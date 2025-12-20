Газ из времён Большого взрыва: найден механизм роста галактик, переживший миллиарды лет

Ученым удалось буквально заглянуть в глубокое прошлое Вселенной и понять, за счет каких ресурсов росли первые галактики. Речь идет о процессе, который долгое время существовал только в виде теоретической модели и не имел прямых наблюдательных подтверждений. Новые данные показывают, что этот механизм работает не только в далеком прошлом, но и в современной Вселенной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как галактики "питаются" в ранней Вселенной

Современная космология исходит из того, что сразу после Большого взрыва во Вселенной сформировался так называемый первичный газ. Он состоял почти исключительно из водорода и гелия, с минимальными примесями лития. Именно это вещество стало базовым строительным материалом для первых звезд и галактик, тогда как более тяжелые химические элементы появились значительно позже — в результате термоядерных процессов внутри звезд и их последующей эволюции.

Ключевым механизмом доставки первичного газа в галактики считается холодная аккреция. Под действием гравитации вещество из межгалактического пространства не хаотично падает внутрь, а стекается вдоль вытянутых структур, напоминающих нити. Эти потоки формируют сложную систему питания, тесно связанную с крупномасштабной структурой Вселенной и тем, как распределяются галактики в космической паутине.

Долгое время этот процесс оставался недоступным для прямых наблюдений. Основная причина — чрезвычайно низкая плотность газа, из-за которой даже самые мощные телескопы фиксируют его с большим трудом. Кроме того, для подтверждения гипотезы важно было не просто обнаружить газ, но и точно определить его движение и химический состав.

"…Однако подтвердить это с помощью реальных наблюдений не удавалось. Это связано с тем, что "увидеть" такой газ даже с помощью новейших телескопов очень сложно из-за его крайне низкой плотности. Кроме того, важно понять, как газ движется и каков его химический состав", — говорится в сообщении РНФ.

Современные наблюдения вместо теории

Прорыв стал возможен благодаря совместной работе ученых МГУ имени М. В. Ломоносова и Специальной астрофизической обсерватории РАН при участии исследователей из Германии, Мексики, Нидерландов и США. Они сосредоточились на изучении объектов, находящихся в космических пустотах — областях Вселенной с крайне низкой плотностью галактик.

Интерес к таким регионам связан с тем, что именно там проще отделить внешние источники вещества от внутренних процессов. Подобный подход уже позволял делать редкие открытия, например, фиксировать аккреционные диски за пределами галактики, что ранее считалось почти недостижимым для наблюдательной астрономии.

Ранее считалось, что холодная аккреция характерна исключительно для ранней Вселенной, когда галактики только формировались. Однако новые данные показали, что этот механизм продолжает работать и сейчас, пусть и в более редких и специфических условиях.

"Ранее считалось, что подобные процессы происходили только в ранней Вселенной миллиарды лет назад", — отметил заведующий лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН Алексей Моисеев.

Почему VGS 12 стала ключевым объектом

В центре исследования оказалась молодая карликовая галактика VGS 12, расположенная вдали от массивных соседей и крупных скоплений. Ее изолированное положение делает любые внешние притоки вещества особенно заметными и удобными для анализа.

Главной особенностью VGS 12 стал полярный диск — внешний "обод", вращающийся под углом к основной плоскости галактики. Анализ показал, что газ в этой области обеднен тяжелыми элементами, что плохо согласуется с внутренними источниками вещества и указывает на приток первичного газа извне.

Такой химический дисбаланс считается ключевым признаком холодной аккреции. Собственный газ галактики оказывается разбавленным большим объемом вещества, не прошедшего через звездную переработку. Подобные процессы напрямую влияют на будущее галактики и могут менять сценарии ее эволюции, как это происходит и в более крупных системах, включая динамику взаимодействия галактик.

Инструменты и точность измерений

Измерение химического состава газа в VGS 12 проводилось с использованием крупнейшего в Евразии 6-метрового телескопа Специальной астрофизической обсерватории РАН. Его возможности позволили определить содержание тяжелых элементов с высокой точностью и подтвердить внешнее происхождение газа.

Такие наблюдения требуют сочетания спектроскопии, фотометрии и тщательной калибровки данных. Ошибка в интерпретации могла бы привести к ложным выводам, поэтому исследование опиралось сразу на несколько независимых методов анализа.

Значение открытия для понимания эволюции галактик

Подтверждение холодной аккреции в современной Вселенной расширяет представления о том, как долго галактики могут получать ресурсы для роста. Это напрямую связано с темпами звездообразования, структурой галактических дисков и устойчивостью звездных систем.

Кроме того, результаты подчеркивают важность изучения космических пустот как естественных лабораторий. В таких условиях фундаментальные процессы видны особенно четко, без искажений, связанных с гравитационными взаимодействиями и слияниями галактик.

В будущем ученые планируют продолжить наблюдения за подобными объектами, чтобы понять, насколько широко распространен этот механизм и какую роль он играет в разных типах галактик. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.

Сравнение: холодная аккреция и внутренние источники газа

В классических моделях роста галактик основное внимание уделялось внутренним резервам газа и веществу, возвращающемуся в межзвездную среду после взрывов сверхновых. Такой подход хорошо описывает зрелые галактики с богатым химическим составом. Однако он плохо объясняет активное звездообразование в изолированных и маломассивных системах.

Холодная аккреция, напротив, предполагает поступление первичного газа напрямую из межгалактического пространства. Этот газ практически не содержит тяжелых элементов и способен поддерживать рост галактики даже в условиях длительной изоляции.

Плюсы и минусы холодной аккреции как механизма роста

Холодная аккреция имеет очевидные преимущества. Она обеспечивает галактики свежим топливом для звездообразования и объясняет эволюцию систем, находящихся вдали от плотных скоплений. Этот механизм также хорошо согласуется с современными космологическими моделями.

При этом у процесса есть ограничения. Он крайне сложен для наблюдений из-за низкой плотности газа и требует высокочувствительных инструментов. Кроме того, для массивных галактик холодная аккреция играет второстепенную роль по сравнению со слияниями и внутренними циклами переработки вещества.

Популярные вопросы о холодной аккреции галактик

Что такое холодная аккреция простыми словами?

Это процесс, при котором галактика втягивает холодный первичный газ из окружающего пространства под действием гравитации.

Почему этот газ называют первичным?

Он сформировался вскоре после Большого взрыва и почти не содержит элементов, образованных в звездах.

Где проще всего наблюдать холодную аккрецию?

В изолированных галактиках, расположенных в космических пустотах, где меньше внешних факторов.