Артефакт из Анатолии объявился в Европе: пещера раскрыла тайну, сломавшую историю на 3 000 лет

В глубинах Моравского карста археологи столкнулись с находкой, которая нарушает привычную логику истории. Каменный фрагмент с клинописью и резьбой в хеттском стиле оказался там, где его меньше всего ожидали. Он словно соединяет Центральную Европу и Древний Ближний Восток в одной точке времени.
Катеринская пещера в Чехии давно известна археологам как место, где люди бывали на протяжении десятков тысяч лет. Здесь находили следы доисторических ритуалов, угольные рисунки на стенах и предметы повседневного быта разных эпох. С 2016 года пещеру систематически исследует Чешская пещерная администрация.
На сегодняшний день ученые зафиксировали 15 угольных изображений, признанных одними из самых древних наскальных рисунков в стране. Кроме того, раскопки выявили следы средневековой жизни, включая уникальную для региона мастерскую фальшивомонетчиков.
Новый фрагмент был обнаружен не в ходе свежих раскопок, а при повторном анализе ранее собранных осадков. На камне отчетливо различимы клинописные знаки — одна из древнейших форм письма. По толщине и составу он совпадает с кусками сланца, найденными двумя годами ранее.
"На данном этапе мы не можем сказать, какое объяснение верно. Интерпретировать этот объект крайне сложно", — отмечает представитель Чешской пещерной администрации Петр Зайчек.
Геологический анализ показал, что камень по своему составу близок к породам Центральной Анатолии — региона, связанного с Хеттской империей около 1500 года до н. э. Это усиливает ощущение исторического парадокса.
Во времена расцвета хеттской цивилизации Центральная Европа не имела письменности и развивалась в совершенно ином культурном русле. Надежных данных о прямых контактах между этими регионами не существует. Поэтому исследователи рассматривают два сценария: либо артефакт действительно попал сюда в древности по неизвестным маршрутам, либо речь идет о более позднем вмешательстве.
В XIX веке пещера уже привлекала внимание ученых и коллекционеров. Не исключено, что предмет мог быть принесен сюда из Османской империи или Малой Азии — намеренно или случайно.
Как ученые определяют происхождение камня?
Используются геологический анализ и сравнение с известными месторождениями пород.
Может ли находка повлиять на статус пещеры?
Нет, ее археологическая ценность подтверждена и без этого артефакта.
Что будет дальше с табличкой?
Исследования продолжаются, окончательные выводы пока не сделаны.
Катеринская пещера, наряду с Пунквой и пропастью Мацоха, претендует на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Независимо от исхода дискуссии, загадочный фрагмент напомнил исследователям, что археология не всегда дает ответы — иногда она лишь расширяет границы неизвестного.
Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.