Небо вспыхнуло на часы: рекордный синий транзиент раскрыл роль звезды-компаньона у чёрной дыры

Самую яркую быструю голубую вспышку зафиксировали в космосе — Independent

Астрономы уже много лет фиксируют в глубоком космосе странные короткие вспышки насыщенно-синего света, которые появляются и исчезают почти мгновенно. Эти сигналы не вписываются в привычные сценарии космических катастроф и долгое время оставались без убедительного объяснения. Новый, рекордно яркий случай заставил учёных по-новому взглянуть на природу этого явления. Об этом сообщает independent.

Фото: https://unsplash.com by Shot by Cerqueira is licensed under Free Космос и сияющая энергия

Загадка синих вспышек, которая не давала покоя десятилетие

Речь идёт о так называемых быстрых голубых оптических транзиентах, или LFBOT. Это кратковременные, но чрезвычайно яркие всплески оптического излучения с выраженным синим спектром. Они длятся считаные дни или даже часы, а затем исчезают, оставляя после себя следы в рентгеновском и радиодиапазонах.

С момента первого обнаружения такие события поставили исследователей в тупик. За более чем десять лет наблюдений зафиксировано чуть больше десятка LFBOT, и каждый новый случай выглядел как исключение из правил. Они слишком яркие и слишком быстрые, чтобы их можно было без оговорок отнести к классическим сверхновым, и при этом демонстрируют поведение, напоминающее другие экстремальные процессы в ядрах галактик.

Самый яркий LFBOT как ключ к разгадке

Ситуация изменилась после обнаружения нового объекта, получившего обозначение AT 2024wpp. Он был зарегистрирован в прошлом году и оказался самым ярким быстрым голубым оптическим транзиентом из всех известных на сегодняшний день.

Этот объект удалось подробно изучить сразу в нескольких диапазонах — от ультрафиолета до ближнего инфракрасного, а также в рентгеновском и радиодиапазонах. Подобная многоволновая картина раньше наблюдалась лишь у отдельных катастрофических событий, когда энергия высвобождается практически мгновенно, как это происходит при редких вспышках в активных галактиках и в случаях, когда галактика подала сигнал из-за разрушения звезды возле чёрной дыры.

Анализ показал, что поведение AT 2024wpp плохо согласуется с классическими сценариями взрыва звезды. Зато оно хорошо укладывается в гораздо более редкий и экстремальный процесс, связанный с гравитационным взаимодействием чёрной дыры и звезды-компаньона.

Экстремальное приливное разрушение: что это значит

По новой версии, LFBOT могут возникать в результате экстремального приливного разрушения звезды. Такой процесс происходит, когда массивная чёрная дыра захватывает звезду, подошедшую слишком близко, и буквально разрывает её на части за счёт колоссальных приливных сил.

В отличие от "классических" приливных разрушений, которые астрономы уже фиксировали ранее, здесь всё развивается значительно быстрее и сопровождается резким выбросом энергии. Подобные сценарии уже обсуждались в контексте наблюдений, когда чёрная дыра уничтожила звезду не одномоментно, а в несколько фаз, создавая сложную световую картину.

"Теоретики придумали множество способов объяснить, как образуются эти огромные чёрные дыры, чтобы объяснить то, что видит LIGO. LFBOT позволяют взглянуть на этот вопрос с совершенно другой стороны", — заявила доцент кафедры астрономии и физики Калифорнийского университета в Беркли Раффаэлла Маргутти.

Такие события дают редкую возможность наблюдать чёрные дыры не в спокойном состоянии, а в момент активного взаимодействия со звёздным веществом, когда процессы аккреции выходят за пределы привычных моделей.

Почему это важно для астрофизики

Значение открытия выходит далеко за рамки объяснения одного загадочного явления. LFBOT могут стать новым инструментом для изучения эволюции чёрных дыр и звёзд в разных типах галактик.

Наблюдения показывают, что подобные вспышки возникают не случайно, а в определённых областях галактик. Это помогает точнее определить, где именно находятся массивные чёрные дыры, как они взаимодействуют с окружением и какие звёздные системы оказываются для них "уязвимыми".

"Они также позволяют нам определить точное местоположение этих объектов внутри родительской галактики, что даёт больше информации для понимания того, как мы пришли к такой ситуации — очень большая чёрная дыра и компаньон", — подчеркнула Раффаэлла Маргутти.

Дополнительная ценность таких данных заключается в возможности сопоставлять оптические наблюдения с гравитационно-волновыми сигналами и рентгеновским излучением, формируя более цельную картину экстремальных космических процессов.

Сравнение LFBOT и других космических вспышек

Быстрые голубые оптические транзиенты часто сравнивают с другими яркими космическими событиями, но между ними есть принципиальные различия. Сверхновые развиваются относительно медленно и могут светить неделями или месяцами. Гамма-всплески длятся секунды, но чаще всего имеют иной механизм и спектральный профиль.

LFBOT занимают промежуточную нишу. Они ярче большинства сверхновых на ранней стадии, но значительно короче по времени. При этом их устойчивое "послесвечение" в рентгене и радио делает такие объекты особенно ценными для многоволновых наблюдений и тестирования теорий.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Новая интерпретация выглядит логичной и хорошо согласуется с данными наблюдений. Она объясняет экстремальную яркость, кратковременность вспышек и их связь с массивными чёрными дырами в центрах галактик.

В то же время остаётся вопрос редкости таких событий. Экстремальные приливные разрушения должны происходить нечасто, а значит, для окончательных выводов потребуется больше зафиксированных LFBOT и более длительные серии наблюдений.

Тем не менее сама гипотеза уже расширяет рамки современной астрофизики и показывает, что Вселенная способна преподносить сценарии, выходящие за пределы привычных классификаций.

Как учёные изучают такие явления

Сначала автоматические обзоры неба фиксируют внезапную вспышку и передают сигнал научному сообществу. Затем к наблюдениям оперативно подключаются оптические, рентгеновские и радиотелескопы.

После этого исследователи анализируют кривые блеска, спектры и временные характеристики, сопоставляя данные из разных диапазонов. На финальном этапе результаты сравниваются с теоретическими моделями, чтобы определить, какой физический механизм лучше всего объясняет наблюдаемую картину.

Популярные вопросы о быстрых голубых оптических транзиентах

Чем LFBOT отличаются от сверхновых?

Они развиваются гораздо быстрее и имеют выраженный синий спектр, тогда как сверхновые эволюционируют медленнее и демонстрируют более широкий набор цветов.

Насколько редки такие вспышки?

По текущим данным, это крайне редкие события. За десятилетие наблюдений обнаружено чуть больше десяти случаев, но новые телескопы могут увеличить эту статистику.

Можно ли наблюдать LFBOT без специальной техники?

Нет, даже самые яркие из них находятся на огромных расстояниях, поэтому для их регистрации требуются профессиональные телескопы и чувствительные детекторы.