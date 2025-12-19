Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В российских регионах наблюдается рост предложений работы в удалённом формате
Для тягучего лимонного печенья требуется охлаждение теста перед выпечкой — VkusnyBlog
Архангельская область демонстрирует успехи в рыбной отрасли
Лазарев считает, что Кудрявцевой не стоит менять причёску
Сильную обрезку герани применили перед зимним хранением — Mein schöner Garten
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip
Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Промывание риса удаляет крахмал и делает гарнир рассыпчатым — кулинары
Ежедневная ходьба 7–8 тысяч шагов снижает риски заболеваний — врач Елена Павлова

Без антенн и спецгаджетов: связь дошла туда, где всегда нет сигнала — тест перевернул карту покрытия

В Казахстане протестировали новый вид спутниковой связи на LTE-смартфонах
Наука

В Казахстане прошёл тест, который может заметно изменить представление о мобильной связи в удалённых регионах. Обычный смартфон с SIM-картой оператора впервые подключился напрямую к спутникам и вышел на связь без наземной сети. Испытание показало, что "белые пятна" на карте покрытия можно закрывать новым способом.

Кубсат и модуль связи в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кубсат и модуль связи в космосе

Первый звонок через спутник без специального оборудования

Beeline Казахстан провёл полевые испытания технологии Starlink Direct to Cell, в ходе которых удалось объединить спутниковую и наземную мобильную связь. Тесты проходили в Акмолинской области и не требовали ни спутниковых телефонов, ни дополнительного оборудования. Для соединения использовался обычный LTE-смартфон с SIM-картой Beeline.

Во время проверки президент холдинга Beeline Казахстан Евгений Настрадин совершил звонок CEO группы VEON Каану Терзиоглу через мессенджер. Кроме аудиосвязи, участники теста отправляли SMS и сообщения, а также связывались с абонентами за пределами страны.

"Сегодня мы сделали важный шаг навстречу новому уровню связи в Казахстане. Я считаю испытание успешным: мы отправили множество SMS, приняли входящий аудиозвонок в мессенджере, даже связались с абонентом за рубежом. Следующий этап — финальные технические сонастройки с производителями разных устройств, а затем массовый доступ. Мы с нетерпением ждем момента, когда все казахстанцы смогут отправлять сообщения из любой точки нашей страны", — сказал президент холдинга Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Почему технология важна для Казахстана

Казахстан — одна из крупнейших стран мира по территории, и обеспечить равномерное покрытие мобильной сети здесь особенно сложно. Спутниковая мобильная связь создаёт дополнительный уровень покрытия там, где строительство базовых станций экономически или технически затруднено.

Испытания подтвердили, что спутники Starlink Direct to Cell могут работать как часть существующей сети оператора. Фактически спутник выполняет роль базовой станции, а для пользователя процесс подключения выглядит так же, как обычный роуминг.

В тестировании участвовали представители правительства, включая заместителя премьер-министра и министра цифрового развития Жаслана Мадиева, а также акимат Акмолинской области.

"Сначала в Украине, а теперь и в Казахстане мы демонстрируем, как наземные сети и спутниковые платформы могут работать как единая интегрированная система, обеспечивая непрерывность связи, безопасность и новые возможности для миллионов людей", — отметил CEO группы VEON Каан Терзиоглу.

Когда технология станет доступной абонентам

После успешных испытаний Beeline Казахстан планирует запуск коммерческих услуг на базе Starlink Direct to Cell. Первым этапом станет предоставление SMS-сервисов, а старт намечен на 2026 год при условии получения регуляторного одобрения.

В дальнейшем технология может использоваться не только для обмена сообщениями, но и для передачи данных и голосовой связи. Это особенно актуально для экстренных ситуаций, транспорта, сельских районов и туристических маршрутов.

Сравнение спутниковой мобильной связи и классической сети

Спутниковая связь Direct to Cell и традиционная мобильная сеть решают разные задачи, но могут дополнять друг друга. Наземные базовые станции обеспечивают высокую скорость и стабильность в городах и вдоль трасс. Спутники, в свою очередь, закрывают труднодоступные территории, где нет покрытия.

В отличие от классических спутниковых телефонов, Direct to Cell работает с обычными LTE-устройствами. Пользователю не нужно покупать специальный гаджет или менять тарифную модель — подключение происходит автоматически при отсутствии сигнала сети.

Популярные вопросы о спутниковой мобильной связи Direct to Cell

Можно ли пользоваться связью без специального телефона?

Да, технология рассчитана на стандартные LTE-смартфоны с поддержкой обычных SIM-карт оператора.

Сколько будет стоить спутниковая мобильная связь?

Тарифы пока не объявлены. Операторы заявляют, что модель ценообразования будет близка к стандартному роумингу.

Что лучше — спутниковая связь или базовые станции?

Это не замена, а дополнение. Наземная сеть эффективнее в городах, спутники незаменимы там, где покрытия нет совсем.

Будет ли доступен интернет и голосовая связь?

Да, в перспективе. Однако первым этапом запуска станут SMS-сервисы, после чего функциональность планируется расширять.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году Сергей Милешкин Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Сильную обрезку герани применили перед зимним хранением — Mein schöner Garten
Водолеям подходит собака породы Басенджи по знаку зодиака
Очистка унитаза от известкового налёта требует обработки бачка и ободка — Chip
Французский экспорт в Россию резко сократился из-за санкций ЕС
Промывание риса удаляет крахмал и делает гарнир рассыпчатым — кулинары
Мягкий подъём без рывков снижает утреннюю нагрузку на спину
Подаренные без согласия щенки часто попадают в приюты – кинолог Голубев
АвтоВАЗ выпустил первый серийный минивэн ВАЗ-2120 в 1998 году
Европа готовится к войне с Россией по инерции прошлых конфликтов — историк
Техника окраски через нижнюю линию делает брови натуральными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.