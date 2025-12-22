Белые медведи не сдаются: учёные зафиксировали рискованные, но спасительные изменения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Белые медведи давно стали символом климатического кризиса, связанного с таянием арктических льдов. Потеря морского льда лишает их привычных охотничьих территорий и ставит под угрозу выживание вида. Однако новые научные данные показывают, что у этих хищников есть механизмы адаптации к потеплению. Об этом сообщает newsbomb.

Белый медведь на льду
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белый медведь на льду

Почему белые медведи считаются уязвимым видом

Из-за глобального потепления морской лёд в Арктике сокращается всё быстрее. Для белых медведей он играет ключевую роль: именно с ледяных платформ они охотятся на тюленей. По оценкам ученых, при сохранении нынешних темпов изменения климата к 2050 году может исчезнуть до двух третей мировой популяции, а к концу века вид окажется под угрозой полного исчезновения. Эти процессы связаны с более широкими изменениями в океане и атмосфере, включая ослабление циркуляций, о которых говорят в исследованиях про потепление Южного океана.

Тем не менее не все процессы выглядят однозначно. Современные исследования указывают на то, что белые медведи не просто пассивно страдают от изменений среды, но и начинают к ним приспосабливаться.

Генетические изменения как ответ на потепление

Недавняя работа показала, что меняющийся климат отражается на геноме белых медведей. У особей, живущих в более тёплых регионах, обнаружены изменения ДНК, которые потенциально помогают переносить повышение температуры.

Ученые считают, что при наличии достаточного количества пищи и возможностей для размножения такие адаптации могут повысить шансы вида на выживание даже в более тёплом будущем.

Связь температуры и структуры ДНК

Исследователи зафиксировали прямую связь между потеплением в юго-восточной Гренландии и изменениями в ДНК белых медведей. Для сравнения использовались данные из северо-восточной части острова, где климат остаётся значительно холоднее.

В анализе применялись генетические данные, собранные командой Университета Вашингтона. Это позволило сопоставить ДНК популяций, обитающих в разных климатических условиях, и выявить различия, связанные именно с температурным фактором. Подобные подходы перекликаются с более общими работами о том, как генетическая эволюция жизни отражает адаптацию организмов к меняющимся условиям среды.

Роль тепла в активации генов

Сравнение активности генов показало заметные отличия в так называемых транспозиционных элементах — полупаразитических участках ДНК, способных перемещаться и копироваться внутри генома.

Эти элементы активируются при тепловом стрессе и могут влиять на работу других генов. Часть выявленных вариантов связана с реакцией на высокие температуры, обменом веществ и переработкой жира. Именно эти процессы считаются ключевыми для адаптации организма к изменяющейся среде.

Почему эволюции может быть недостаточно

Несмотря на обнадёживающие данные, сами ученые подчёркивают: генетическая адаптация — не панацея. Даже если изменения ДНК помогают белым медведям лучше переносить тепло, они не решают проблему исчезновения льда и сокращения кормовой базы.

Выживание вида по-прежнему зависит от доступности пищи и возможности находить партнёров для размножения. Если потепление будет ускоряться, естественные адаптационные механизмы могут просто не успеть за скоростью изменений.

Сравнение: холодные и тёплые популяции белых медведей

Медведи из более холодных районов демонстрируют стабильную, «классическую» генетическую структуру, сформированную под условия экстремального холода. Популяции из тёплых регионов показывают большую генетическую гибкость, но одновременно сильнее зависят от нестабильной среды и ресурсов.

Плюсы и минусы генетической адаптации

Генетические изменения могут дать белым медведям определённые преимущества, но имеют и ограничения.

  • Плюсы: повышенная устойчивость к тепловому стрессу, адаптация метаболизма, лучшая переработка жира.
  • Минусы: зависимость от среды, невозможность компенсировать полную потерю морского льда, ограниченные темпы эволюции.

Популярные вопросы о белых медведях и климате

Могут ли белые медведи полностью адаптироваться к потеплению?
Частично да, но без сохранения среды обитания этого будет недостаточно.

Что именно меняется в их ДНК?
Активируются элементы, влияющие на теплообмен, метаболизм и обработку жиров.

Означает ли это, что вид больше не под угрозой?
Нет, риски остаются высокими, особенно при ускорении климатических изменений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
