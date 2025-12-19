СКИФ идёт на Восток: как новый научный проект изменит Дальний Восток

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Во Владивостоке планируется создание установки класса СКИФ
Наука

Строительство нового крупного научного объекта на Дальнем Востоке снова оказалось в повестке федерального уровня. На Прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что во Владивостоке планируется создать установку класса СКИФ — современный синхротронный комплекс, подобный строящемуся в Новосибирской области.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

Идея выглядит как попытка "перенести" на восток страны инфраструктуру уровня мегасайенс и закрепить там научные компетенции на долгий срок. Об этом сообщает vostokmedia.com

Что такое СКИФ и зачем он нужен

СКИФ (Сибирский кольцевой источник фотонов) — это источник синхротронного излучения: установка, которая разгоняет электроны и позволяет получать очень яркие пучки рентгеновского и другого излучения для экспериментов. Такие комплексы становятся универсальными "микроскопами" для науки и высоких технологий: на них изучают структуру материалов, поведение молекул, свойства катализаторов, тонкие слои покрытий, биологические объекты и многое другое.

В российской научной инфраструктуре СКИФ под Новосибирском — один из ключевых проектов последних лет. Он строится в наукограде Кольцово и описывается как синхротрон поколения 4+ (класс мегасайенс), рассчитанный на широкий круг задач и на работу в формате центра коллективного пользования. 

Что именно сказал президент про Владивосток

По сообщениям СМИ, в ходе Прямой линии Путин, говоря о СКИФ в Новосибирской области, отдельно отметил, что источник синхротронного излучения планируется построить и во Владивостоке. При этом в публичных формулировках не прозвучали конкретные сроки, параметры стройки и детали финансирования — пока речь о заявленном намерении и общем векторе.

Важно, что сама тема синхротрона для Владивостока не возникает "с нуля". Ранее обсуждался проект "Русский источник фотонов" (РИФ) на острове Русский во Владивостоке; в 2024 году сообщалось, что Путин поручал проконтролировать выделение бюджетного финансирования на его создание. На этом фоне заявление про установку "класса СКИФ" выглядит как усиление курса на развитие подобной инфраструктуры в регионе — но формат и взаимосвязь проектов официально ещё требуют прояснения.

Почему синхротрон на Дальнем Востоке — это не только про науку

Синхротронные источники обычно становятся точками притяжения вокруг себя. Для университетов это шанс подтянуть прикладные лаборатории и подготовку кадров. Для индустрии — доступ к исследованиям, которые ускоряют разработку новых материалов, технологий контроля качества, медицинских решений и компонентов для электроники.

Дальневосточная локация добавляет ещё один слой смысла: близость к быстрорастущим рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона и возможность формировать научные коллаборации на "восточном треке". Даже если установка ориентирована прежде всего на российских пользователей, сама география расширяет окно для партнёрств.

Сравнение: СКИФ в Новосибирске и будущий проект во Владивостоке

  1. Степень готовности. СКИФ под Новосибирском уже находится на продвинутой стадии реализации, а запуск основного кольца, по сообщениям, планировали на начало 2026 года. 

  2. Роль в инфраструктуре. Новосибирский СКИФ уже встроен в экосистему с сильной научной базой (Академгородок и институты), тогда как во Владивостоке ключевой вопрос — как будет организована связка с ДВФУ, научными центрами и индустрией региона. 

  3. Фокус на пользователей. Оба формата предполагают модель "центра коллективного пользования", но у Владивостока потенциально выше запрос на задачи, связанные с морской логистикой, материалами для транспорта, энергетикой и прикладными разработками для региональной промышленности (при условии, что это будет заложено в дорожную карту).

  4. Статус деталей. По СКИФ в Сибири больше публичной конкретики (календарь, этапы работ, описание комплекса), тогда как по владивостокскому проекту пока обозначен общий политический ориентир. 

Плюсы и минусы инициативы для региона

Ниже — практический взгляд на то, что может дать Владивостоку синхротрон уровня СКИФ и где обычно возникают узкие места.

Плюсы

  1. Появление мегасайенс-объекта повышает статус региона как научного центра и усиливает конкуренцию за талантливых студентов и исследователей.

  2. Доступ к синхротрону упрощает прикладные исследования для отраслей, где важны материалы и точная диагностика: от катализаторов и батарей до новых покрытий и биомедицины.

  3. Развитие "большой науки" часто тянет за собой инженерные компетенции, приборостроение и сервисные компании вокруг объекта.

  4. География Дальнего Востока может сделать проект удобным для научных обменов и совместных экспериментов со странами АТР — если будут созданы понятные правила доступа.

Минусы

  1. Высокая стоимость жизненного цикла: важны не только стройка и запуск, но и долгосрочное финансирование эксплуатации, модернизаций и кадров.

  2. Риск "инфраструктуры без пользователей", если заранее не выстроить сеть лабораторий, программ подготовки специалистов и спрос со стороны индустрии.

  3. Длительные сроки реализации: мегасайенс-проекты редко дают быстрый эффект и требуют устойчивого управления на годы вперёд.

  4. Неопределённость параметров на старте повышает ожидания, которые затем приходится аккуратно "приземлять" календарём и бюджетом.

Популярные вопросы о установке СКИФ во Владивостоке

Что значит "установка класса СКИФ"?

Это синхротронный источник фотонов уровня мегасайенс — комплекс для фундаментальных и прикладных исследований, сопоставимый по назначению с проектом СКИФ под Новосибирском. 

Есть ли уже сроки строительства во Владивостоке?

В публичных сообщениях после Прямой линии конкретные сроки не назывались; пока зафиксировано заявление о планах. 

Это новый проект или продолжение идеи "Русского источника фотонов"?

Ранее сообщалось о проекте РИФ на острове Русский и о поручении проконтролировать финансирование. Как именно он соотносится с формулировкой "класс СКИФ", официально ещё предстоит уточнить.

Что даст такой центр обычным людям, а не только учёным?

Обычно эффект проявляется через технологии: более прочные и лёгкие материалы, улучшенные катализаторы и батареи, новые методы диагностики и разработки в медицине, а также рост высокотехнологичных рабочих мест вокруг научной инфраструктуры.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
