В Госдуме объяснили, зачем всех россиян обяжут регистрировать свои телефоны

Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов

Создание единой базы IMEI-номеров поможет бороться с мошенничеством и повысить уровень цифровой безопасности граждан. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что с 2027 года в России регистрация мобильных устройств по IMEI-номеру станет обязательной. Смартфоны, не внесенные в базу, не смогут работать с сим-картами российских операторов, при этом регистрация будет платной.

По словам Свинцова, создание единой базы IMEI-номеров станет важным шагом в укреплении цифровой безопасности. Депутат отметил, что такая система позволит эффективно выявлять мошеннические схемы, ограничивать использование нелегальных устройств и предотвращать массовые обзвоны.

"Любая подобная система помогает точнее отслеживать мошеннические механизмы, в том числе массовые обзвоны и схемы с подставными номерами. Это позволит контролировать количество сим-карт, зарегистрированных на злоумышленников, и быстрее пресекать их действия. В случае появления группы, занимающейся телефонным мошенничеством, все будет фиксироваться и блокироваться в режиме реального времени. Это важный элемент защиты граждан в цифровом пространстве", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что внедрение базы станет также инструментом проверки легальности ввоза техники и повысит прозрачность рынка мобильных устройств. По словам законодателя, только зарегистрированные и легально ввезенные гаджеты должны иметь возможность работать в российских сетях.

"Если устройство не числится в базе, логично, что оно не должно функционировать. Все приборы — от смартфона до автомобиля — должны быть зарегистрированы и находиться в легальном поле. Это облегчит работу правоохранительных органов, которые смогут быстрее выявлять незаконные схемы и предотвращать преступления. Чем прозрачнее система, тем выше безопасность граждан", — отметил Свинцов.

Парламентарий подчеркнул, что переход к таким цифровым системам отражает новую реальность, в которой живет современное общество. По его словам, технологии развиваются стремительно, и государство должно обеспечивать безопасность граждан в этом пространстве. Свинцов подчеркнул, что создание единого цифрового контура — важный шаг к тому, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным и понимал: государство контролирует ситуацию и готово оперативно реагировать на угрозы.