Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мигающий индикатор указывает на повышенный риск поломки
Бактерия из кефира подавила маркеры иммунного старения — gazeta.ru
Позитивное подкрепление решает бытовые проблемы с собакой
Французские тосты в духовке подходят для бранча — The Spruce Eats
Немецкая Metro увеличила инвестиции в российские магазины на 13,2%
Лариса Долина выплатила 4,48 млн рублей риелтору при продаже квартиры в Хамовниках
Около трети Великой Китайской стены оказалось разрушено — историки
Угги вошли в зимние образы 2026 года как акцентная обувь — Harper’s Bazaar
Госдума приняла закон о блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией

Луна хранила это миллиарды лет: открытие с обратной стороны заставило переписать прошлое

Китайские учёные нашли водные метеориты в грунте обратной стороны Луны — Earth
Наука

На обратной стороне Луны китайская миссия обнаружила следы космического материала, который раньше там никогда не находили. В крошечных частицах лунной пыли учёные распознали редчайший тип метеоритов, богатых водой и летучими элементами. Эта находка меняет представления о том, какие астероиды бомбардировали Луну и Землю в далёком прошлом. Об этом сообщает Earth.

Луна
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Первые образцы с обратной стороны Луны

Миссия "Чанъэ-6" стала первой, которая доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Возвращаемая капсула привезла более 1,8 килограмма пылеобразной породы и стекловидного реголита из бассейна Аполлона — кратера в гигантском бассейне Южный полюс — Эйткен.

Этот регион считается одним из самых древних на Луне и, по мнению учёных, может обнажать породы из глубин лунной коры. Именно поэтому он представляет особый интерес для поиска следов ранних космических столкновений.

Что такое CI-хондриты и почему они уникальны

CI-хондриты — это крайне редкий класс каменных метеоритов. Они отличаются высоким содержанием воды и легко испаряющихся элементов и считаются химически примитивными, то есть близкими по составу к веществу ранней Солнечной системы.

На Земле такие метеориты находят крайне редко, поскольку они мягкие и пористые и часто разрушаются при входе в атмосферу. На Луне ситуация ещё сложнее: из-за отсутствия атмосферы удары происходят на огромных скоростях, и хрупкий материал обычно испаряется или разрушается.

Неожиданная находка в лунной пыли

Тем более удивительным стало обнаружение следов CI-хондритов в образцах "Чанъэ-6". Команда под руководством геохимика Цзиньтуаня Вана из Китайской академии наук проанализировала более 5 000 микроскопических фрагментов лунного грунта.

Среди них учёные выделили семь крошечных сгустков, богатых оливином. Соотношения железа, марганца и никеля в этих частицах совпали с характеристиками CI-хондритов.

Как учёные подтвердили происхождение материала

Зёрна были закреплены, отполированы и изучены с помощью сканирующих электронных микроскопов и других высокоточных приборов. Анализ показал, что кристаллы оливина заключены в стеклянную матрицу — типичный признак ударного расплава.

Это означает, что астероидный материал расплавился при ударе о лунную поверхность и затем очень быстро остыл, "законсервировав" свой химический состав. Такая текстура считается надёжным индикатором внеземного происхождения.

Связь с водой на Луне и Земле

Учёные давно предполагают, что вода и другие летучие вещества попали на Луну в результате столкновений с углеродистыми астероидами. Находка CI-подобного материала даёт прямое физическое подтверждение этой гипотезы и хорошо согласуется с тем, что ранее находили в образцах астероида Бенну, где был зафиксирован сахарный след в космосе.

По оценкам команды, метеоритное вещество типа CI может составлять до 30% всего внешнего материала, смешанного с лунным реголитом. Если это так, значительная часть астероидов, бомбардировавших систему Земля-Луна, была богата водой.

Почему обратная сторона Луны так важна

В отличие от видимой стороны, обратная сторона Луны меньше подвергалась лавовым излияниям и может лучше сохранять древние следы ударов. Это делает её своего рода архивом ранней истории Солнечной системы.

CI-хондритовая пыль в лунном грунте выступает как долгосрочная запись того, какие тела когда-то вращались рядом с Землёй и Луной, и дополняет представления о том, как космическая пыль запускает химию в межпланетном пространстве.

Сравнение: Земля и Луна как "хранилища" метеоритов

На Земле вода, атмосфера и тектоника разрушают и перерабатывают метеоритный материал. Луна же, лишённая атмосферы и активной геологии, способна сохранять даже крайне древние и хрупкие следы космических столкновений.

Именно поэтому лунные образцы позволяют увидеть то, что на Земле давно утрачено.

Плюсы и минусы открытия

С научной точки зрения находка подтверждает роль водных астероидов в формировании Луны и Земли. Она также расширяет представления о распространённости CI-подобного материала во внутренней Солнечной системе.

С другой стороны, выводы пока основаны на ограниченном числе частиц. Для подтверждения масштабов явления потребуются новые миссии и дополнительные образцы.

Популярные вопросы о находке CI-хондритов на Луне

Почему их не находили раньше?
Из-за крайней хрупкости такие метеориты редко сохраняются после ударов.

Что это даёт науке?
Прямые доказательства доставки воды астероидами на Луну и Землю.

Будут ли новые миссии?
Да, будущие программы по возврату образцов могут расширить эти результаты.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Авто
Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Недвижимость
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Французские тосты в духовке подходят для бранча — The Spruce Eats
Немецкая Metro увеличила инвестиции в российские магазины на 13,2%
Лариса Долина выплатила 4,48 млн рублей риелтору при продаже квартиры в Хамовниках
Около трети Великой Китайской стены оказалось разрушено — историки
Угги вошли в зимние образы 2026 года как акцентная обувь — Harper’s Bazaar
Древесная зола снижает кислотность грунта — агроном Терентьев
Госдума приняла закон о блокировке сайтов, торгующих табачной продукцией
Случайная реакция на лай собаки провоцирует закрепление привычки
Селёдочный паштет из 4 ингредиентов прост в приготовлении
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.