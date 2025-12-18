Секрет Ра всплыл у ворот Каира: место, где решалась судьба богов, переписало историю Египта

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Абусире под Каиром обнаружен храм бога Ра эпохи фараона Ниусерра
Наука

Археологи вновь заставили говорить о тайнах Древнего Египта, сделав находку рядом с современной столицей страны. Недалеко от Каира обнаружены остатки редкого храма, связанного с культом солнечного божества. Открытие проливает свет на религиозные практики эпохи пирамид.

древний Египет пирамиды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
древний Египет пирамиды

Неожиданная находка в Абусире

Раскопки велись на территории некрополя Абусир, который давно известен учёным, но продолжает преподносить сюрпризы. Итальянская археологическая миссия выявила фундамент и элементы храма Солнца, относящегося ко времени правления фараона Ниусерра из Пятой династии. Этот период считается ключевым для формирования культа бога Ра, который постепенно становился центральной фигурой египетского пантеона.

Само место было обозначено на картах ещё в начале XX века, однако полноценные исследования стали возможны только сейчас благодаря современным методам археологии и системным раскопкам.

Архитектура и особенности сооружения

Площадь обнаруженного храмового комплекса превышает тысячу квадратных метров, что говорит о его значении для древнего общества. Археологи нашли основания колонн, фрагменты стен и массивные гранитные пороги, указывающие на монументальный характер постройки. Особый интерес вызвал пандус, который, по одной из версий, соединял храм с Нилом и использовался во время ритуальных процессий.

Подобные архитектурные решения встречаются крайне редко, что делает находку особенно ценной для изучения религиозной архитектуры Древнего Египта.

Артефакты и культурный контекст

Во время работ были обнаружены две деревянные фигурки для настольной игры "Сенет", популярной у древних египтян. Эта игра имела не только развлекательное, но и сакральное значение, символизируя путь души в загробный мир. Такие находки помогают лучше понять повседневную жизнь и мировоззрение людей той эпохи.

Некрополь Абусир также известен небольшими пирамидами правителей разных периодов, что делает его важным историческим узлом, объединяющим религиозные, погребальные и социальные традиции.

Сравнение храмов Солнца и пирамид

Храмы Солнца и пирамиды часто воспринимаются как равнозначные символы Древнего Египта, однако их функции различались. Пирамиды служили усыпальницами фараонов и подчеркивали их божественную природу. Храмы Солнца, напротив, были ориентированы на культ Ра и коллективные ритуалы, связанные с циклом жизни и природой. Если пирамиды концентрировались вокруг личности правителя, то солнечные храмы отражали общегосударственную религиозную идеологию.

Популярные вопросы о храме бога Солнца

Почему храмы Ра считаются редкими?

До наших дней дошло лишь несколько таких сооружений, поскольку многие были разрушены или разобраны в древности.

Чем храм Солнца отличается от пирамиды?

Храм использовался для ритуалов при жизни общества, тогда как пирамида была погребальным сооружением.

Можно ли посетить Абусир туристам?

Некрополь частично открыт для посещений, но доступ к зонам активных раскопок обычно ограничен.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
