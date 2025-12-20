Небо готовит прощальный подарок года: редкий метеорный поток вспыхнет перед Рождеством

Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун

В преддверии Рождества ночное небо готовит особенное зрелище — пик метеорного потока Урсид. Это последний заметный звездопад уходящего года, который можно наблюдать без телескопов и сложной подготовки. Пусть он уступает по яркости другим потокам, впечатлений всё равно хватит. Об этом сообщает Associated Press.

Фото: unsplash.com by Boban Simonovski is licensed under Free to use under the Unsplash License Звезды над городом

Что такое метеорный поток Урсид

Метеорные потоки появляются, когда Земля проходит через шлейф космических частиц, оставшихся после пролёта комет или астероидов. Эти крошечные фрагменты с огромной скоростью входят в атмосферу и сгорают, оставляя за собой светящиеся следы, которые принято называть "падающими звёздами". Подобные явления на протяжении тысячелетий привлекали внимание людей и становились частью наблюдательной традиции, уходящей корнями в древнюю астрономию.

Урсиды связаны с кометой 8P/Таттла и считаются сравнительно спокойным метеорным потоком. В отличие от более насыщенных потоков вроде Геминид, здесь меньше космического мусора, зато наблюдения часто проходят в более благоприятных зимних условиях, когда ночи длиннее и темнее.

Когда ждать пик активности

Максимальная активность Урсидов приходится на ночь с воскресенья на понедельник. В Северном полушарии наблюдать метеоры можно вплоть до 26 декабря. В период пика обычно удаётся увидеть от пяти до десяти метеоров в час — показатель скромный, но стабильный.

На видимость звездопада влияют сразу несколько факторов. Важную роль играет не только плотность потока, но и фаза Луны. В этом году тонкий серп не станет серьёзной помехой и не перекроет слабое свечение метеоров.

Где и как лучше наблюдать Урсиды

Для наблюдения не потребуется никакого специального оборудования. Главное — выбрать подходящее место и время. Лучше всего уйти подальше от городских огней, где небо не засвечено фонарями и рекламой. Тёплая одежда, плед и терпение — всё, что нужно для комфортного наблюдения.

"Чем темнее небо, тем лучше будет ливень", — сказал астроном из Западного университета в Канаде Питер Браун.

Метеоры могут появляться в любой части неба, однако визуально все их траектории будут сходиться к одной области. Радиант Урсидов расположен рядом с созвездием Малой Медведицы, по которому поток и получил своё название.

Почему важно дать глазам привыкнуть к темноте

Даже в идеальных условиях глаза нуждаются во времени, чтобы адаптироваться к темноте. Яркий свет от экранов смартфонов и фонариков мешает этому процессу. Лучше заранее снизить яркость устройств или вовсе отказаться от них на время наблюдения.

Такая привычка особенно полезна для тех, кто интересуется не только метеорными потоками, но и другими космическими явлениями, включая обсуждаемую сегодня космическую угрозу астероидов, где внимание к деталям играет решающую роль.

Урсиды с другими метеорными потоками

По активности Урсиды заметно уступают Геминидам, которые считаются одними из самых насыщенных в году. Однако у Урсидов есть свои преимущества. Они приходятся на конец декабря, когда у многих появляется свободное время и желание провести вечер на свежем воздухе.

Кроме того, зимнее небо часто бывает более прозрачным, а отсутствие яркой Луны делает наблюдения комфортнее. Это делает Урсиды хорошим вариантом для неспешного знакомства с астрономическими явлениями.

Плюсы и минусы наблюдения Урсидов

У этого метеорного потока есть свои сильные и слабые стороны. Они помогают понять, чего ожидать от наблюдений.

Преимущества:

не требуется телескоп или бинокль;

благоприятная лунная фаза;

длительный период видимости до конца декабря.

Недостатки:

относительно небольшое количество метеоров;

зависимость от погодных условий;

радиант расположен не слишком высоко над горизонтом в начале ночи.

Советы для удачного наблюдения

Выберите место вдали от городского освещения. Одевайтесь тепло и захватите плед или термос. Дайте глазам адаптироваться к темноте не менее 20 минут. Смотрите на небо широким взглядом, не фиксируясь на одной точке.

Популярные вопросы о метеорном потоке Урсид

Нужно ли специальное оборудование для наблюдений?

Нет, Урсиды хорошо видны невооружённым глазом при ясном небе.

Сколько метеоров можно увидеть за час?

В среднем от пяти до десяти в период максимальной активности.

Что лучше выбрать для наблюдений — вечер или утро?

Наиболее благоприятное время — вторая половина ночи и предрассветные часы.