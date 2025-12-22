Лёд, который считали вечным: древняя Антарктида дала сигнал, который нельзя игнорировать

Восточно-Антарктический ледниковый щит уже разрушался 9 тысяч лет назад — newsbomb

Лёд Антарктиды кажется вечным, но история Земли говорит об обратном. Новое исследование показало, что гигантский ледяной щит Восточной Антарктиды уже однажды пережил резкий и масштабный обвал. И тревожнее всего то, что механизмы этого разрушения могут повторяться прямо сейчас. Об этом сообщает newsbomb.

Что произошло с Антарктидой 9 тысяч лет назад

Около 9 000 лет назад Восточно-Антарктический ледниковый щит (EAIS) испытал значительное отступление. Ученые установили, что причиной стала не одна изолированная аномалия, а сложное и усиливающееся взаимодействие между таянием льда и теплыми океанскими течениями, похожее на процессы, которые сегодня обсуждаются в контексте глубинного нагрева океана.

Глубинные теплые воды океана проникли под шельфовые ледники, которые служат своеобразными "пробками", удерживающими лед на суше. Когда эти шельфы начали разрушаться, процесс запустил цепную реакцию ускоренной потери льда по всему региону.

Опасная цепная реакция

Исследователи описывают механизм как положительную обратную связь. Таяние льда в одном месте изменяло циркуляцию океанских течений, что усиливало приток теплой воды в соседние районы. Это, в свою очередь, ускоряло дальнейшее разрушение ледников.

"Результаты дают ключевые данные для более точного прогнозирования будущего поведения антарктического ледника", — отмечает профессор Суганума, один из авторов исследования.

Даже относительно локальные изменения в такой системе способны привести к масштабным и необратимым последствиям.

Почему Восточная Антарктида особенно важна

Восточно-Антарктический ледниковый щит содержит более половины всего пресного льда на планете. Его долгое время считали наиболее стабильной частью Антарктиды. Однако новые данные показывают, что даже этот "оплот устойчивости" может быстро реагировать на потепление.

Сегодня уже фиксируются потери льда в отдельных прибрежных районах Восточной Антарктиды. Понимание того, как этот ледник вел себя в прошлые теплые периоды, помогает оценить его уязвимость в условиях современного изменения климата.

Параллели с современностью

Хотя древнее таяние произошло в начале голоцена, когда климат был теплее, чем в ледниковый период, физические процессы остаются теми же. Теплые глубинные воды и сегодня подтачивают антарктические ледники снизу.

Современные наблюдения показывают, что в Западной Антарктиде ледники Туэйтса и Пайн-Айленд уже стремительно отступают под воздействием теплых океанских вод. Если аналогичные цепные реакции начнутся в Восточной Антарктиде, потери льда могут резко ускориться, как это происходит при ослаблении глобальных океанических систем, включая климатический океанический конвейер.

Чем это грозит миру

Ускоренное разрушение антарктического льда напрямую связано с ростом уровня Мирового океана. Даже частичная дестабилизация Восточно-Антарктического щита может привести к значительному подъему уровня моря, что затронет прибрежные города и целые страны.

Кроме того, изменение ледового баланса влияет на океанические течения и климатические системы по всей планете, усиливая экстремальные погодные явления.

Сравнение: прошлое и настоящее таяние льда

В прошлом потепление запускало самоподдерживающиеся процессы таяния, которые распространялись на огромные территории. Сегодня темпы глобального потепления выше, а внешнее воздействие — сильнее. Это делает современные риски потенциально более быстрыми и разрушительными.

Плюсы и минусы научного открытия

Новое исследование расширяет понимание антарктических процессов, но одновременно усиливает тревогу.

Плюсы: лучшее моделирование будущего таяния, понимание скрытых механизмов, исторические аналогии.

Минусы: подтверждение высокой уязвимости ледников и риска быстрого коллапса.

Популярные вопросы о таянии Антарктиды

Почему важны события 9 000-летней давности?

Они показывают, как лед реагирует на потепление и океанические процессы.

Может ли Восточная Антарктида разрушиться быстро?

Да, при запуске цепной реакции таяние может резко ускориться.