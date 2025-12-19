Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее

Экспедиция в Антарктиде, начавшаяся с поисков легендарного корабля Эрнеста Шеклтона, неожиданно привела ученых к куда более масштабному открытию. Вместо обломков на морском дне исследователи обнаружили тысячи аккуратно устроенных рыбных гнезд. Находка проливает новый свет на жизнь антарктических экосистем, скрытых подо льдом десятилетиями. Об этом сообщает Earth.

Фото: Designed by Freepik by Kireyonok_Yuliya is licensed under publik domain Морское дно

Неожиданная находка подо льдами моря Уэдделла

Исследование проводилось в западной части моря Уэдделла, на глубине более 290 метров у Антарктического полуострова. Работы велись с борта южноафриканского ледокольного научного судна SA Agulhas II в рамках масштабной Морской экспедиции Уэдделла.

Первоначально ученые планировали зафиксировать состояние морского дна, ранее скрытого под массивным шельфовым ледником. После откола гигантского айсберга A68 в 2017 году этот участок впервые за многие десятилетия оказался доступен для исследований.

Робот, который увидел больше ожидаемого

Во время одного из погружений привязанный подводный аппарат по имени Лесси медленно двигался над дном, снимая происходящее на камеры. Сначала в кадре появились неглубокие округлые углубления, очищенные от ила. Очень быстро стало ясно, что это не случайные формы рельефа, а тщательно обустроенные гнезда.

Многие из них были заняты рыбами или несли следы недавнего ухода, что указывало на активное использование этих мест для размножения.

Кто строит гнезда в ледяной воде

Создателями гнезд оказались желтоперые ноти — Lindbergichthys nudifrons, небольшие антарктические ледяные рыбы длиной до 20 сантиметров. Они относятся к группе крионототениоидных рыб, приспособленных к жизни в экстремально холодных водах.

Эти виды отличаются медленным развитием: до репродуктивного возраста они растут четыре-пять лет и откладывают относительно немного, но крупных яиц. Вместо пассивного размножения родители охраняют кладку, оставаясь у гнезда на протяжении всего периода развития.

Архитектура морского дна

При анализе видеоматериалов ученые обнаружили более тысячи гнезд на пяти отдельных участках, протянувшихся на километры. Их расположение оказалось вовсе не хаотичным. Исследователи выделили шесть устойчивых схем: линии, полумесяцы, овалы, U-образные формы, одиночные гнезда и плотные кластеры.

Наиболее распространенными оказались именно кластеры — более 40% всех гнезд были собраны в компактные группы. Такое поведение хорошо согласуется с теорией "эгоистичного стада", согласно которой животные снижают индивидуальный риск, находясь ближе друг к другу.

Хищники рядом и холод как фон

По краям гнезд часто фиксировали потенциальных хищников — морских звезд и ленточных червей, способных поедать икру или личинок. При этом температура воды над гнездами практически не отличалась от окружающей среды и оставалась немного ниже нуля.

Это позволило ученым сделать вывод, что именно поведенческие факторы, а не физические условия среды, формируют сложные узоры гнездования.

Почему это открытие важно

Море Уэдделла считается одним из наименее затронутых человеком районов Мирового океана. Толстый морской лед и сложная навигация ограничивали промышленный промысел, благодаря чему донные сообщества здесь сохранились в высокой плотности.

Германия и ряд других стран предлагают придать этому региону статус морской охраняемой зоны площадью около 850 тысяч квадратных миль. В случае одобрения это станет крупнейшей морской охраняемой территорией в мире.

Зафиксированные гнезда относятся к категории структурированных нерестовых местообитаний, которые международные экологические стандарты считают приоритетными для охраны морского дна.

Изменение климата и скрытые экосистемы

Потепление климата уже приводит к сокращению морского льда в отдельных районах Антарктиды. Это означает, что новые участки дна будут открываться все чаще. Без понимания того, какие виды их населяют и как они взаимодействуют, возрастает риск негативного воздействия человеческой деятельности.

Во время экспедиции Лесси записал более 27 часов видео, что позволило подробно проследить структуру гнезд вдоль протяженных маршрутов.

"Все сообщество — это динамическое взаимодействие между сотрудничеством и самосохранением", — отметил морской биолог Университета Эссекса Рассел Б. Коннелли.

Кратко о рыбных гнездах в Антарктиде

Почему гнезда обнаружили только сейчас?

Ранее этот участок дна был закрыт шельфовым ледником и недоступен для исследований.

Насколько редки такие скопления?

Это одна из крупнейших известных концентраций нерестовых гнезд в Антарктике.

Как открытие влияет на охрану океана?

Оно усиливает аргументы в пользу создания крупной морской охраняемой зоны в море Уэдделла.