Над Землёй стало опасно тесно: орбитальное пространство вышло к критической черте

Рост мегасозвездий ускорил риск столкновений на орбите — elconfidencial

До критического сценария на околоземной орбите, по расчетам ученых, сегодня осталось меньше трех суток. Еще несколько лет назад речь шла о месяцах, но плотность спутников вокруг Земли изменила правила игры. Главным фактором этого ускорения исследователи называют взрывной рост спутниковых группировок. Об этом сообщает elconfidencial.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License Два спутника в космосе

Когда орбита становится зоной риска

Околоземное пространство давно перестало быть пустым. На высотах от 340 до 550 километров над поверхностью Земли сегодня работают тысячи аппаратов, обеспечивающих интернет, навигацию, связь и мониторинг климата. Именно здесь плотность объектов достигла уровня, который ученые считают критическим.

По оценкам команды CRASH Clock, если все спутники на низкой околоземной орбите одновременно потеряют возможность маневрировать, первые столкновения произойдут всего через 2,8 дня. Речь идет о гипотетическом, но реалистичном триггере — мощной солнечной буре, способной временно вывести из строя электронику и системы ориентации.

Спутники движутся со скоростью порядка 27 тысяч километров в час. В таких условиях любое столкновение — это не просто авария, а источник тысяч осколков, которые продолжают лететь с той же разрушительной энергией. Эти фрагменты увеличивают вероятность новых ударов, формируя каскадный эффект, известный как синдром Кесслера.

Почему эффект Кесслера — это не теория

Сценарий цепных столкновений уже имеет реальные прецеденты. В 2009 году активный спутник Iridium Communications столкнулся с неработающим российским аппаратом. Обломки того инцидента до сих пор находятся на орбите и продолжают представлять угрозу.

Если подобные события начнут происходить в геометрической прогрессии, последствия выйдут далеко за рамки космической отрасли. Под угрозой окажутся GPS-навигация, глобальные коммуникации, финансовые транзакции и метеорологические системы. Фактически часть орбит может превратиться в невидимое минное поле, делающее запуск новых аппаратов крайне рискованным.

Что такое CRASH Clock и как он работает

CRASH Clock — это новая метрика, разработанная Сарой Тиле из Принстонского университета и Самантой М. Лоулер из Университета Реджайны. Она оценивает время до первых катастрофических столкновений при потере управляемости спутников. По своей логике инструмент часто сравнивают с Часами Судного дня, только применительно к космосу.

Ученые использовали открытые данные о позициях спутников и смоделировали изменения на орбите с 2018 года, то есть до начала массовых запусков Starlink. Тогда расчеты показывали запас прочности примерно в 121 день. После резкого увеличения числа аппаратов этот буфер практически исчез.

"Мы были удивлены, что это оказалось так коротко", — признается исследователь Сара Тиле, говоря о текущем показателе в 2,8 дня.

Модель предполагает экстремальное событие, например солнечную бурю масштаба события Кэррингтона 1859 года. В мае 2024 года уже фиксировались случаи, когда спутники Starlink вынужденно меняли ориентацию и траектории из-за геомагнитных возмущений — похожие эффекты наблюдаются и при всплесках солнечной активности, подобных тем, о которых ранее сообщалось в контексте крупных выбросов плазмы.

Масштаб Starlink и новая реальность орбиты

Основной вклад в рост плотности объектов вносит группировка Starlink компании SpaceX. По данным самой компании, только за период с декабря 2024 года по май 2025 года спутники выполнили 144 404 маневра уклонения от столкновений. В среднем это один маневр каждые 1,8 минуты по всей сети.

Такая частота говорит о том, что система уже работает в режиме постоянного предотвращения аварий. При этом планы по расширению остаются агрессивными: Илон Маск заявлял о намерении довести Starlink до 42 тысяч спутников. Параллельно аналогичные мегагруппировки готовят Amazon и ряд китайских операторов.

Для наблюдателей с Земли это проявляется не только в цифрах, но и визуально — характерные цепочки аппаратов всё чаще фиксируются как светящийся поезд спутников, что дополнительно подчёркивает масштаб присутствия Starlink на орбите.

"Страшно даже думать об этом", — отмечает Сара Тиле.

Дополнительные риски: падения и атмосфера

Проблема не ограничивается столкновениями. Астрофизик Джонатан Макдауэлл обращает внимание на частые сходы спутников Starlink с орбиты — до четырех аппаратов в день. Формально они должны полностью сгорать в атмосфере в течение пяти лет эксплуатации, но на практике это происходит не всегда.

В 2024 году алюминиевый фрагмент массой около 2,5 килограмма упал на ферму в канадском Саскачеване. Этот случай стал наглядным аргументом в пользу того, что риски для Земли нельзя считать нулевыми. Кроме того, массовое сжигание спутников выбрасывает в стратосферу алюминий, титан и медь, которые могут участвовать в процессах разрушения озонового слоя.

Сравнение: управляемая орбита и сценарий без контроля

В условиях нормальной работы спутников орбита остается управляемой, хотя и перегруженной. Маневры уклонения, автоматические системы и координация операторов позволяют снижать вероятность аварий. Однако при потере контроля ситуация меняется радикально.

В сценарии без маневрирования риск столкновений растет лавинообразно. Даже единичное событие способно запустить цепочку, последствия которой будут ощущаться годами. Именно это различие лежит в основе тревожных показаний CRASH Clock.

Плюсы и минусы мегасозвездий спутников

Рост спутниковых группировок имеет очевидные преимущества и не менее очевидные издержки. С одной стороны, они обеспечивают глобальный интернет, резервирование связи и новые сервисы для экономики. С другой — создают нагрузку на орбитальную инфраструктуру.

К плюсам можно отнести:

расширение доступа к связи в удаленных регионах;

повышение устойчивости коммуникаций;

развитие космических технологий и сервисов.

К минусам относят:

рост риска столкновений и эффекта Кесслера;

загрязнение орбиты и атмосферы;

отсутствие единых жестких международных ограничений.

Популярные вопросы о риске столкновений на орбите

Что такое синдром Кесслера?

Это цепная реакция столкновений спутников и обломков, при которой каждый новый удар увеличивает количество мусора и вероятность следующих аварий.

Насколько реальна угроза потери GPS и связи?

При масштабных каскадных столкновениях часть орбит может стать непригодной для эксплуатации, что напрямую затронет навигацию и коммуникационные системы.

Можно ли полностью контролировать рост спутников?

Технически — частично, через маневры и автоматизацию. Полностью — только при наличии международных правил и ограничений, которых сейчас недостаточно.