Глубже, чем позволяла техника раньше: Китай проверяет пределы бурения и терпения Земли

Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth

В китайской пустыне Такла-Макан стартовал один из самых амбициозных проектов по изучению недр Земли. Инженеры бурят скважину, глубина которой превысит шесть миль, чтобы добраться до пород, сформировавшихся десятки миллионов лет назад. Проект уже называют технологическим и научным прорывом. Об этом сообщает Earth.

Сверхглубокая скважина в сердце пустыни

Проект Shendi Take 1 реализуется в Таримском бассейне Синьцзяна — регионе с одними из самых мощных осадочных толщ в Азии. Планируемая глубина скважины превышает 32 800 футов, а предельный проектный показатель достигает около 36 400 футов. Это означает проход через более чем десять геологических слоев континентальной коры, включая отложения мелового периода.

Работы ведутся в экстремальных условиях пустыни, где песок стал полигоном для тестирования новых буровых технологий и методов изучения глубинной структуры Земли.

Кто стоит за проектом

Руководителем буровых работ выступает Сунь Цзиньшэн — инженер и академик Китайской инженерной академии. Его научная деятельность сосредоточена на технологиях глубокого и сверхглубокого бурения, применяемых как в энергетике, так и в науках о Земле.

Оборудование для Shendi Take 1 впечатляет масштабами: буровые инструменты и стальные колонны, подвешенные в скважине, весят более 2 000 тонн, несмотря на сравнительно небольшой диаметр отверстия.

"Сложность строительства проекта бурения можно сравнить с большим грузовиком, движущимся по двум тонким стальным тросам", — отметил Сунь Цзиньшэн.

Зачем бурить на такую глубину

Цель проекта — не рекорды, а данные. Континентальная кора хранит информацию о тепловых потоках, напряжениях и флюидах, которые влияют на землетрясения, горообразование и движение тектонических плит. Подобные исследования напрямую связаны с тем, как устроены глубинные области Земли и какие процессы формируют их структуру.

На больших глубинах ученые также изучают поведение нефти и газа при экстремальном давлении и температуре. Предыдущие сверхглубокие скважины уже показывали, что углеводороды могут существовать глубже, чем считалось ранее, что меняет представления о формировании месторождений.

"Бурение скважины глубже 10 000 метров — это смелая попытка исследовать неизвестные области Земли и расширить границы человеческого понимания", — заявил технический эксперт проекта Ван Чуньшэн.

Исторический контекст и технологии

Shendi Take 1 продолжает традицию сверхглубоких исследований. Самой глубокой в мире до сих пор остается Кольская сверхглубокая скважина в России, достигшая более 40 000 футов. Ее данные показали, что ожидаемого перехода от гранита к базальту не произошло, а сейсмические границы отражают изменения свойств пород, а не их состава.

Современные проекты используют усовершенствованные буровые растворы, которые охлаждают инструмент, выносят разрушенную породу и стабилизируют стенки скважины. Однако при высоких температурах эти жидкости разрушаются, поэтому разрабатываются новые методы охлаждения и стабилизации.

Почему до мантии все равно далеко

Даже скважина глубиной более шести миль остается в пределах земной коры. Под континентами ее средняя толщина составляет около 19 миль и может достигать 62 миль под горными массивами. Ниже находится мантия — горячий слой, простирающийся на тысячи миль вглубь планеты и приводящий в движение тектонические плиты. Именно такие процессы лежат в основе того, почему материки под океаном — не ошибка, а результат глубинной динамики Земли.

Тем не менее, данные Shendi Take 1 дадут геофизикам редкую возможность напрямую сопоставить реальные образцы пород с сейсмическими и гравитационными моделями.

Сравнение: Shendi Take 1 и другие сверхглубокие скважины

В отличие от океанических проектов, китайская скважина позволяет изучать недра континента в одной непрерывной колонне — от поверхности до ультраглубинных слоев. Это особенно важно для Таримского бассейна, где сосредоточены самые глубокие нефтяные и газовые резервуары региона.

Такое сравнение помогает проверить модели эволюции осадочных бассейнов и тектонических структур на протяжении миллионов лет.

Плюсы и минусы сверхглубокого бурения

Сверхглубокое бурение дает прямые данные о строении Земли, снижает неопределенность в оценке сейсмических рисков и открывает новые возможности для энергетики. В то же время проекты требуют колоссальных затрат, сложной техники и работы в экстремальных условиях, что ограничивает их масштабирование.

Популярные вопросы о сверхглубоком бурении в Китае

Зачем Китаю бурить так глубоко?

Проект помогает лучше понять строение коры, снизить риски землетрясений и повысить эффективность добычи нефти и газа.

Может ли скважина достичь мантии?

Нет, даже такая глубина остается в пределах коры, которая под континентами значительно толще.

Какие практические выгоды дает проект?

Данные могут использоваться в геотермальной энергетике, хранении углерода и планировании инфраструктуры.