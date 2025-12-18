Эта планета ломает все представления об экзомирах: лимонная форма и год в 7 часов

Астрономы обнаружили экзопланету PSR J2322-2650b с крайне "тесной" орбитой

Астрономы описали мир, который будто специально создан, чтобы ломать привычные ожидания об экзопланетах. Он обращается вокруг пульсара — нейтронной звезды, и уже одно это делает находку редкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Космический телескоп Джеймса Уэбба

Но ещё сильнее удивляет атмосфера планеты: в ней нашли молекулярный углерод, которого раньше не видели ни на одной экзопланете. Об этом сообщают NASA и Чикагский университет.

Что это за объект и почему он выделяется

Планета получила обозначение PSR J2322-2650b и находится примерно в двух тысячах световых лет от Земли. Она относится к редкому классу "планет у пульсаров": такие системы вообще встречаются нечасто, потому что рождение пульсара связано со взрывом сверхновой, который обычно разрушает или сильно перестраивает окрестности.

Главная сенсация — спектр, полученный космическим телескопом Джеймса Уэбба. Вместо привычных для горячих газовых гигантов признаков воды и углекислого газа исследователи увидели линии, указывающие на молекулярные формы углерода (например, C₂ и C₃), а также крайне необычные соотношения элементов. Это означает, что атмосфера здесь устроена иначе, чем у большинства уже изученных экзопланет.

Именно это и делает PSR J2322-2650b "химической загадкой": в нормальных условиях углерод охотнее образует CO, CO₂, CH₄ и другие соединения, чем "склеивается" сам с собой. А тут, судя по данным, всё словно перевёрнуто.

"Лимонная" форма и сверхкороткий год

У планеты крайне тесная орбита: полный оборот вокруг пульсара занимает примерно 7,8 часа. При такой близости приливные силы огромны и, как предполагается, вытягивают тело планеты в продолговатую, "лимонообразную" форму.

Экстремальна и температура. По оценкам команды, даже на более "холодной" стороне значения остаются очень высокими (в материале фигурирует около 650 °C), а на освещённой стороне они могут быть существенно выше. Такая жара меняет всё: от того, какие молекулы могут существовать в газовой оболочке, до того, какие облака способны образоваться и как распределяются потоки в атмосфере.

Есть и ещё одна необычная деталь — динамика ветров. Для многих горячих гигантов у звёзд характерны мощные струйные течения, которые переносят тепло определённым образом. Здесь же исследователи сообщают о сильных ветрах "западного" направления, то есть в сторону, противоположную тому, как часто ожидают по аналогии с другими горячими мирами.

Почему учёные не уверены, как такая планета вообще появилась

Самый неудобный вопрос — происхождение. Стандартные модели формирования планет и эволюции систем предполагают, что после появления пульсара рядом остаётся мало "стройматериала", а излучение и частицы от нейтронной звезды способны буквально сдувать атмосферу у близких объектов. Тем не менее PSR J2322-2650b выглядит как массивный мир с крайне необычной оболочкой, и он "не просится" в привычные схемы.

Поэтому сейчас этот объект рассматривают как редкий пример совершенно другого химического режима: атмосфера с экстремально высоким отношением углерода к кислороду и к азоту, а также с условиями, где температура, приливные деформации и облучение пульсаром работают одновременно. Для науки это ценно не меньше, чем сама "странность": такие случаи расширяют границы того, что вообще считается возможным у планет.

Cравнение PSR J2322-2650b и "обычного" горячего Юпитера

Обычный горячий Юпитер вращается вокруг звезды главной последовательности, а здесь "хозяин" — пульсар, то есть нейтронная звезда с экстремальными условиями. У типичных горячих гигантов в спектрах часто находят воду, CO/CO₂ и другие распространённые молекулы, а здесь ключевой особенностью стал молекулярный углерод (C₂/C₃). Для многих горячих гигантов характерна более предсказуемая циркуляция, тогда как у PSR J2322-2650b отмечают сильные ветры необычного направления. Большинство "горячих Юпитеров" остаются примерно шарообразными, а PSR J2322-2650b, по оценкам, заметно вытянут приливными силами.

Плюсы и минусы открытия для науки

О таких находках удобно говорить как о прорыве, но у них есть и ограничения — прежде всего в трактовках.

Плюсы:

Открывает новый тип атмосферной химии, который раньше не подтверждали наблюдениями экзопланет. Даёт редкий шанс изучать "планетную физику" рядом с пульсаром, то есть в условиях, почти не представленных в каталогах. Подталкивает пересматривать модели эволюции пульсарных систем и сценарии выживания/переформатирования планет после сверхновой.

Минусы:

Уникальность осложняет сравнение: пока мало аналогов, трудно понять, что здесь норма для класса, а что редкая случайность. Экстремальные условия делают модели чувствительными к допущениям: небольшие изменения параметров могут сильно менять картину атмосферы и ветров. Даже при данных JWST остаётся пространство для альтернативных интерпретаций спектра, которые придётся проверять повторными наблюдениями.

Популярные вопросы о PSR J2322-2650b

Почему молекулярный углерод в атмосфере считают редкостью?

Потому что в большинстве атмосфер углерод охотнее связывается с кислородом, водородом и другими элементами, формируя привычные соединения. Для заметного количества C₂/C₃ нужны крайне необычные условия и состав.

Чем опасна близость к пульсару для планеты?

Пульсары дают экстремальное излучение и поток частиц, а также создают гигантские приливные силы на близких орбитах. Это влияет и на форму планеты, и на её атмосферу.

Почему год длится всего несколько часов?

Потому что планета находится очень близко к своему "хозяину", и орбитальный период при такой дистанции получается сверхкоротким — порядка 7,8 часа.

Можно ли считать PSR J2322-2650b "горячим Юпитером"?

По массе и температуре он действительно напоминает горячие газовые гиганты, но по типу звезды-хозяина и по химии атмосферы это отдельный, гораздо более экзотический случай.