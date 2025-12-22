Атлантика подаёт тревожный сигнал: вековая аномалия у Гренландии оказалась опасной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Пока Атлантический океан в целом нагревается из-за изменения климата, к югу от Гренландии уже больше века сохраняется странная холодная зона. Она противоречит базовым климатическим моделям и давно тревожит ученых. Новое международное исследование предлагает объяснение, которое выглядит особенно тревожным. Об этом сообщает newsbomb.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Холодная аномалия, которой не должно быть

Южнее Гренландии расположена область, известная как «североатлантическая холодная дыра». Несмотря на глобальное потепление, температура поверхности моря здесь за XX век снизилась примерно на 0,3 градуса. Это явление фиксируется сразу в нескольких независимых климатических наборах данных и не может быть списано на ошибку измерений.

Долгое время ученые не могли объяснить, почему именно эта зона «выпадает» из общего тренда потепления. Большинство климатических моделей не воспроизводили подобное охлаждение — до недавнего времени.

Ключевая роль океанического конвейера

Новое исследование связывает холодную аномалию с постепенным ослаблением Атлантической меридиональной циркуляции — AMOC. Это гигантская система течений, которая переносит тёплую воду на север, а холодную — на юг, поддерживая климатический баланс планеты.

Авторы работы показали: только те модели, которые учитывают ослабление AMOC, способны воспроизвести реальные данные — и охлаждение воды, и её опреснение в Северной Атлантике. Модели со стабильной или усиливающейся циркуляцией полностью расходятся с наблюдениями, что согласуется с выводами о том, что ключевая система течений приближается к опасной границе.

Что происходит под поверхностью океана

Исследование под руководством Вэй Лю из Калифорнийского университета в Риверсайде выявило, что изменения затрагивают не только поверхность. Охлаждение и снижение солёности прослеживаются на глубинах до 3000 метров.

Такая картина указывает на ослабление вертикального перемешивания океанских слоёв — один из ключевых признаков замедления AMOC. Вода хуже циркулирует, тепло и соль распределяются неравномерно, а система теряет устойчивость.

Почему это проблема не только для Атлантики

AMOC влияет далеко не только на температуры океана. Эта система играет важнейшую роль в формировании климата Европы, Северной Америки и тропических регионов.

Её дальнейшее замедление может привести к изменению траекторий атмосферных потоков. В Европе это чревато более холодными и влажными зимами, а также резкими погодными контрастами летом. В Северной Атлантике могут измениться пути штормов.

Последствия для тропиков и экосистем

В тропических широтах более слабая циркуляция способна усилить ураганы и нарушить привычные режимы сезонных дождей. Это создаёт риски для сельского хозяйства и водных ресурсов.

Морские экосистемы также оказываются под угрозой. Изменение температуры и солёности влияет на распределение питательных веществ, что может сказаться на рыбных запасах и всей пищевой цепи океана — особенно на фоне того, что Южный океан уже накапливает избыточное тепло.

Сравнение: стабильный и ослабленный AMOC

При стабильной циркуляции тепло и солёность равномерно распределяются между широтами, поддерживая предсказуемый климат. Ослабленный AMOC приводит к охлаждению в Северной Атлантике, потеплению в других зонах и росту климатической нестабильности по всему миру.

Плюсы и минусы научного открытия

Новое исследование даёт ясность, но одновременно усиливает тревогу.

  • Плюсы: объяснение долгосрочной аномалии, улучшение климатических моделей, более точные прогнозы.
  • Минусы: подтверждение того, что ключевая климатическая система Земли уже ослабевает.

Популярные вопросы о холодной зоне Атлантики

Почему эта холодная зона считается аномалией?
Она охлаждается, несмотря на общее потепление океана.

Что такое AMOC простыми словами?
Это система течений, работающая как глобальный океанический конвейер.

Насколько опасно его ослабление?
Оно может привести к резким и непредсказуемым климатическим изменениям.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
