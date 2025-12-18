Луна хранила это миллиарды лет: открытие с обратной стороны заставило переписать прошлое

На обратной стороне Луны китайская миссия обнаружила следы космического материала, который раньше там никогда не находили. В крошечных частицах лунной пыли учёные распознали редчайший тип метеоритов, богатых водой и летучими элементами. Эта находка меняет представления о том, какие астероиды бомбардировали Луну и Землю в далёком прошлом. Об этом сообщает Earth.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Первые образцы с обратной стороны Луны

Миссия "Чанъэ-6" стала первой, которая доставила на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Возвращаемая капсула привезла более 1,8 килограмма пылеобразной породы и стекловидного реголита из бассейна Аполлона — кратера в гигантском бассейне Южный полюс — Эйткен.

Этот регион считается одним из самых древних на Луне и, по мнению учёных, может обнажать породы из глубин лунной коры. Именно поэтому он представляет особый интерес для поиска следов ранних космических столкновений.

Что такое CI-хондриты и почему они уникальны

CI-хондриты — это крайне редкий класс каменных метеоритов. Они отличаются высоким содержанием воды и легко испаряющихся элементов и считаются химически примитивными, то есть близкими по составу к веществу ранней Солнечной системы.

На Земле такие метеориты находят крайне редко, поскольку они мягкие и пористые и часто разрушаются при входе в атмосферу. На Луне ситуация ещё сложнее: из-за отсутствия атмосферы удары происходят на огромных скоростях, и хрупкий материал обычно испаряется или разрушается.

Неожиданная находка в лунной пыли

Тем более удивительным стало обнаружение следов CI-хондритов в образцах "Чанъэ-6". Команда под руководством геохимика Цзиньтуаня Вана из Китайской академии наук проанализировала более 5 000 микроскопических фрагментов лунного грунта.

Среди них учёные выделили семь крошечных сгустков, богатых оливином. Соотношения железа, марганца и никеля в этих частицах совпали с характеристиками CI-хондритов.

Как учёные подтвердили происхождение материала

Зёрна были закреплены, отполированы и изучены с помощью сканирующих электронных микроскопов и других высокоточных приборов. Анализ показал, что кристаллы оливина заключены в стеклянную матрицу — типичный признак ударного расплава.

Это означает, что астероидный материал расплавился при ударе о лунную поверхность и затем очень быстро остыл, "законсервировав" свой химический состав. Такая текстура считается надёжным индикатором внеземного происхождения.

Связь с водой на Луне и Земле

Учёные давно предполагают, что вода и другие летучие вещества попали на Луну в результате столкновений с углеродистыми астероидами. Находка CI-подобного материала даёт прямое физическое подтверждение этой гипотезы и хорошо согласуется с тем, что ранее находили в образцах астероида Бенну, где был зафиксирован сахарный след в космосе.