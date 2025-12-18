Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Свет, который видит электроны: учёные совершили прорыв

Испанские физики создали сверхяркий импульс мягкого рентгеновского излучения
Наука

Испанские физики из Института фотонных наук (ICFO) сообщили о рекордном достижении в управлении светом: им удалось получить сверхяркий импульс мягкого рентгеновского излучения длительностью всего 19,2 аттосекунды.

Физик
Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Физик

Это настолько короткий "всплеск", что он подходит для наблюдения процессов на уровне электронов — тех самых частиц, которые запускают и направляют химию и свойства материалов. По сути, речь идёт о новом инструменте, который приближает учёных к прямому "кино" о том, как электронные облака перестраиваются у атомов в реальном времени. Об этом сообщает журнал Ultrafast Science.

Почему 19,2 аттосекунды — это не просто красивое число

Аттосекунда — это 10⁻¹⁸ секунды, то есть миллиардная доля миллиардной доли секунды. Такие масштабы важны потому, что именно на них живёт электронная динамика: электроны перемещаются и перераспределяются столь быстро, что обычные лазеры и стандартные детекторы не позволяют увидеть детали их движения напрямую.

Электроны определяют буквально "механику" мира на микроуровне. От них зависит, с какой скоростью идут химические превращения, как ведут себя проводники и полупроводники, почему одни материалы хорошо проводят ток, а другие — нет, и как работают элементы в перспективных квантовых технологиях. Но чтобы понять эти процессы не по косвенным признакам, а "вживую", нужна сверхбыстрая временная линейка — и именно это дают аттосекундные импульсы.

Что именно сделали в ICFO и чем новый импульс отличается

Команда ICFO установила мировой рекорд по длительности: мягкий рентгеновский импульс получился самым коротким из описанных — 19,2 аттосекунды — и при этом подчёркивается, что он сверхяркий. Такой диапазон излучения особенно ценят за возможность "видеть" перестройки электронных оболочек ближе к конкретным атомам, то есть получать более адресную картину того, что происходит внутри вещества.

Важный момент — не только сокращение длительности, но и подтверждение результата экспериментально. Ранее, как следует из описания, аттосекундные импульсы в мягком рентгеновском диапазоне уже удавалось получить, однако их длительность в прошлом оценивали в основном теоретически. Теперь же рекорд не просто заявлен, а подтверждён измерениями, что делает его куда более весомым для последующих исследований.

Почему учёные говорят о "самой быстрой камере"

Если упростить, новый импульс можно сравнить с затвором сверхскоростной камеры. Чем короче вспышка, тем точнее можно "заморозить" мгновение, не смазав картинку. В случае электронов "смаз" возникает моментально: электронные облака вокруг атомов меняют форму и распределение раньше, чем большинство привычных приборов успевают среагировать.

Поэтому подобный импульс становится инструментом, который помогает наблюдать, как электроны ведут себя в момент реакции или фазового перехода — когда вещество меняет состояние и свойства. Раньше такие выводы часто приходилось делать по следствиям: по спектрам, итоговым продуктам реакции или изменению макроскопических параметров. Теперь акцент смещается к более прямому наблюдению динамики, на которой всё основано.

Долгая дорога к рекорду и что будет дальше

На этот результат команда профессора Йенса Биргерта потратила около десяти лет. Отправной точкой в материале называется 2015 год, когда исследователи получили аттосекундные импульсы в мягком рентгеновском диапазоне, но тогда их длительность оставалась предметом теоретической оценки. Новый этап — сокращение до 19,2 аттосекунды и экспериментальная верификация.

Авторы считают, что развитие этой технологии может быть полезно в прикладных областях. В перечне направлений упоминаются фотовольтаика, катализ и создание новых квантовых устройств. Логика здесь проста: где бы ни участвовали электроны — а участвуют они почти везде — там появляется шанс лучше управлять процессами, если их можно наблюдать на правильном временном масштабе.

Cравнение аттосекундного мягкого рентгена и "обычных" лазерных импульсов

  1. Аттосекундные импульсы рассчитаны на то, чтобы работать с динамикой электронов, тогда как более "длинные" импульсы часто фиксируют уже последствия электронных перестроек.

  2. Мягкий рентгеновский диапазон полезен, когда важно приблизиться к атомно-специфичным процессам, а не смотреть на усреднённую картину в веществе.

  3. Сверхкороткая длительность важна как "затвор" наблюдения, а высокая яркость — как условие, чтобы сигнал был достаточно уверенным для измерений.

  4. Верификация длительности экспериментом повышает доверие к результату и делает его пригодным как базу для новых работ, а не только как теоретическую оценку.

Плюсы и минусы рекордного импульса для науки и технологий

Эта новость звучит как чистый прогресс, но у любой прорывной технологии есть сильные стороны и ограничения.

 Плюсы

  1. Даёт более прямой доступ к наблюдению электронных процессов, которые определяют ход реакций и свойства материалов.

  2. Создаёт основу для экспериментов, где важны фотовольтаика, катализ, проводимость и работа квантовых устройств.

  3. Экспериментальное подтверждение длительности делает результат более надёжным для научного сообщества.

  4. Мягкий рентгеновский диапазон расширяет инструментарий по сравнению с подходами, которые хуже "видят" атомно-ориентированную динамику.

 Минусы

  1. Чем сложнее и "тоньше" инструмент, тем выше требования к условиям эксперимента и точности измерений.

  2. Наблюдать электроны — не значит автоматически управлять ими в технологиях: путь от измерений до массовых решений обычно длинный.

  3. Интерпретация данных сверхбыстрых экспериментов может быть непростой: сигнал получают быстро, а объяснять его нужно аккуратно, чтобы не подменить наблюдение догадками.

  4. Прикладной эффект зависит от того, насколько быстро методы станут доступнее и удобнее для широкого круга лабораторий.

Популярные вопросы о аттосекундном импульсе мягкого рентгена

Что такое аттосекунда и почему она важна?

Это 10⁻¹⁸ секунды. На таких масштабах происходят изменения в электронных облаках, которые задают ход химических реакций и свойства материалов.

Почему именно мягкий рентгеновский диапазон так интересен?

Потому что он помогает исследовать электронные процессы на уровне, ближе к атомным масштабам, где важна перестройка оболочек вокруг конкретных атомов.

Что означает "сверхяркий импульс" в практическом смысле?

Яркость повышает шанс получить измеряемый сигнал и уверенно зафиксировать быстрые изменения, а не потерять их в шуме и ограничениях детекторов.

Где это может пригодиться кроме фундаментальной науки?

В направлениях, где ключевую роль играют электроны: в фотовольтаике, катализе, разработке материалов и квантовых устройствах, как отмечают авторы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
