Климат лишает людей основы выживания: рисовые урожаи уходят под воду по всему миру

Наука

Наводнения всё чаще превращаются из сезонного риска в системную угрозу для мирового сельского хозяйства. Рисовые поля в разных странах уходят под воду, а темпы потерь урожая продолжают расти. Учёные предупреждают, что последствия этого процесса затрагивают не только аграрный сектор, но и глобальную продовольственную безопасность.

Уборка риса в воде
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Уборка риса в воде

Почему рис оказался под угрозой

Рис традиционно считается культурой, приспособленной к выращиванию в воде, однако у этой устойчивости есть чёткий предел. Исследования показывают, что длительное и глубокое затопление становится губительным для растений. Если посевы полностью находятся под водой около недели в период активного роста, большинство из них погибает.

Рост экстремальных осадков в ключевых речных бассейнах усиливает эту проблему. Именно там сосредоточена значительная часть мирового производства риса, поэтому локальные климатические аномалии быстро приобретают глобальный масштаб.

Потери урожая ускоряются

Анализ данных за несколько десятилетий показывает, что с 1980 по 2015 год мировые урожаи риса ежегодно снижались в среднем на 4,3 процента. Это эквивалентно потере десятков миллионов тонн зерна каждый год. После 2000 года ситуация стала ухудшаться быстрее, поскольку сильные наводнения начали происходить чаще и охватывать новые регионы.

Для стран, где рис является основным продуктом питания, такие изменения означают рост цен, снижение доступности продовольствия и усиление социальной напряжённости.

Наводнения и засухи: скрытая связь

Долгое время главной климатической угрозой для риса считалась засуха, и она действительно остаётся серьёзным фактором риска. Однако новые исследования показывают, что наводнения наносят сопоставимый ущерб, а иногда и превосходят его по масштабам.

Особенно опасны резкие переходы от засушливых периодов к сильным ливням. Такие колебания создают для растений двойной стресс, который приводит к потерям урожая, значительно превышающим эффект каждого фактора по отдельности. Об этом сообщает Scitech Daily.

Где ущерб наиболее заметен

Наибольшие потери фиксируются в странах Азии, включая Индию, Китай, Филиппины, Индонезию и Непал. В ряде регионов продолжительные паводки стали регулярным явлением, а восстановление посевов требует всё больше времени и ресурсов.

При этом учёные отмечают, что влияние наводнений не всегда однозначно. В некоторых засушливых районах кратковременные паводки могут временно повышать урожайность за счёт быстрого испарения воды и насыщения почвы влагой. Однако такие случаи остаются скорее исключением.

Плюсы и минусы возможной адаптации

Один из перспективных путей снижения ущерба — расширение использования сортов риса, устойчивых к длительному затоплению. Такой подход способен частично компенсировать потери, но требует времени и инвестиций.

К преимуществам относятся:

  • повышение устойчивости урожая в зонах регулярных наводнений;
  • снижение экономических потерь фермеров;
  • укрепление продовольственной безопасности.

Среди ограничений:

  • ограниченная доступность новых сортов;
  • необходимость изменения агротехнических практик;
  • зависимость эффективности от местных климатических условий.

Одиночные и совокупные климатические риски

Наводнение или засуха по отдельности уже представляют серьёзную угрозу для риса. Однако их сочетание — когда сухие периоды резко сменяются затоплениями — приводит к наиболее разрушительным последствиям. Именно такие сценарии становятся всё более вероятными в условиях меняющегося климата.

Популярные вопросы о наводнениях и рисе

Почему рис гибнет при длительном затоплении?

Из-за нехватки кислорода и нарушения обменных процессов в тканях растений.

Можно ли полностью защитить рисовые поля от наводнений?

Полностью — нет, но адаптация и новые агротехнологии способны существенно снизить потери.

Что опаснее для урожая: засуха или наводнение?

Оба фактора опасны, однако их чередование наносит наибольший ущерб.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
