Климат лишает людей основы выживания: рисовые урожаи уходят под воду по всему миру

Наводнения всё чаще превращаются из сезонного риска в системную угрозу для мирового сельского хозяйства. Рисовые поля в разных странах уходят под воду, а темпы потерь урожая продолжают расти. Учёные предупреждают, что последствия этого процесса затрагивают не только аграрный сектор, но и глобальную продовольственную безопасность.
Рис традиционно считается культурой, приспособленной к выращиванию в воде, однако у этой устойчивости есть чёткий предел. Исследования показывают, что длительное и глубокое затопление становится губительным для растений. Если посевы полностью находятся под водой около недели в период активного роста, большинство из них погибает.
Рост экстремальных осадков в ключевых речных бассейнах усиливает эту проблему. Именно там сосредоточена значительная часть мирового производства риса, поэтому локальные климатические аномалии быстро приобретают глобальный масштаб.
Анализ данных за несколько десятилетий показывает, что с 1980 по 2015 год мировые урожаи риса ежегодно снижались в среднем на 4,3 процента. Это эквивалентно потере десятков миллионов тонн зерна каждый год. После 2000 года ситуация стала ухудшаться быстрее, поскольку сильные наводнения начали происходить чаще и охватывать новые регионы.
Для стран, где рис является основным продуктом питания, такие изменения означают рост цен, снижение доступности продовольствия и усиление социальной напряжённости.
Долгое время главной климатической угрозой для риса считалась засуха, и она действительно остаётся серьёзным фактором риска. Однако новые исследования показывают, что наводнения наносят сопоставимый ущерб, а иногда и превосходят его по масштабам.
Особенно опасны резкие переходы от засушливых периодов к сильным ливням. Такие колебания создают для растений двойной стресс, который приводит к потерям урожая, значительно превышающим эффект каждого фактора по отдельности. Об этом сообщает Scitech Daily.
Наибольшие потери фиксируются в странах Азии, включая Индию, Китай, Филиппины, Индонезию и Непал. В ряде регионов продолжительные паводки стали регулярным явлением, а восстановление посевов требует всё больше времени и ресурсов.
При этом учёные отмечают, что влияние наводнений не всегда однозначно. В некоторых засушливых районах кратковременные паводки могут временно повышать урожайность за счёт быстрого испарения воды и насыщения почвы влагой. Однако такие случаи остаются скорее исключением.
Один из перспективных путей снижения ущерба — расширение использования сортов риса, устойчивых к длительному затоплению. Такой подход способен частично компенсировать потери, но требует времени и инвестиций.
Наводнение или засуха по отдельности уже представляют серьёзную угрозу для риса. Однако их сочетание — когда сухие периоды резко сменяются затоплениями — приводит к наиболее разрушительным последствиям. Именно такие сценарии становятся всё более вероятными в условиях меняющегося климата.
