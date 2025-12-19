Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Восемь месяцев подо льдом без связи: миссия вернулась с цифрами, от которых стало не по себе

Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука

Ярко-желтый подводный робот исчез под антарктическим льдом почти на восемь месяцев, заставив ученых сомневаться, вернется ли он обратно. Вместо потери аппарата исследователи получили уникальные данные из зоны, куда ранее не проникали ни приборы, ни люди. Эти наблюдения меняют представления об устойчивости ледяных шельфов Восточной Антарктики и дополняют знания о том, как ледяные покровы реагируют на потепление. Об этом сообщает popsci.

Ледник с откалывающимся айсбергом
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Ледник с откалывающимся айсбергом

Робот, который ушёл под лёд

Автономный поплавок Argo стал частью международной океанографической программы по мониторингу состояния океанов. За более чем два с половиной года он проплыл около 300 километров, дрейфуя вместе с холодными течениями Южного океана. За это время устройство собрало почти 200 наборов данных о температуре, солёности, давлении, уровне кислорода, pH и нитратах.

Самый рискованный этап миссии начался, когда поплавок оказался под шельфовыми ледниками Денмана и Шеклтона. В этой зоне он провёл восемь месяцев, работая в условиях, которые ранее считались практически недоступными для автономной техники.

"Нам просто повезло", — отметил океанограф CSIRO Стив Ринтул.

Почему эти данные уникальны

До этого момента учёные не располагали прямыми измерениями из-под обширных шельфовых ледников Восточной Антарктики. Argo смог собрать информацию прямо в пограничном слое воды — тонкой зоне толщиной около 10 метров под ледником, которая играет ключевую роль в процессах таяния.

"Эти беспрецедентные наблюдения дают новое понимание уязвимости шельфовых ледников", — подчеркнул Ринтул.

Именно состояние воды в этом слое во многом определяет, будет ли ледник оставаться стабильным или начнёт ускоренно разрушаться.

Разный характер ледников

Полученные данные показали контраст между двумя крупными ледниковыми системами. Шельф Шеклтона, самый северный в Восточной Антарктике, пока остаётся относительно защищённым от тёплых океанских вод. Его основание практически не контактирует с потоками, способными ускорить таяние.

Совсем иная ситуация складывается у ледника Денмана. Он уже подвергается воздействию более тёплой воды, что делает его одним из самых уязвимых ледников региона. Полное разрушение Денмана может привести к повышению уровня Мирового океана почти на полтора метра — масштаб, сопоставимый с глобальными последствиями климатических процессов планеты.

Маленький аппарат — большие выводы

По словам независимого океанографа Дельфины Ланнузель, история миссии Argo выглядит почти символично.

"На фоне суровости этого региона удивительно, что столь небольшой прибор смог предоставить такое количество ценной информации", — отметила она.

Данные подтверждают, что даже незначительные изменения температуры воды у основания ледников могут запускать цепные процессы ускоренного таяния.

Значение для климатических моделей

Информация, собранная поплавком, уже используется для уточнения климатических моделей. Такие данные помогают точнее прогнозировать темпы таяния антарктических ледников и связанные с этим риски повышения уровня моря.

Исследователи подчёркивают, что без прямых измерений неопределённость в прогнозах остаётся слишком высокой, особенно для регионов, которые ранее считались стабильными.

Сравнение традиционных и автономных методов наблюдений

Спутники дают широкую картину изменений льда, но не позволяют заглянуть под его основание. Экспедиционные суда ограничены погодой и льдом. Автономные поплавки Argo заполняют этот пробел, работая там, где другие методы бессильны.

Плюсы и минусы использования подводных поплавков

Такие роботы обладают рядом преимуществ, но не лишены ограничений. Они способны долго работать без вмешательства человека, однако их маршруты сложно полностью контролировать.

  • Плюсы: длительная автономность, доступ к труднодоступным зонам, высокое качество данных.
  • Минусы: риск потери аппарата, ограниченные возможности манёвра подо льдом.

Популярные вопросы о миссии Argo в Антарктиде

Почему раньше не удавалось получить такие данные?
Из-за толстого льда и экстремальных условий подледные зоны были недоступны для приборов.

Насколько опасны такие миссии для техники?
Риск высок, так как аппарат может не вернуться на поверхность.

Что дают эти данные человечеству?
Они помогают точнее оценить угрозы таяния ледников и будущего повышения уровня моря.

