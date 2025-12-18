На Ормузе прошёл кровавый дождь: в сети вспомнили о библейских знаках, но причина явления куда прозаичнее

У острова Ормуз вода стала кроваво-красной

Побережье у острова Ормуз внезапно стало багровым, и кадры с "кровавой водой" за считаные часы разлетелись по соцсетям. Туристы шли вдоль берега, пока красные потоки стекали со скал в море и окрашивали прибой, словно в кадре из фантастического фильма.

Фото: commons.wikimedia.org by Mostafameraji, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Hormuz Island - Iran 03

Из-за этого в сети снова вспомнили о библейских "кровавых" знамениях, хотя причина у явления вполне земная. Об этом сообщает Metro.

Почему "красная вода" выглядит пугающе

Вирусные ролики с Ормуза сняли после сильного ливня: дождь обрушился на песчаную и каменистую почву, а затем потёк к океану, делая воду насыщенно красноватой. За ночь в регионе выпало около 100 мм осадков — это примерно в пять раз больше среднемесячной нормы для Ирана, поэтому смыв оказался особенно заметным.

Для наблюдателя всё выглядит как редкая аномалия: на глазах "краснеет" море, а береговая линия напоминает декорации апокалипсиса. Однако такие эффекты чаще всего связаны с химией и геологией местности, а не с чем-то сверхъестественным. В случае Ормуза ключ к разгадке находится буквально под ногами — в составе местной почвы.

Что происходит на Ормузе на самом деле

Ормуз нередко называют "Радужным островом" из-за разноцветных минеральных пород. Его уникальный состав формировался миллионы лет: здесь встречаются слои глины, сланца, вулканических пород и множество минералов — в популярном описании говорят более чем о 70. Важнее всего для сегодняшней истории то, что на острове много красной почвы, богатой оксидом железа.

Именно оксид железа, известный также как гематит, даёт характерный тёмно-красный оттенок. Когда по склонам идёт мощный дождевой сток, частицы этой почвы смываются и смешиваются с водой. В результате появляются потоки, которые выглядят как "текущая красная кровь": они окрашивают лужи, ручьи и прибрежную зону моря в малиновый цвет. Чем сильнее ливень, тем ярче картинка, потому что смыв становится интенсивнее и "краски" в воде больше.

Важно и то, что эффект заметнее именно на участках, где почва рыхлая и хорошо размывается. Поэтому на видео часто видно, как красные струи рождаются у скал и "расползаются" по берегу, постепенно растворяясь в морской воде.

Откуда взялись сравнения с библейскими сюжетами

Насыщенный красный цвет воды неизбежно вызывает культурные ассоциации. В исторических описаниях и религиозных текстах "кровавый дождь" или "вода как кровь" нередко воспринимались как предупреждение или знак. В Книге Исход превращение Нила в кровь описывается как первое из десяти бедствий, а в Откровении Иоанна Богослова упоминаются апокалиптические образы, где моря становятся кровавыми — как символ сурового суда и разрушения источников жизни.

При этом сам остров Ормуз напрямую в Библии не упоминается. Зато регион древней Персии, территория современного Ирана, в Священном Писании встречается неоднократно, а в Откровении 16:12 говорится о реке Евфрат, которая расположена по другую сторону Персидского залива: там описывается её обмеление, открывающее путь "армиям с Востока". Именно такие пересечения географии и образов часто подталкивают людей к громким трактовкам, когда природа показывает необычную картину.

Почему вода "краснеет" не только в Иране

Ормузский пролив — не единственное место на Ближнем Востоке, где люди в последнее время замечали красную воду. Подобные случаи бывают и по другим причинам. Например, в августе Галилейское море в Израиле становилось ярко-красным, и некоторые очевидцы тоже увидели в этом "дурной знак". Однако официальные структуры объясняли явление цветением водорослей: из-за интенсивного солнечного света в них накапливался природный пигмент, и вода меняла оттенок. Чиновники подчёркивали, что пигмент безвреден и вода остаётся безопасной для купания, несмотря на эффектный цвет.

Этот пример хорошо показывает важную вещь: визуально одинаковый результат — красная вода — может иметь разные механизмы. Где-то "работает" железистая почва и ливневой смыв, а где-то — биология водоёма и сезонные процессы в микроводорослях.

Cравнение причин красной воды: Ормуз и другие случаи

На Ормузе ключевой фактор — красная почва с высоким содержанием оксида железа: ливень смывает минералы, и вода окрашивается в малиново-красный оттенок. В пресноводных озёрах и морских заливах красный цвет иногда связан с водорослями: при определённых условиях они дают вспышку пигментации и визуально "подкрашивают" воду. В "железных" ландшафтах эффект обычно кратковременный и особенно заметен сразу после сильных дождей, когда поток идёт по склонам. В "биологических" сценариях важны температура, солнечный свет и состав воды, поэтому окрашивание может держаться дольше и проявляться пятнами.

Плюсы и минусы такого явления для туризма и природы

Сильные ливни на Ормузе превращают берег в редкое зрелище, но у эффектной картинки есть разные стороны. Одни туристы воспринимают красные потоки как необычный природный аттракцион, другие — как повод для тревоги, если не знают объяснения.

Плюсы

Яркое природное событие привлекает внимание к геологии региона и делает "Радужный остров" заметнее для путешественников. Это наглядный пример того, как минералы формируют ландшафт и внешний вид побережья, превращая учебник по географии в реальную прогулку. Для местных гидов и музеев природы появляется хороший повод объяснить туристам, почему гематит окрашивает почву и воду. Такие кадры помогают людям отличать природные процессы от слухов и домыслов, если рядом есть понятное научное пояснение.

Минусы

В соцсетях эффектную картинку легко выдать за "аномалию", что запускает волну страхов и конспирологических трактовок. После экстремальных осадков туристическая инфраструктура на побережье может испытывать нагрузку: мокрые склоны и размытые тропы становятся менее безопасными. Ливневой сток временно повышает мутность прибрежной воды, и это может мешать купанию или прогулкам у самой кромки. Если люди начинают массово посещать конкретные "красные" точки, возрастает риск бытового мусора и повреждения уязвимых участков ландшафта.

Популярные вопросы о красной воде на острове Ормуз

Это действительно "кровавый дождь"?

Нет. В случае Ормуза красный цвет появляется из-за того, что дождь смывает железистую почву, богатую оксидом железа (гематитом), и окрашивает воду.

Опасно ли заходить в такую воду?

Сам по себе красный оттенок связан с минералами, но после сильных ливней вода часто становится мутной, а дно — скользким. Если вы на отдыхе, разумнее оценивать условия на месте и выбирать безопасные участки.

Почему похожие истории бывают и в других странах?

Потому что "красная вода" может возникать по разным причинам: где-то из-за железистых пород и размыва почвы, а где-то из-за цветения водорослей и появления природных пигментов.

Упоминается ли остров Ормуз в Библии?

Сам остров напрямую не упоминается. При этом в Библии встречаются сюжеты, связанные с древней Персией и регионом вокруг Евфрата, из-за чего необычные природные явления иногда получают религиозные интерпретации.