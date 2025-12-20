Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года

Гибель Великой армии Наполеона в России долго объясняли эпидемией сыпного тифа. Однако анализ древней ДНК показал, что причина массовой смертности была иной. Современные технологии позволили пересмотреть одну из самых устойчивых версий военной истории. Об этом сообщает popsci.

Фото: commons.wikimedia.org by Штейбен, Карл Карлович, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наполеон

Поход, ставший катастрофой

Летом 1812 года Наполеон Бонапарт пересёк реку Неман с более чем 615 тысячами солдат, рассчитывая за несколько месяцев сломить сопротивление Российской империи. Кампания обернулась катастрофой: уже к зиме армия была практически уничтожена. Солдаты погибали от голода, холода и болезней, а общее число потерь превысило полмиллиона человек.

Долгое время историки считали, что ключевую роль сыграл сыпной тиф. Современники похода — врачи и офицеры — часто упоминали эту инфекцию в своих воспоминаниях, а находки платяных вшей лишь укрепляли эту версию.

Что показал ДНК-анализ

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, предлагает иную картину. Команда микробных палеогеномистов под руководством Николя Раскована из Института Пастера изучила останки солдат из братской могилы в Вильнюсе — одного из пунктов отступления французской армии зимой 1812 года.

Учёные извлекли и секвенировали ДНК из зубов 13 солдат, тщательно очистив образцы от внешних загрязнений. Следов возбудителя сыпного тифа обнаружено не было. Зато анализ выявил фрагменты ДНК Salmonella enterica и Borrelia recurrentis — бактерий, вызывающих брюшной тиф и возвратную лихорадку.

Почему тиф считали главным врагом

Ошибка прошлых интерпретаций во многом объяснима. Брюшной тиф долгое время не отличали от сыпного: само слово "тифоидный" означает "похожий на тиф". Кроме того, возвратная лихорадка, как и сыпной тиф, переносится платяными вшами, что усиливало путаницу.

Команда Раскована также пересмотрела более ранние исследования, в которых сообщалось о находках ДНК Rickettsia prowazekii и возбудителя окопной лихорадки. По мнению авторов, расхождения связаны с применением разных технологий секвенирования.

"Древняя ДНК сильно разлагается на фрагменты, которые слишком малы для ПЦР", — пояснил руководитель исследования Николя Раскован.

Неожиданная находка из глубины веков

Ещё одним сюрпризом стал штамм Borrelia recurrentis. Он оказался родственным линии, обнаруженной у жителей Британии железного века около двух тысяч лет назад. Современные штаммы этой бактерии относятся к другой ветви, но древний вариант, по всей видимости, сохранялся достаточно долго, чтобы сыграть роль в гибели армии Наполеона.

"Невероятно использовать современные технологии, чтобы диагностировать то, что было погребено в земле 200 лет", — отметил Раскован.

Сравнение: сыпной тиф и реальные причины смертности

Сыпной тиф традиционно считался главным убийцей из-за описаний симптомов и роли вшей. Брюшной тиф вызывает сходную клиническую картину, а возвратная лихорадка также быстро распространяется в антисанитарных условиях. В условиях отступления, нехватки продовольствия и холода именно сочетание этих инфекций оказалось особенно смертоносным.

Плюсы и минусы ДНК-исследований исторических останков

Такие методы дают редкую возможность точно определить причины смерти и пересмотреть устоявшиеся версии. Однако они требуют хорошо сохранившихся образцов и сложной очистки от загрязнений, а результаты зависят от применяемых технологий секвенирования.

Популярные вопросы о болезнях армии Наполеона

От чего на самом деле умирали солдаты в 1812 году?

Основную роль сыграли брюшной тиф и возвратная лихорадка, а не сыпной тиф.

Почему раньше считали иначе?

Из-за схожести симптомов и ограниченных медицинских знаний XIX века.

Можно ли полностью исключить сыпной тиф?

Исследование не выявило его следов у изученных солдат, но другие случаи в армии полностью исключать нельзя.