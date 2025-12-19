Берег больше не убежище: на пингвинов Патагонии вышел хищник, которого здесь не ждали

Пумы начали охоту на магеллановых пингвинов у побережья Патагонии — учёные

На побережье аргентинской Патагонии привычная жизнь магеллановых пингвинов дала трещину. Птицы, веками чувствовавшие себя на суше в относительной безопасности, столкнулись с неожиданной угрозой. Хищник, которого здесь давно не видели, начал охоту прямо у их колоний.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) древние пингвины

Неожиданный хищник на берегу

Магеллановы пингвины традиционно опасались врагов в океане — касаток и морских леопардов. На суше же многотысячные колонии служили им надежной защитой. Однако в последние годы ситуация изменилась: в Патагонию начали возвращаться пумы — крупные кошачьи хищники, ранее почти исчезнувшие из прибрежных районов. Их появление стало новым фактором риска для птиц, гнездящихся на открытых скалистых берегах.

Пумы вернулись

В начале XX века активное развитие овцеводства привело к масштабному истреблению пум. Фермеры защищали стада, и хищники были вытеснены далеко от побережья. Со временем подход к охране природы изменился, численность пум начала восстанавливаться, и они вновь стали осваивать утраченные территории. Возвращение произошло постепенно и осталось почти незамеченным — до тех пор, пока ученые не зафиксировали случаи охоты на пингвинов.

Новое поведение и его последствия

Для пум пингвины оказались доступной добычей: они не умеют быстро передвигаться по суше и гнездятся большими группами. Для экосистемы это означает перераспределение ролей и изменение привычных цепочек питания. Ученые отмечают, что подобные контакты между видами — естественный результат восстановления хищников, но для пингвинов это серьезное испытание, особенно в период размножения.

Сравнение угроз для пингвинов

Ранее главную опасность для пингвинов представляли морские хищники, нападающие во время кормежки. Пумы действуют иначе: они охотятся на суше, вблизи гнезд. Морские угрозы были частью эволюционной истории пингвинов, тогда как сухопутная охота со стороны крупных кошек — относительно новое явление. Это требует от птиц адаптаций, на которые может уйти не одно поколение.

Популярные вопросы о хищниках и пингвинах Патагонии

Почему пумы начали охотиться на пингвинов именно сейчас?

Из-за восстановления численности и возвращения к побережью, где доступна новая добыча.

Опасны ли пумы для человека в этих районах?

Случаи нападений крайне редки, пумы избегают людей.

Что лучше для экосистемы: защита пингвинов или сохранение пум?

Оптимальным считается баланс, при котором сохраняются оба вида без искусственного вмешательства.