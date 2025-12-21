Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивые суши в тарталетках с крабовыми палочками и сыром
Электромобиль обогревает салон от батареи часами — Auto Motor und Sport
HD Hyundai и ВМС Перу объединяют усилия для разработки подводной лодки
Рецепт запечённой курицы с мандаринами в духовке для праздника
Зимнее планирование огорода и анализ почвы повышают урожайность
Агротуризм в регионах вырос за счет участия гостей — фермеры
Мини-тренировки по 10 минут помогают снизить последствия сидячей работы в декабре
Агрессия кошки к собаке связана с защитой ресурсов, а не ревностью — Ouest-France
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой

Лёд, который не тает назло планете: в горах Азии глобальное потепление дало опасный сбой

Почему ледники Памира–Каракорума стабильны: исследование гляциолога Иидзуки
Наука

В горах Центральной Азии есть место, где глобальное потепление ведёт себя иначе, чем почти везде на планете. Ледники здесь не сокращаются, а в отдельных районах даже продолжают расти. Учёные пытаются понять, почему так происходит и что это значит для климата будущего.

Холодный климат, ледник
Фото: Веб-сайт НАСА
Холодный климат, ледник

Аномалия Памира-Каракорума

Речь идёт о регионе, охватывающем Памир и Каракорум, где ледники за последние десятилетия оказались необычайно устойчивыми. Пока большинство горных ледников в мире быстро теряет массу, здесь изменения минимальны или даже положительные. Это явление и получило название "аномалия Памира-Каракорума".

Для климатологов такой контраст особенно важен, потому что он ставит под сомнение упрощённые модели таяния льда. Регион влияет на водные ресурсы Таджикистана, Пакистана и соседних стран, а значит, имеет значение для сельского хозяйства, гидроэнергетики и экосистем.

Экспедиция на высоте почти шести километров

Японский гляциолог Ёсинори Иидзука вместе с коллегами работал в Памирских горах на высоте 5 810 метров. Учёные пробурили два ледяных керна длиной около 105 метров, чтобы получить "архив" климата прошлых эпох.

Один образец отправили на долгосрочное хранение в подземное хранилище в Антарктиде, второй — в лабораторию в Саппоро. Такой подход позволяет сохранить данные даже в случае утраты ледников в будущем и сравнивать результаты разных исследований.

Что можно узнать из ледяного керна

В лаборатории исследователи изучают плотность льда, строение слоёв и форму снежных зёрен. Прозрачные прослойки указывают на периоды, когда лёд подтаивал и снова замерзал, а рыхлые слои помогают оценить объёмы снегопадов.

Отдельное внимание уделяется вулканическим примесям, которые служат своеобразными временными метками. Изотопный состав воды даёт информацию о температуре воздуха в момент формирования льда и позволяет восстановить климатическую картину прошлого.

Какие гипотезы проверяют учёные

Ранее устойчивость ледников объясняли более холодным климатом или ростом осадков из-за активного орошения в Пакистане. Однако прямых доказательств этим версиям не хватало.

"Керны дают нам возможность проверить такие предположения на реальных данных", — отмечается в материалах исследовательской группы.

Иидзука надеется найти в образцах лёд возрастом более 10 тысяч лет, хотя известно, что около 6 тысяч лет назад регион переживал потепление и частичное таяние.

Сравнение: ледники Памира-Каракорума и других регионов

В большинстве горных систем — Альпах, Андах, Гималаях — ледники стремительно сокращаются из-за роста температуры. В Памире и Каракоруме картина иная: здесь решающую роль, по всей видимости, играет баланс между температурой и количеством осадков. Это сравнение помогает точнее оценивать климатические риски и корректировать глобальные модели.

Популярные вопросы о ледниках Памира-Каракорума

Почему эти ледники не тают так быстро?

Основная версия связана с ростом осадков и особенностями циркуляции воздуха.

Зачем хранить керны в Антарктиде?

Это позволяет сохранить климатические данные на десятилетия вперёд.

Могут ли эти ледники начать таять в будущем?

Да, при изменении баланса температуры и осадков их устойчивость может снизиться.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
Юлия Рутберг назвала Анатолия Лобоцкого умным и обаятельным
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
День перестал удлиняться: неожиданный баланс Луны и атмосферы надолго сломал привычный ход времени
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Последние материалы
Мини-тренировки по 10 минут помогают снизить последствия сидячей работы в декабре
Почему ледники Памира–Каракорума стабильны: исследование гляциолога Иидзуки
Зимой достаточно трёх свитеров для любых повседневных образов — Folha Vitoria
Агрессия кошки к собаке связана с защитой ресурсов, а не ревностью — Ouest-France
В России поднимут минимальные оптовые цены на водку — Минфин
21 декабря усилит интуицию у Раков Скорпионов и Рыб
Бордовые сапоги стали главным зимним трендом 2025–2026 — Vogue
Электроинструменты, краски и пропан нельзя хранить в холодном гараже зимой
Упражнения на баланс замедляют потерю устойчивости после 50 лет
Крылья с барбекю и медовой глазурью стали фирменным блюдом в Гане — Epicurious
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.