Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать

Следы опиума нашли в древнеегипетской вазе — исследование Йельского университета
Наука

Небольшая древняя ваза из музейного хранилища неожиданно оказалась ключом к пересмотру взглядов на быт и привычки жителей Древнего Египта. Химический анализ показал, что внутри сосуда сохранились следы вещества, сыгравшего заметную роль в истории медицины и ритуалов. Эти находки заставляют по-новому взглянуть на то, как именно использовались благовония и масла тысячи лет назад.

Мумия фараона
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мумия фараона

Что нашли ученые и почему это важно

Исследователи из Йельского университета изучили алебастровую вазу из коллекции Музея Пибоди и обнаружили в темных остатках на стенках сосуда химические маркеры опиума. Речь идет о носкапине, морфине, папаверине и других соединениях, характерных именно для этого вещества. По мнению специалистов, это одно из самых убедительных подтверждений того, что опиум был широко распространен в древнеегипетском обществе. Ранее подобные гипотезы строились в основном на косвенных данных и текстовых источниках.

Сосуд датируется периодом персидского владычества в Египте — примерно 550-425 годами до нашей эры. Хотя такие изделия традиционно называют алебастровыми, на самом деле они выполнены из кальцита и известны как алабастроны. Их часто использовали для хранения масел, ароматических смесей и благовоний, что делает находку особенно показательной.

Алебастроны и повседневная жизнь древних египтян

Ученые отмечают, что подобные сосуды встречаются не только в храмах или гробницах знати, но и в захоронениях людей, связанных с торговлей. Это говорит о том, что вещества на основе опиума могли быть частью повседневной культуры, а не исключительно ритуальным атрибутом. Ваза из коллекции Йеля попала в музей еще в 1911 году и долгое время не привлекала особого внимания.

"Совокупность новых данных и более ранних исследований указывает на то, что употребление опиума в Древнем Египте и соседних регионах было не случайным, а системным", — отмечается в исследовании научного сотрудника музея Эндрю Дж. Ко.

По его мнению, аналогичные сосуды, найденные, например, в гробнице Тутанхамона, вполне могли содержать опиумные смеси. Это добавляет новый штрих к пониманию медицинских практик, религиозных обрядов и даже торговли в древнем мире.

Как химический анализ меняет археологию

Современные методы позволяют обнаруживать микроскопические следы веществ даже спустя тысячелетия. Газовая хроматография и масс-спектрометрия стали для археологов тем же, чем для врачей являются анализы крови или МРТ. Благодаря таким инструментам ученые могут точнее говорить о составе древних масел, лекарств и благовоний, не разрушая сами артефакты.

В случае с египетскими алабастронами результаты анализа совпали с находками из других регионов Восточного Средиземноморья. Это усиливает версию о существовании налаженных торговых путей и обмене редкими веществами, включая опиум, задолго до античности.

Популярные вопросы о находках опиума в Древнем Египте

Использовался ли опиум как лекарство?

Да, многие ученые считают, что его применяли для обезболивания и успокоения, хотя точные рецепты неизвестны.

Как ученые определяют состав древних сосудов?

Для этого используют методы химического анализа, которые выявляют молекулярные следы веществ на стенках сосудов.

Что это открытие меняет в понимании истории?

Оно показывает, что знания о растительных наркотических веществах и их использовании были более развитыми, чем считалось ранее.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
