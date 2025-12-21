Лёд, который не тает назло планете: в горах Азии глобальное потепление дало опасный сбой

Почему ледники Памира–Каракорума стабильны: исследование гляциолога Иидзуки

В горах Центральной Азии есть место, где глобальное потепление ведёт себя иначе, чем почти везде на планете. Ледники здесь не сокращаются, а в отдельных районах даже продолжают расти. Учёные пытаются понять, почему так происходит и что это значит для климата будущего.

Фото: Веб-сайт НАСА Холодный климат, ледник

Аномалия Памира-Каракорума

Речь идёт о регионе, охватывающем Памир и Каракорум, где ледники за последние десятилетия оказались необычайно устойчивыми. Пока большинство горных ледников в мире быстро теряет массу, здесь изменения минимальны или даже положительные. Это явление и получило название "аномалия Памира-Каракорума".

Для климатологов такой контраст особенно важен, потому что он ставит под сомнение упрощённые модели таяния льда. Регион влияет на водные ресурсы Таджикистана, Пакистана и соседних стран, а значит, имеет значение для сельского хозяйства, гидроэнергетики и экосистем.

Экспедиция на высоте почти шести километров

Японский гляциолог Ёсинори Иидзука вместе с коллегами работал в Памирских горах на высоте 5 810 метров. Учёные пробурили два ледяных керна длиной около 105 метров, чтобы получить "архив" климата прошлых эпох.

Один образец отправили на долгосрочное хранение в подземное хранилище в Антарктиде, второй — в лабораторию в Саппоро. Такой подход позволяет сохранить данные даже в случае утраты ледников в будущем и сравнивать результаты разных исследований.

Что можно узнать из ледяного керна

В лаборатории исследователи изучают плотность льда, строение слоёв и форму снежных зёрен. Прозрачные прослойки указывают на периоды, когда лёд подтаивал и снова замерзал, а рыхлые слои помогают оценить объёмы снегопадов.

Отдельное внимание уделяется вулканическим примесям, которые служат своеобразными временными метками. Изотопный состав воды даёт информацию о температуре воздуха в момент формирования льда и позволяет восстановить климатическую картину прошлого.

Какие гипотезы проверяют учёные

Ранее устойчивость ледников объясняли более холодным климатом или ростом осадков из-за активного орошения в Пакистане. Однако прямых доказательств этим версиям не хватало.

"Керны дают нам возможность проверить такие предположения на реальных данных", — отмечается в материалах исследовательской группы.

Иидзука надеется найти в образцах лёд возрастом более 10 тысяч лет, хотя известно, что около 6 тысяч лет назад регион переживал потепление и частичное таяние.

Сравнение: ледники Памира-Каракорума и других регионов

В большинстве горных систем — Альпах, Андах, Гималаях — ледники стремительно сокращаются из-за роста температуры. В Памире и Каракоруме картина иная: здесь решающую роль, по всей видимости, играет баланс между температурой и количеством осадков. Это сравнение помогает точнее оценивать климатические риски и корректировать глобальные модели.

Популярные вопросы о ледниках Памира-Каракорума

Почему эти ледники не тают так быстро?

Основная версия связана с ростом осадков и особенностями циркуляции воздуха.

Зачем хранить керны в Антарктиде?

Это позволяет сохранить климатические данные на десятилетия вперёд.

Могут ли эти ледники начать таять в будущем?

Да, при изменении баланса температуры и осадков их устойчивость может снизиться.