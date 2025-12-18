Контакт с Марсом ставит под удар биосферу Земли: тревожный сценарий

Биологическая угроза при возвращении марсианских образцов на Землю может иметь катастрофические последствия, отметил ведущий научный сотрудник Института космических исследовании РАН Натан Эйсмонт. О рисках пилотируемого полета на Марс ученый рассказал в эфире Pravda.Ru.
Эксперт указал, что человечество пока не располагает убедительными доказательствами безопасности контакта земной биосферы с потенциально неизвестными формами жизни, которые могут быть занесены с Марса. По его словам, даже отсутствие подтвержденных случаев заражения не означает, что угроза исключена, а возможности противодействия таким сценариям остаются крайне ограниченными.
"Да, эта опасность существует. Это показало, что опасность заноса каких-то внеземных микроорганизмов действительно существует. Твердого доказательства возможности микробного заражения биосферы Земли тоже нет. Сказать, что отсутствует эта опасность, тоже нельзя", — отметил Эйсмонт.
Он подчеркнул, что в случае негативного развития событий последствия могут оказаться необратимыми, так как у человечества нет готовых механизмов защиты от неизвестных форм жизни. По оценке специалиста, надежды на быструю адаптацию биосферы или эффективный ответ со стороны науки выглядят неоправданно оптимистичными.
"Вот это может привести к катастрофе. Иммунитета точно нет. Нет, не справимся, понимаете, вот такая штука", — добавил он.
Полная запись разговора с Натаном Эйсмонтом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
Германия столкнулась с резким падением своего присутствия на российском рынке. Объём немецкого экспорта в Россию сократился более чем на 70 процентов.