Археологический клондайк в Монголии: месторождение меди стало порталом в прошлое кочевых цивилизаций

Наука

В центральной Монголии искали медную руду, а нашли следы людей, которые жили здесь задолго до появления современных карт и лицензий. На месторождении Оют геологоразведка неожиданно вывела исследователей на группу древних курганов — кочевых захоронений, связанных с традицией хиргисуур.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Археологическая лопатка на месте раскопок

Находка показала, как промышленная разведка может пересекаться с археологией и требовать мгновенной паузы в работах ради сохранения памятников. Об этом сообщило агентство MONTSAME.

Как геологи вышли на древние захоронения

Работы на месторождении Оют велись в рамках разрешения правительства и затрагивали территории аймаков Орхон и Булган — регионов, которые давно считаются важными для истории степных культур. Разведку начала в 2023 году государственная горнодобывающая корпорация "Эрденет" (EMC). По итогам исследований было подтверждено наличие около 357 млн тонн руды, в которой суммарно содержится более 1,1 млн тонн чистой меди, что делает Оют одним из наиболее заметных недавних минеральных открытий страны.

Но параллельно с экономическими цифрами появился и другой результат — куда менее ожидаемый. В 2024 году геологические группы обнаружили в зоне разведки 10 курганов, которые на местном уровне обозначают как хиргисуур. Такие объекты воспринимаются не просто как "камни на степи", а как элементы древнего погребального ландшафта, поэтому дальше включился уже не производственный, а охранный сценарий.

Что такое хиргисуур и почему они важны

Термин "хиргисуур" обычно связывают с курганными комплексами кочевников, которые оставили после себя характерные каменные сооружения и погребальные площадки. В данном случае речь идёт о курганах возрастом порядка 3000 лет, то есть о пластах, связанных с бронзовым веком, а также о более поздних захоронениях средневекового времени.

Ценность таких памятников в том, что они сохраняют детали ритуала: как формировали могильное сооружение, как "читалась" граница между живым миром и миром мёртвых, какие элементы были обязательными, а какие менялись со временем. Даже когда инвентарь не упоминается или не сохраняется, сама архитектура погребения и контекст расположения курганов помогают реконструировать кочевой уклад и устойчивые традиции степи.

Как сработали правила охраны наследия

После выявления курганов промышленную деятельность в непосредственной близости остановили — так требует законодательство Монголии об охране культурного наследия. Вместо продолжения работ "по инерции" был запущен процесс документирования и исследования памятников.

Археологическое направление курировала команда EMC в сотрудничестве с Институтом кочевой археологии Национального университета Монголии (НУМ). Полевые работы заняли несколько месяцев и завершились в октябре подготовкой подробного археологического отчёта. Важный момент здесь — системность: все десять объектов не просто "зафиксировали", а именно раскопали и задокументировали по единому подходу, чтобы сохранить научную ценность данных.

Что показали раскопки: бронза и средневековье рядом

Итоги обследования распределили курганы по времени неравномерно. Четыре захоронения удалось уверенно отнести к бронзовому веку. Ещё четыре пока не получили точной датировки. Два кургана связали со средневековым периодом — примерно VIII-XIII веками. Отдельно подчёркивается высокая сохранность захоронений, особенно относимых к бронзовому веку, что выглядит примечательно с учётом сурового климата региона.

Такой "набор эпох" в одном месте важен сам по себе: он показывает, что ландшафт мог оставаться значимым на протяжении очень долгого времени. Для кочевых обществ, где перемещения были частью нормы, повторное обращение к определённым территориям — один из маркеров устойчивой культурной памяти.

Cравнение курганов бронзового века и средневековых захоронений

  1. Курганы бронзового века в материале выделяются более высокой сохранностью, что делает их особенно информативными для изучения древних погребальных практик.

  2. Средневековые захоронения относятся к гораздо более позднему историческому фону (VIII-XIII века), поэтому потенциально отражают уже другие социальные связи и ритуальные привычки.

  3. Часть объектов пока остаётся без точной датировки, и это нормальная ситуация для полевых работ: иногда нужно время на уточнение периодизации и сопоставление с другими материалами.

  4. Сам факт соседства разных эпох в одной зоне подчёркивает, что степной ландшафт мог использоваться многократно и не был "одноразовой" площадкой.

Плюсы и минусы того, что археология открывается через промышленную разведку

Такие истории обычно вызывают двойственную реакцию: радость от находки и тревогу за сохранность.

Плюсы:

  • Геологоразведка охватывает большие площади, поэтому иногда обнаруживает памятники там, где плановые раскопки ещё не дошли.

  • При соблюдении законов промышленность может стать поводом для финансирования исследований, отчётов и сохранения объектов.

  • Быстрое подключение профессиональных археологов помогает фиксировать контекст, не теряя научную информацию.

Минусы:

  • Любая хозяйственная активность рядом с памятниками несёт риск повреждений, если остановка работ происходит поздно или формально.

  • Полевые исследования ограничены сроками и логистикой проекта, а археологии часто требуется больше времени.

  • Объекты без точной датировки могут потребовать дополнительных этапов изучения, что не всегда удобно для производственного графика.

Популярные вопросы о курганах хиргисуур

Почему курганы хиргисуур могут встречаться рядом с современными месторождениями?

Потому что и древние кочевники, и современные геологи выбирают территории не случайно: важны рельеф, доступность маршрутов, особенности ландшафта. Это повышает шанс пересечения "слоёв" времени.

Что означает "курган хиргисуур" в практическом смысле?

Это древнее погребальное сооружение, которое несёт информацию о ритуалах и присутствии кочевых сообществ в регионе в разные эпохи.

Почему часть захоронений не датировали сразу?

Полевые работы часто дают предварительную картину: некоторые объекты можно уверенно отнести к периоду, а для других нужна дополнительная проверка и сопоставление.

Что происходит с промышленными работами после такой находки?

Как показывает случай Оюта, деятельность рядом с памятником приостанавливают, затем подключают археологов, проводят исследования и только после этого принимают решение о дальнейших действиях.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
