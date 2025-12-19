Чёрная смерть не была случайностью: смертельный сценарий запустился раньше, чем думают

Вспышку Чёрной смерти связали с похолоданием после извержений — Earth

Черная смерть считается одной из самых разрушительных катастроф в истории человечества, унесшей десятки миллионов жизней в Европе XIV века. Причина болезни известна давно, но вопрос о том, почему пандемия вспыхнула именно тогда и распространилась так стремительно, оставался открытым. Новое исследование связывает этот трагический эпизод с неожиданным фактором — серией средневековых извержений вулканов. Об этом сообщает Earth.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Извержение вулкана

Что ученые знали о Черной смерти раньше

Историки и эпидемиологи давно установили, что возбудителем Черной смерти была бактерия Yersinia pestis, распространявшаяся через блох и крыс. Войны, бедность, скученность городов и активная торговля считались главными причинами быстрого распространения эпидемии. Однако эти объяснения не давали ответа на вопрос, почему именно конец 1340-х годов стал отправной точкой для катастрофы такого масштаба.

Вулканические извержения как скрытый фактор

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, предлагает рассматривать климат как важный пусковой механизм пандемии. Ученые пришли к выводу, что серия мощных вулканических извержений привела к двум подряд необычно холодным летним сезонам — в 1345 и 1346 годах.

"Это добавляет важный фрагмент к головоломке, которого раньше не хватало", — отметила историк Университета штата Аризона Ханна Баркер, не участвовавшая в исследовании.

Вулканический пепел и аэрозоли, попавшие в атмосферу, частично блокировали солнечный свет, что нарушило климатический баланс в Европе и Средиземноморье.

Свидетельства из колец деревьев и льда

Команда ученых проанализировала древесные кольца и ледяные керны. Дендрохронолог Кембриджского университета Ульф Бюнтген обнаружил, что деревья в Пиренеях почти не росли летом 1345 и 1346 годов. Аналогичные сигналы были зафиксированы и в других регионах Европы.

Параллельно ледяные керны из Гренландии и Антарктиды показали всплески содержания серы — характерный след крупных вулканических извержений.

"Лето было не экстремально холодным, но стабильно прохладным, и так два года подряд", — пояснил Бюнтген.

Неурожай и рост напряженности

Похолодание серьезно ударило по сельскому хозяйству. В Италии урожаи резко сократились, а цены на зерно в 1346 году достигли максимума за предыдущие 80 лет. К началу 1347 года продовольственные запасы истощались, и в крупных городах-государствах нарастала социальная напряженность.

Исторические источники показывают, что власти действовали в условиях паники, пытаясь предотвратить голод и беспорядки.

Как отчаяние вернуло опасные торговые пути

Венеция и Генуя обладали развитыми системами закупки продовольствия, но с 1343 года их торговля с Черным морем была прервана из-за конфликта с Монгольской империей. Климатический кризис вынудил итальянские республики пересмотреть политику.

"В 1347 году они были вынуждены пойти на мир, потому что давление продовольственного дефицита стало критическим", — отметил историк Мартин Баух, соавтор исследования.

Вскоре зерновые суда вновь отправились из черноморских портов, неся в Европу не только пшеницу, но и смертельную угрозу.

Зерно, блохи и цепочка заражения

Исследователи предполагают, что блохи, переносившие Yersinia pestis, могли попадать на суда вместе с зерном, питаясь пылью и остатками в трюмах. После разгрузки в портах им оставалось лишь переселиться на местных крыс, а затем — на людей.

Примечательно, что первыми пострадали именно те регионы, которые больше всего зависели от импорта зерна, — Венеция и Генуя. Города с более устойчивым местным сельским хозяйством, такие как Рим и Милан, столкнулись с эпидемией позже.

Почему это важно для понимания истории

Море факторов должно было совпасть, чтобы Черная смерть стала возможной в таком масштабе.

"Эти выводы показывают, насколько редким и сложным было это событие", — отметил исторический эпидемиолог Тимоти Ньюфилд.

Бактерия уже циркулировала в регионе Черного моря, климатический шок подорвал продовольственную безопасность, политические решения открыли торговые маршруты, а морская логистика быстро связала далекие регионы.

Сравнение причин пандемий: климат и торговля

Войны и бедность создают условия для болезней, но климат способен запускать цепные реакции. В данном случае похолодание стало не фоном, а активным фактором, который изменил торговые потоки и ускорил распространение инфекции. Подобные процессы наблюдаются и сегодня на фоне глобальных климатических изменений.

Плюсы и минусы климатического подхода

Климатическая гипотеза не отменяет роли бактерий и социальных факторов, но расширяет картину.

Плюсы: объясняет синхронность событий, связывает природные и социальные процессы.

Минусы: не позволяет указать конкретные вулканы и точный момент заражения.

Популярные вопросы о Черной смерти и климате

Вызывали ли вулканы саму чуму?

Нет, они не создали бактерию, но могли запустить цепочку событий, приведших к пандемии.

Почему именно Италия стала первым очагом?

Из-за зависимости от импорта зерна и раннего восстановления торговли с Черным морем.

Есть ли параллели с современностью?

Да, глобальная торговля и климатические потрясения по-прежнему способны усиливать риски распространения болезней.