Мегапоселение, о котором знали по вещам: в Испании изучили портрет общества медного века

Международная команда воссоздала детальный портрет общества медного века

Трудно поверить, но о людях медного века на Иберийском полуострове долгое время было известно меньше, чем о вещах, которые они оставили после себя. Теперь международная команда археологов, генетиков и антропологов собрала, пожалуй, самый детальный на сегодня "портрет" одного из крупнейших доисторических центров Европы.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Исследование основано на останках 126 человек из мегапоселения Валенсина-де-ла-Консепсьон — Кастильеха-де-Гусман в районе Севильи, сообщает planet-today.

Почему изучать общество медного века было так сложно

На протяжении примерно полутора веков исследователи сталкивались с простой проблемой: крупных памятников много, а хорошо сохранившихся и надёжно описанных человеческих останков — очень мало. Такие известные места, как Лос-Мильярес, Замбужал или Вила-Нова-де-Сан-Педро, либо исследовались слишком давно и не были качественно задокументированы, либо не дали находок, позволяющих уверенно связать кости с конкретным контекстом.

Из-за этого реконструкции общества часто строились в основном на материальной культуре: по предметам, сооружениям, следам ремёсел и обмена.

Ситуация начала меняться уже в XXI веке, когда стали открываться и тщательно изучаться большие некрополи — например, Пердигоэнс в Португалии или подземный комплекс Камино-дель-Молино в Мурсии. Однако ключевым поворотом стала именно Валенсина — участок на склоне Альхарафе неподалёку от Севильи, который за последние 15 лет превратился в один из главных ориентиров для понимания того, как в юго-западной Европе формировалась социальная сложность.

Где именно работали исследователи: сектор PP4-Монтелирио

Исследователи сосредоточились на районе Валенсины, который обозначают как PP4-Монтелирио. Его раскапывали в 2007–2008 годах, и там обнаружили 134 доисторических сооружения — ямы, рвы, гробницы. В 60 из них были человеческие останки.

Для углублённого анализа команда выбрала 34 гробницы: именно они дали материал по 126 людям, захороненным в период примерно от 4900 до 4650 лет назад. Такой массив позволяет говорить не о случайных находках, а о демографическом "снимке", который охватывает около 250 лет.

Важно и то, что PP4-Монтелирио, судя по описанию, не выглядит "закрытым" пантеоном только для элиты. Неподалёку действительно есть впечатляющая коллективная гробница Монтелирио, известная захоронениями женщин с украшениями из слоновой кости и янтаря. Но в секторе PP4 разнообразие заметно шире: встречаются и мегалитические сооружения, и простые ямы, и конструкции с каменными элементами. Есть одиночные, двойные и коллективные захоронения — то есть материал, который больше похож на репрезентативную выборку сообщества.

Какие методы помогли "прочитать" кости возрастом около 5000 лет

Чтобы извлечь максимум информации, исследователи использовали междисциплинарный набор методик, каждая из которых отвечает на свой вопрос.

Во-первых, применили анализ пептида амелогенина — химический метод определения биологического пола, который считают высоконадёжным даже в случаях, когда останки плохо сохранились или речь идёт о младенцах.

Во-вторых, использовали изотопы стронция. Их часто описывают как "географический маркер": изотопный состав зубной эмали формируется в детстве и отражает особенности местной среды. Сравнение с данными региона помогает понять, вырос ли человек в этой местности или переехал позже.

В-третьих, измерили общее содержание ртути, чтобы оценить контакт с этим элементом, который связывают с ритуальным использованием киновари — ярко-красного минерала, применявшегося как пигмент. Такой анализ даёт возможность видеть не только бытовую сторону жизни, но и следы символических практик.

Что показала демография: взрослые есть, а детей мало

В исследуемую группу вошли 99 взрослых (78,6%) и 24 несовершеннолетних (19%). Среди взрослых соотношение полов получилось довольно ровным: 55% женщин и 45% мужчин.

При этом подростки и дети заметно недопредставлены. Авторы обращают внимание: в досовременных обществах младенческая смертность обычно была очень высокой, а здесь доля несовершеннолетних всего 19%. Такое несоответствие наводит на мысль, что многих младенцев могли хоронить иначе — возможно, по обрядам, которые не оставили археологических следов именно в этих местах.

Погребальные обряды: от "обычных" поз до исключений

Ритуальная картина в PP4-Монтелирио оказалась очень неоднородной. Фиксируются как первичные захоронения, когда тело помещают в место окончательного упокоения, так и вторичные — когда кости перемещают, перекладывают или собирают заново.

Самая распространённая поза — согнутая, на боку. Но есть и редкие, запоминающиеся случаи. Например, описан человек в позе "бабочки" — с разведёнными ногами и руками. Есть и мужское захоронение в "неортодоксальной" позе: руки скрещены, кисти под подбородком. Исследователи допускают, что это может быть "отклоняющееся от нормы захоронение", то есть особый случай с отдельным смыслом или социальным сигналом.

Почему выводы выглядят неожиданно

Главная ценность проекта в том, что он позволяет говорить об обществе не только через вещи и сооружения, но через конкретных людей: их возраст, биологический пол, возможные перемещения и участие в ритуалах. Именно поэтому, как отмечают авторы, результаты ломают привычные схемы и показывают динамичное, взаимосвязанное сообщество, где женщины могли играть ведущую роль, а социальная организация не укладывается в простые стереотипы о "доисторической Европе".

Cравнение PP4-Монтелирио и "элитных" контекстов Валенсины

Внутри одного и того же комплекса разные участки дают разные "углы обзора" на общество.

Коллективная гробница Монтелирио рядом известна эффектными находками и захоронениями женщин с украшениями из слоновой кости и янтаря — такой контекст легко воспринимать как особый, статусный. Сектор PP4-Монтелирио выглядит более "широким" по составу: разные типы гробниц, разные форматы захоронений, и поэтому он может лучше отражать реальную структуру людей, живших или посещавших Валенсину в течение примерно 250 лет. По исследовательской ценности оба подхода дополняют друг друга: "яркие" памятники показывают верхние слои и символику, а более разнообразные некрополи дают демографию и социальную ткань.

Плюсы и минусы междисциплинарного подхода в археологии

Такие проекты особенно полезны, но у них есть и ограничения, о которых важно помнить читателю.

Плюсы:

Позволяет восстанавливать демографию, а не только перечень артефактов и сооружений. Даёт независимые маркеры — биологический пол через амелогенин, возможные миграции через стронций, следы ритуалов через ртуть и связь с киноварью. Помогает сопоставлять разные типы захоронений и видеть разнообразие практик внутри одного сообщества. Делает выводы более устойчивыми, потому что опирается на несколько линий данных.

Минусы:

Итоговая картина зависит от того, какие останки сохранились и какие захоронения вообще были найдены. Недопредставленность младенцев и детей может искажать демографический баланс и требует осторожных интерпретаций. Некоторые редкие позы или "неортодоксальные" захоронения трудно объяснять однозначно: они могут иметь разные причины и значения. Даже при большом массиве данных общество нельзя свести к одной модели — разнообразие остаётся частью результата.

Популярные вопросы о обществе медного века в Валенсине

Как учёные определяют пол у плохо сохранившихся останков?

В этом проекте применяли анализ пептида амелогенина — химический метод, который помогает определять биологический пол даже у младенцев или при слабой сохранности костей.

Как понять, был ли человек местным жителем или пришёл издалека?

Для этого используют изотопы стронция: сравнивают состав зубной эмали, формирующейся в детстве, с показателями региона. Так можно увидеть, вырос ли человек на месте или переехал позже.

Почему в выборке так мало детей и подростков?

Авторы указывают, что в досовременных обществах младенческая смертность обычно высокая, поэтому доля несовершеннолетних в 19% выглядит заниженной. Это может означать, что часть младенцев хоронили по другим обрядам, не оставившим следов именно в этих контекстах.

Что лучше отражает общество: "элитные" гробницы или более разнообразные некрополи?

Они дополняют друг друга. Яркие статусные захоронения помогают понять символику и престиж, а разнообразные участки вроде PP4-Монтелирио дают более широкий демографический срез и показывают вариативность практик.