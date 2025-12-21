Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Статуи весом 60 тонн умели ходить: новая версия переворачивает историю острова Пасхи

Статуи острова Пасхи перемещали раскачиванием с помощью верёвок — PopSci
Наука

Тайна перемещения каменных гигантов острова Пасхи десятилетиями будоражила ученых и любителей загадок. Статуи весом около 60 тонн каким-то образом преодолевали километры холмистой местности без колес и металла. Новое исследование предлагает убедительное и проверяемое объяснение. Об этом сообщает popsci.

Статуи моаи острова Пасхи
Фото: commons.wikimedia.org by Bjørn Christian Tørrissen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Статуи моаи острова Пасхи

Загадка движения моаи

Моаи — это массивные каменные статуи, созданные народом рапа-нуи примерно между 1400 и 1650 годами. Вопреки распространенному образу "каменных голов", у них есть полноценные тела, а сами фигуры достигают до 10 метров в высоту. Всего на острове насчитывается около тысячи таких изваяний.

Большинство моаи были вырезаны из вулканического туфа в карьере Рано-Рараку, а затем перемещены на расстояние до 18 километров к каменным платформам аху, которые служили ритуальными и погребальными сооружениями. Долгое время оставалось неясно, каким образом это удавалось сделать, особенно в условиях ограниченных природных ресурсов — ситуация, хорошо знакомая археологам по исследованиям, где анализируется, как древние общества использовали древесину.

Теория "ходящих" статуй

Современное исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, опирается на 3D-моделирование и полевые эксперименты. Ученые пришли к выводу, что моаи не тащили и не катили, а буквально "заставляли ходить" с помощью веревок.

Суть метода заключалась в раскачивании статуи из стороны в сторону при небольшом наклоне вперед. Чередуя натяжение канатов слева и справа, люди добивались поступательного движения по зигзагообразной траектории.

"Это показывает, насколько изобретательными были жители Рапа-Нуи. Они использовали именно те ресурсы, которые у них были, и находили оптимальные решения", — отметил антрополог Университета Бингемтона Карл Липо.

Физика и форма моаи

Ключевую роль сыграла сама конструкция статуй. Анализ показал, что у многих моаи широкое D-образное основание и выраженный наклон корпуса вперед. Такие пропорции идеально подходят для контролируемого раскачивания без потери устойчивости — подход, который перекликается с тем, как археологи интерпретируют инженерную логику древних культур, изучая скрытые технологии прошлого.

Чтобы проверить гипотезу, исследователи создали реплику моаи весом 4,35 тонны. Команда из 18 человек смогла переместить ее примерно на 100 метров за 40 минут, не используя сложных механизмов.

"Как только статуя начинает раскачиваться, движение становится относительно легким и энергоэффективным", — пояснил Липо.

Роль древних дорог

Дополнительным аргументом стали дороги острова Пасхи. Их ширина достигала около 4 метров, а вогнутый профиль помогал стабилизировать статуи во время движения. Археологи обнаружили перекрывающиеся и параллельные маршруты, что указывает на поэтапное продвижение моаи.

Некоторые статуи так и остались вдоль дорог, упав или не будучи повторно установлены. Эти находки хорошо вписываются в модель "шагающего" перемещения.

Сравнение популярных теорий

Ранее выдвигались версии о бревнах, санях, деревянных тележках и даже экзотические предположения, не подкрепленные доказательствами. В отличие от них, теория "ходьбы" подтверждена экспериментально, согласуется с археологическими данными и не требует ресурсов, которыми рапа-нуи не располагали.

Плюсы и минусы метода "ходьбы"

Этот способ объясняет форму статуй, особенности дорог и ограниченное использование древесины на острове. Он энергоэффективен и масштабируем. Однако он требует точной координации и предварительной подготовки маршрутов, что говорит о высоком уровне организации общества.

Популярные вопросы о моаи острова Пасхи

Как на самом деле перемещали статуи моаи?
Скорее всего, их раскачивали и "шагали" с помощью веревок, удерживая в вертикальном положении.

Почему моаи имеют наклон вперед?
Этот наклон делал возможным устойчивое раскачивание и контролируемое движение.

Использовали ли жители острова бревна?
Прямых доказательств массового применения бревен для транспортировки моаи нет.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
