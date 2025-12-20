Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Профессор Ави Леб обнаружил 14-ю аномалию, говорящую о необычном поведении объекта
Наука

Межзвёздная комета 3I/ATLAS снова стала поводом для споров: профессор Гарварда Ави Леб говорит уже о "14-й аномалии" и предполагает, что объект ведёт себя слишком необычно. На этот раз речь идёт о том, что меняется геометрия потока лучей, исходящих от 3I/ATLAS, и это трактуют как возможный признак нестандартной природы тела.

3I/ATLAS
Фото: ru.wikipedia.org by International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist is licensed under free for commercial use
3I/ATLAS

Однако специалисты напоминают: редкие эффекты у комет нередко имеют вполне земные объяснения, если аккуратно разбирать физику процесса. Об этом сообщает сайт aif.ru.

Что известно о 3I/ATLAS и почему вокруг неё столько внимания

3I/ATLAS — третий подтверждённый объект межзвёздного происхождения, замеченный в Солнечной системе, после 1I/ʻОумуамуа и 2I/Борисова. Его зафиксировала система ATLAS в Чили 1 июля 2025 года, а межзвёздную природу подтвердили по гиперболической траектории: такая орбита означает, что объект не связан с Солнцем и прилетел извне.

Сам по себе статус "межзвёздного гостя" подогревает интерес: подобные тела — редкая возможность изучить вещество из других планетных систем. Научное сообщество в целом считает 3I/ATLAS обычной кометой, чьё поведение определяется испарением летучих веществ и взаимодействием с солнечным ветром, при этом объект не представляет угрозы для Земли и проходит на безопасной дистанции.

В чём суть "14-й аномалии" по версии Леба

Леб обращает внимание на целую серию необычных наблюдений, считая, что их слишком много для одного объекта. По словам астронома и популяризатора космонавтики Александра Киселёва, ключевой вопрос здесь — насколько убедительно связываются сама "аномалия" и выбранное объяснение.

Эксперт подчёркивает: одно дело — перечислить странности, другое — показать механизм, который заставляет объект вести себя именно так. Киселёв отдельно отмечает, что в версии Леба пока не хватает объяснения того, как могла бы возникнуть "точная и внезапная" перестройка оси вращения.

Почему "антихвост" не обязан быть доказательством "переворота"

В обсуждении фигурирует геометрия "антихвоста" — редкого визуального эффекта, когда пылевой след кажется направленным необычно. На практике такие формы могут зависеть от угла зрения, распределения пыли, солнечного ветра и радиационного давления: кометные структуры — не жёсткие детали, а динамичная среда, которая меняется из-за внешних условий и внутренней активности ядра.

Киселёв обращает внимание, что сам по себе "антихвост" ещё не доказывает, будто объект обязательно меняет ось вращения или делает это "по команде".

Если перевести это на бытовой язык, то "необычная картинка" в космосе часто похожа на облака на ветру: форма впечатляет, но причины могут быть вполне прозаичными — от освещения до потоков частиц.

Альтернатива сенсациям: как физика объясняет возможные изменения вращения

Вместо идеи о "случайном выравнивании" оси Киселёв предлагает рассмотреть естественные эффекты, которые способны медленно, но заметно влиять на движение и вращение малых тел. Один из таких вариантов — эффект Ярковского: когда поверхность нагревается Солнцем неравномерно, а затем по-разному излучает тепло, возникает крошечная, но постоянная реактивная "подталкивающая" сила. Обычно о нём говорят применительно к астероидам, однако он может играть роль и для межзвёздных объектов, особенно если поверхность неоднородная.

К этой же группе "земных" объяснений обычно относят и реактивные эффекты от дегазации: когда из трещин и пор вырываются струи газа и пыли, они могут работать как микродвигатели. Для кометы это типичная история, просто в каждом конкретном случае сложно точно восстановить карту активных участков и их вклад в движение.

Cравнение гипотез: "аномалии" как сенсация и как рабочая задача

  1. Подход Леба строится на наборе необычных признаков и вопросе "почему их так много", что хорошо работает как повод для дискуссии, но требует строгого механизма, который всё связывает.

  2. Естественные модели (солнечный ветер, радиационное давление, дегазация, тепловые эффекты) чаще объясняют не "одним жестом", а комбинацией факторов, зато опираются на наблюдаемую физику комет.

  3. "Антихвост" может выглядеть как резкая смена поведения, но нередко отражает геометрию наблюдения и структуру пылевого шлейфа, а не обязательный "переворот" оси.

  4. Чем дальше объект от типичных тел Солнечной системы (скорость, состав, структура), тем больше редких эффектов мы можем увидеть — и тем осторожнее нужно быть с громкими выводами.

Плюсы и минусы активного обсуждения "аномалий"

Такие истории полезны, если удерживать баланс между любопытством и аккуратностью.

• Плюсы:

  • Повышают интерес к наблюдениям и мотивируют собирать больше данных (спектры, фотометрию, динамику хвостов).

  • Заставляют проверять устойчивость моделей: когда объект "не укладывается", теории становятся точнее.

  • Помогают популяризировать реальную науку о кометах и межзвёздных телах, а не только новости "про пришельцев".

• Минусы:

  • Без чёткого механизма "список аномалий" легко превращается в впечатляющий, но малообъясняющий набор.

  • Эффекты, зависящие от геометрии наблюдения, могут восприниматься как "резкие изменения", хотя на деле это оптика и перспектива.

  • Сенсационный тон способен создавать недоверие к настоящим данным и мешать спокойному научному разбору.

Популярные вопросы о 3I/ATLAS и "аномалиях"

Что означает индекс "3I" в названии 3I/ATLAS?

Это обозначение третьего подтверждённого межзвёздного объекта, обнаруженного в Солнечной системе; ATLAS — название обзора/телескопов, которые его заметили.

Может ли "антихвост" быть признаком того, что объект искусственный?

Сам по себе — нет. Это визуальный и физический эффект, зависящий от пыли, солнечного ветра, радиационного давления и геометрии наблюдения, поэтому он не является прямым доказательством "неестественной" природы.

Что такое эффект Ярковского и почему его обсуждают в связи с кометой?

Это слабый, но длительный тепловой эффект: поверхность по-разному нагревается и излучает тепло, создавая небольшой импульс, который может со временем менять орбиту и вращение тела. В обсуждении его приводят как естественную альтернативу более экзотическим трактовкам.

Есть ли опасность для Земли из-за 3I/ATLAS?

По данным NASA, объект проходит на безопасном расстоянии и угрозы не представляет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
