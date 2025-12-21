Медвежонок потерялся — и нашёл мамку: в Канаде заметили редкую смену судьбы у белых медведей

Учёные зафиксировали 13-й случай "усыновления" у белых медведей за полвека

Иногда в дикой природе случаются сюжеты, которые больше похожи на редкую удачу, чем на правило. В Канаде учёные заметили, как самка белого медведя внезапно стала заботиться не об одном, а сразу о двух медвежатах примерно одного возраста — и это выглядит как фактическое "усыновление" чужого детёныша.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белый медведь с детёнышами в берлоге

Для белых медведей, где каждый лишний рот означает дополнительные риски и расходы энергии, такой поворот особенно необычен. Об этом пишет The Guardian.

Как исследователи поняли, что произошло "усыновление"

Эпизод зафиксировали у белых медведей Западного залива Гудзона — это одна из самых изученных групп в мире. Весной, когда специалисты устанавливали оборудование и отслеживали животных, у самки был только один детёныш. Однако уже в прошлом месяце наблюдатели увидели её с двумя медвежатами, причём они выглядели ровесниками. Такой переход от одного детёныша к двум и стал главным поводом говорить о крайне редком случае принятия "чужого" малыша.

Научный сотрудник Министерства окружающей среды и изменения климата Канады Эван Ричардсон объясняет это тем, что самки белых медведей обычно демонстрируют сильное материнское поведение. В условиях побережья, где детёныш может потеряться или отстать, у него иногда появляется шанс "прибиться" к другой самке — и та, по наблюдениям исследователей, может взять его под опеку, даже если это не её потомство. При этом специалисты подчёркивают: подобные случаи всё ещё остаются малоизученными и требуют аккуратных выводов.

Почему это действительно редкость, а не "обычное милое поведение"

Белые медведи живут в режиме постоянного энергетического баланса: зимой и весной они зависят от охоты на морском льду, а летом во многих районах наступает период вынужденного голода. Самке и так непросто вырастить собственного детёныша, поэтому забота о дополнительном медвежонке выглядит как исключение, а не как норма.

У Западного залива Гудзона наблюдения ведутся почти полвека. За это время учёные зарегистрировали около 4 600 особей, отслеживая миграции и питание. На таком массиве данных "усыновление" оказалось всего 13-м задокументированным случаем среди всех популяций белых медведей — то есть событием, которое действительно можно назвать статистической редкостью, а не единичной "байкой из полей".

Представитель Polar Bears International Алиса МакКолл подчёркивает: подобные эпизоды почти всегда оставляют больше вопросов, чем ответов. С одной стороны, они удивляют и дают осторожный повод для оптимизма — животные демонстрируют сложное социальное поведение. С другой — исследователи стараются не романтизировать происходящее, потому что исход для детёныша далеко не гарантирован.

Что известно о состоянии детёнышей и их ближайшем будущем

По оценкам специалистов, обоим медвежатам сейчас около 10-11 месяцев. На момент наблюдений они выглядели здоровыми и хорошо упитанными — то есть самка, судя по всему, справляется с задачей. Ожидается, что детёныши проведут с матерью ещё примерно полтора года: у белых медведей детёныши долго остаются рядом с самкой, учатся перемещаться по льду, находить добычу и избегать опасностей.

Данные GPS показывают, что самка вместе с детёнышами уже вышла на морской лёд. Это важная часть их "учебного сезона": именно там мать обучает потомство охоте на тюленей и делится добычей, помогая молодым медведям накопить силы и навыки до следующего сложного периода.

Почему забота матери так сильно влияет на выживаемость

Жизнь белых медведей остаётся тяжёлой даже без дополнительных факторов: зимний поиск пищи на льду, длительные переходы, летние месяцы с ограниченным доступом к добыче. По оценкам учёных, до половины детёнышей не доживают до взрослого возраста. В таких условиях наличие опытной матери — это не "приятный бонус", а почти решающее преимущество: она выбирает безопасные маршруты, обеспечивает пищу и защищает малышей.

Но статистика усыновлений всё равно сурова. Из 13 случаев, зафиксированных за 45 лет наблюдений, успешно выжили лишь три усыновлённых детёныша. То есть сам факт принятия в семью повышает шансы, но не отменяет общий высокий риск, который сопровождает ранние годы жизни.

Что ещё предстоит выяснить учёным

Чтобы понять, что именно произошло, исследователи планируют провести генетический анализ. Он должен помочь ответить на два ключевых вопроса: известна ли биологическая мать усыновлённого медвежонка и жива ли она. В прошлом в некоторых ситуациях выяснялось, что речь шла не обязательно о сиротстве, а о своеобразной "смене помётов" — то есть детёныш мог оказаться с другой самкой по более сложному сценарию, чем простая потеря.

МакКолл отмечает, что судьба биологической матери может так и остаться неизвестной. Тем не менее, даже без всех деталей этот случай подчёркивает: белые медведи — не только крупные хищники, но и животные со сложным жизненным циклом, где поведение самок иногда выходит за рамки ожидаемого.

Сравнение: "усыновление" у белых медведей и обычное выращивание потомства

Обычная схема для белой медведицы — это забота о собственном выводке, где ресурсы распределяются между детёнышами, родившимися у неё самой. В таком сценарии самка заранее "рассчитывает" силы: она должна прокормить потомство, провести его через опасный сезон и обучить ключевым навыкам.

"Усыновление" меняет правила игры. Самка получает дополнительную нагрузку без очевидной выгоды, а детёныш — шанс на защиту и питание, которых иначе могло бы не быть. При этом итог зависит от множества факторов: состояния самки, доступности добычи, условий льда и того, насколько быстро новый детёныш сможет встроиться в "семейный ритм".

Плюсы и минусы усыновления с точки зрения выживания

Такой эпизод воспринимается эмоционально, но в природе он прежде всего про баланс рисков и возможностей. Ситуация выглядит неоднозначно, и в этом её научная ценность.

Плюсы

• усыновлённый детёныш получает защиту, обучение и доступ к пище, что резко повышает его шансы пережить ранний возраст;

• самка уже обладает опытом и "режимом" воспитания, поэтому может лучше справляться с угрозами окружающей среды;

• для науки это редкое окно в сложные социальные механизмы у вида, который обычно считают одиночным.

Минусы

• дополнительный детёныш увеличивает нагрузку на самку и может снизить шансы всей группы, если пищи окажется недостаточно;

• высокая смертность усыновлённых детёнышей показывает, что даже забота не гарантирует успеха;

• без генетики и длительных наблюдений легко ошибиться в интерпретации и принять другой сценарий за "усыновление".

Популярные вопросы о редком усыновлении у белых медведей

Как учёные понимают, что детёныш "чужой", если не делали ДНК-тест?

Обычно ориентируются на наблюдения по времени: если у самки был один детёныш, а затем стало два примерно одного возраста, это выглядит как необычное событие. Однако окончательное подтверждение даёт генетика, поэтому исследователи и планируют анализ.

Почему самка вообще может взять чужого детёныша, если это риск?

У самок белых медведей выражено материнское поведение, и в некоторых обстоятельствах потерявшийся детёныш может быть принят под опеку. Механизм до конца не понятен: иногда речь идёт о сиротстве, иногда возможны более сложные ситуации, включая "смену помётов".

Сколько времени медвежата обычно остаются с матерью?

В описанном случае ожидается, что оба детёныша будут рядом с самкой ещё примерно полтора года. В этот период они учатся охотиться, перемещаться по льду и выживать в сезонных условиях.