Без антенн и спецгаджетов: связь дошла туда, где всегда нет сигнала — тест перевернул карту покрытия

В Казахстане протестировали новый вид спутниковой связи на LTE-смартфонах

В Казахстане прошёл тест, который может заметно изменить представление о мобильной связи в удалённых регионах. Обычный смартфон с SIM-картой оператора впервые подключился напрямую к спутникам и вышел на связь без наземной сети. Испытание показало, что "белые пятна" на карте покрытия можно закрывать новым способом.

Первый звонок через спутник без специального оборудования

Beeline Казахстан провёл полевые испытания технологии Starlink Direct to Cell, в ходе которых удалось объединить спутниковую и наземную мобильную связь. Тесты проходили в Акмолинской области и не требовали ни спутниковых телефонов, ни дополнительного оборудования. Для соединения использовался обычный LTE-смартфон с SIM-картой Beeline.

Во время проверки президент холдинга Beeline Казахстан Евгений Настрадин совершил звонок CEO группы VEON Каану Терзиоглу через мессенджер. Кроме аудиосвязи, участники теста отправляли SMS и сообщения, а также связывались с абонентами за пределами страны.

"Сегодня мы сделали важный шаг навстречу новому уровню связи в Казахстане. Я считаю испытание успешным: мы отправили множество SMS, приняли входящий аудиозвонок в мессенджере, даже связались с абонентом за рубежом. Следующий этап — финальные технические сонастройки с производителями разных устройств, а затем массовый доступ. Мы с нетерпением ждем момента, когда все казахстанцы смогут отправлять сообщения из любой точки нашей страны", — сказал президент холдинга Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Почему технология важна для Казахстана

Казахстан — одна из крупнейших стран мира по территории, и обеспечить равномерное покрытие мобильной сети здесь особенно сложно. Спутниковая мобильная связь создаёт дополнительный уровень покрытия там, где строительство базовых станций экономически или технически затруднено.

Испытания подтвердили, что спутники Starlink Direct to Cell могут работать как часть существующей сети оператора. Фактически спутник выполняет роль базовой станции, а для пользователя процесс подключения выглядит так же, как обычный роуминг.

В тестировании участвовали представители правительства, включая заместителя премьер-министра и министра цифрового развития Жаслана Мадиева, а также акимат Акмолинской области.

"Сначала в Украине, а теперь и в Казахстане мы демонстрируем, как наземные сети и спутниковые платформы могут работать как единая интегрированная система, обеспечивая непрерывность связи, безопасность и новые возможности для миллионов людей", — отметил CEO группы VEON Каан Терзиоглу.

Когда технология станет доступной абонентам

После успешных испытаний Beeline Казахстан планирует запуск коммерческих услуг на базе Starlink Direct to Cell. Первым этапом станет предоставление SMS-сервисов, а старт намечен на 2026 год при условии получения регуляторного одобрения.

В дальнейшем технология может использоваться не только для обмена сообщениями, но и для передачи данных и голосовой связи. Это особенно актуально для экстренных ситуаций, транспорта, сельских районов и туристических маршрутов.

Сравнение спутниковой мобильной связи и классической сети

Спутниковая связь Direct to Cell и традиционная мобильная сеть решают разные задачи, но могут дополнять друг друга. Наземные базовые станции обеспечивают высокую скорость и стабильность в городах и вдоль трасс. Спутники, в свою очередь, закрывают труднодоступные территории, где нет покрытия.

В отличие от классических спутниковых телефонов, Direct to Cell работает с обычными LTE-устройствами. Пользователю не нужно покупать специальный гаджет или менять тарифную модель — подключение происходит автоматически при отсутствии сигнала сети.

Популярные вопросы о спутниковой мобильной связи Direct to Cell

Можно ли пользоваться связью без специального телефона?

Да, технология рассчитана на стандартные LTE-смартфоны с поддержкой обычных SIM-карт оператора.

Сколько будет стоить спутниковая мобильная связь?

Тарифы пока не объявлены. Операторы заявляют, что модель ценообразования будет близка к стандартному роумингу.

Что лучше — спутниковая связь или базовые станции?

Это не замена, а дополнение. Наземная сеть эффективнее в городах, спутники незаменимы там, где покрытия нет совсем.

Будет ли доступен интернет и голосовая связь?

Да, в перспективе. Однако первым этапом запуска станут SMS-сервисы, после чего функциональность планируется расширять.