступности.

Минусы:

  • ускоренная эрозия пляжей;
  • потеря биоразнообразия;
  • рост рисков для жилья и городской среды.

Что происходит в мире уже сейчас

По данным глобальных исследований, около пятой части пляжей на планете уже сталкиваются с экстремальной эрозией. В некоторых регионах это приводит к радикальным решениям, включая перенос городов, как это происходит в случае с тонущей столицей Индонезии.

Популярные вопросы о будущем пляжей

Правда ли, что пляжи могут исчезнуть до конца века?

Да, при сохранении текущих тенденций учёные считают этот сценарий вероятным.

Можно ли остановить эрозию полностью?

Полностью — нет, но её темпы можно существенно снизить.

Что опаснее: климат или человек?

Наиболее разрушительный эффект возникает при их сочетании.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Новости спорта
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Последние материалы
Полнолуние провоцирует эмоциональные всплески у водных знаков
Смех улучшает память за счет снижения кортизола — ученые Стэнфорда
Умные лампочки создают новогодний уют за один вечер — дизайнер Головлева
Грейпфрут восполняет суточную норму витамина C — диетологи
Фестиваль День Вален’Ока пройдёт в Кашире 3 и 4 января — минкультуры МО
Тарифы изменились — с карт жителей Новосибирска стали уходить кругленькие суммы
Повышение уровня моря запускает разрушение пляжей — морской биолог Дефео
Штрафы за перенос сроков ввели с 2026 года для застройщиков — финансист Трепольский
Решения саммита ЕС увеличили долговую нагрузку стран союза — политолог Оленченко
Резкие маневры на зимней дороге часто приводят к авариям — автоэксперт Петров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.