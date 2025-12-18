Сигнал из глубин Галактики: пугающая регулярность десятилетиями ставит науку в тупик

Где-то в пределах Млечного Пути крошечная звезда на протяжении десятилетий посылала в космос странный сигнал с пугающей регулярностью. Каждые 22 минуты радиоимпульс повторялся снова и снова, будто по расписанию, и так — более трёх десятилетий подряд. Такое поведение не укладывается в привычные модели астрофизики. Об этом сообщает Earth. Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рождение новой планеты Загадочный источник в созвездии Щита Объект получил обозначение GPM J1839-10 и находится примерно в 15 тысячах световых лет от Земли, в созвездии Щита. Его сигналы выглядят как яркие радиовспышки продолжительностью около пяти минут, за которыми следует примерно семнадцать минут тишины. Этот цикл повторяется с поразительной стабильностью. Особенность источника в том, что он ведёт себя не так, как большинство известных "мёртвых" звёзд — нейтронных остатков, к которым обычно относят подобные радиосигналы. Ранее внимание учёных уже привлекали повторяющиеся радиосигналы, но столь медленный и устойчивый ритм остаётся редкостью.

Как сигнал удалось отследить на десятилетия назад

Ключевую роль в изучении объекта сыграла радиoастроном Наташа Хёрли-Уокер из Университета Кёртина в Австралии. Её команда использовала радиотелескоп Murchison Widefield Array, способный одновременно наблюдать большие участки неба и фиксировать слабые радиоволны.

При анализе архивных данных Very Large Array в Нью-Мексико учёные обнаружили те же импульсы в наблюдениях, датированных ещё 1988 годом. Это позволило установить, что сигнал оставался активным как минимум 33 года, почти без изменений.

Почему это противоречит теории

Большинство пульсаров — быстро вращающихся нейтронных звёзд — испускают радиоволны с периодами от долей секунды до нескольких секунд. С возрастом они теряют энергию, замедляются и в итоге пересекают так называемую "линию смерти", после которой радиoизлучение должно исчезать.

GPM J1839-10 нарушает это правило. Его вращение настолько медленное, что по существующим моделям он не должен быть способен поддерживать радиoизлучение вообще. Тем не менее объект продолжает стабильно "мигать", словно игнорируя ограничения теории.

Пульсары, магнетары и странный компромисс

Магнетары — ещё один тип нейтронных звёзд — обладают экстремально мощными магнитными полями и часто излучают рентгеновские и гамма-всплески. Однако даже они обычно вращаются значительно быстрее, чем предполагается для источника GPM J1839-10.

Этот объект как будто занимает промежуточное положение, не вписываясь полностью ни в одну из известных категорий. Подобные пограничные состояния заставляют пересматривать подходы к интерпретации данных, так же как это происходит при изучении того, как чёрные дыры создают вспышки света в экстремальных условиях.

Почему это точно не сигнал инопланетян

История астрономии уже знала подобные моменты. В 1967 году первый обнаруженный пульсар в шутку назвали LGM-1 — "Little Green Men". Позже стало ясно, что речь идёт о естественном астрофизическом явлении.

В случае GPM J1839-10 учёные также проверили версию искусственного происхождения. Импульсы не несут сложной структуры или закодированной информации и представляют собой широкий спектр радиошума — типичный признак природных источников. Кроме того, энергетические затраты на такую передачу были бы сопоставимы с мощностью компактной звезды, что делает искусственный сценарий крайне маловероятным.

Что учёные надеются узнать дальше

Источник остаётся активным, а значит, астрономы могут продолжать точные измерения его периодичности. Даже небольшие отклонения во времени или яркости могут подсказать, меняется ли магнитное поле, происходит ли потеря вещества или есть ли у объекта компаньон.

Будущие радиотелескопы, включая Square Kilometre Array, смогут искать похожие сигналы и проверить, является ли GPM J1839-10 редким исключением или первым представителем новой, ранее неизвестной популяции объектов.

Сравнение: обычные пульсары и GPM J1839-10

Обычные пульсары быстро вращаются и постепенно замедляются, пока не "гаснут". GPM J1839-10 вращается медленно, но остаётся активным десятилетиями. В отличие от магнетаров, он не демонстрирует мощных всплесков высокоэнергетического излучения, ограничиваясь радиодиапазоном.

Плюсы и минусы научного открытия

Открытие расширяет представления о том, как могут вести себя компактные звёзды. Оно указывает на пробелы в теории и открывает путь к новым моделям.

С другой стороны, пока данных недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы. Объект может оказаться уникальным, а может — лишь первым из многих, которых мы ещё не научились замечать.

Популярные вопросы о странном сигнале из космоса

Это точно не искусственный сигнал?

Да, его характеристики соответствуют естественным астрофизическим источникам.

Почему сигнал так стабилен?

Пока точного ответа нет — именно это и делает объект уникальным.

Может ли он исчезнуть?

Да, и такой момент будет не менее важен для науки, чем годы активности.