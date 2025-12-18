Море без берегов управляет Атлантикой: внутри скрыт механизм, от которого зависит климат

Саргассово море служит местом нереста угрей и накопления саргассума — данные Earth

Это море не имеет береговой линии, но при этом считается полноценным морем и играет ключевую роль в жизни Атлантики. Оно выглядит как спокойное синее пятно среди бурных течений, однако внутри скрывается сложная экосистема и важный климатический механизм. Речь идёт о регионе, который веками вызывал удивление у моряков и учёных. Об этом сообщает Earth.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Море

Море, окружённое течениями, а не сушей

Саргассово море расположено в Северной Атлантике примерно в 950 километрах к востоку от Флориды. Его уникальность в том, что оно не соприкасается с континентами или островами. Границы формируют океанические течения — Северо-Атлантическое, Канарское, Гольфстрим и Северное пассатное.

Именно эти потоки создают гигантское замкнутое кольцо, внутри которого вода остаётся относительно спокойной. Такая структура удерживает всё, что плавает на поверхности, включая водоросли, живые организмы и, к сожалению, мусор. Схожие процессы перераспределения тепла и масс воды обсуждаются и в контексте того, как океан меняет маршруты тепла в Атлантике.

Саргассум как основа экосистемы

Поверхность моря покрыта плавающими скоплениями бурых водорослей саргассум. Они не прикрепляются ко дну и удерживаются на воде благодаря пузырькам газа. Эти "ковры" служат домом и укрытием для десятков видов.

Креветки, крабы, молодь рыб и беспозвоночные используют саргассум как защиту от хищников и источник пищи. Учёные насчитали более 100 видов организмов, которые проводят в этих скоплениях всю жизнь.

Мореплаватели и первые страхи

Задолго до появления спутников необычную зону заметили моряки. В 1492 году Христофор Колумб описывал опасения экипажа, что корабли могут навсегда застрять в безветренной воде. Тогда никто не знал, что под гладкой поверхностью скрыта мощная система течений, управляющая всей Северной Атлантикой.

Путь угрей длиной в тысячи километров

Саргассово море — ключевая точка жизненного цикла европейских и американских угрей. Они появляются на свет в толще воды под коврами саргассума в виде прозрачных личинок. Затем течения разносят их к берегам Европы и Северной Америки.

Повзрослев, угри живут в реках десятилетиями, а затем возвращаются в Саргассово море, преодолевая около 5 тысяч километров, чтобы один раз отнереститься. Как именно они находят путь обратно без видимых ориентиров, до сих пор остаётся загадкой.

Климатическая роль "моря без берегов"

Саргассово море активно участвует в перераспределении тепла. Летом температура поверхности достигает 28-30 °C, зимой опускается до 18-20 °C. Тёплая солёная вода движется на север, а более прохладная возвращается на юг, влияя на погоду по обе стороны Атлантики.

Кроме того, поверхность моря поглощает углекислый газ. Планктон использует его для построения оболочек, а после гибели эти частицы опускаются на дно, выводя углерод из атмосферы на долгие сроки. Подобные механизмы поглощения и накопления веществ вызывают тревогу и в других регионах, где изучается, как Чёрное море скрывает слой с серьёзными экологическими последствиями.

Потепление и тревожные сигналы

Наблюдения у Бермудских островов ведутся с 1950-х годов. Данные показывают, что с 1980-х средняя температура воды выросла примерно на 1 °C. Более тёплые верхние слои хуже перемешиваются, из-за чего кислород и питательные вещества труднее достигают глубин.

Это делает регион важной площадкой для изучения закисления океана и последствий глобального потепления.

Ловушка для пластика

Из-за системы течений Саргассово море стало зоной накопления плавающего мусора. Пластиковые пакеты, крышки и рыболовные сети собираются здесь тысячами единиц на квадратный километр.

Шум судов, проходящих через водорослевые поля, мешает морским животным, а брошенные снасти могут становиться смертельной ловушкой для молодых черепах и рыб.

Почему защита Саргассова моря важна

Созданная в 2014 году Комиссия по Саргассову морю называет регион убежищем биоразнообразия и призывает ограничивать судоходство в зонах плотного саргассума. Обсуждаются морские охраняемые территории и международные меры по сокращению пластикового загрязнения.

"Взаимодействие человека и океана здесь влияет далеко за пределами региона", — отмечают исследователи.

Последствия для всей Атлантики

Если Саргассово море утратит свои уникальные условия, это отразится на миграции угрей, кормовой базе китов и погодных паттернах Европы и Северной Америки. Атлантика может начать накапливать ещё больше избыточного тепла, усиливая климатические колебания.

Для области без берегов Саргассово море оказывает непропорционально большое влияние на климат и морскую жизнь планеты.

Сравнение: обычное море и Саргассово море

Обычные моря имеют чёткие берега и связаны с сушей. Саргассово море ограничено течениями и полностью открыто. В отличие от прибрежных морей, его экосистема строится не вокруг дна, а вокруг плавающих водорослей.

Плюсы и минусы уникального устройства

Отсутствие берегов позволило сформироваться редкой экосистеме. При этом такая структура делает регион уязвимым к загрязнению и климатическим изменениям, которые быстро накапливаются внутри замкнутых течений.

Популярные вопросы о Саргассовом море

Почему у Саргассова моря нет берегов?

Потому что его границы формируют океанические течения, а не суша.

Опасно ли оно для судоходства?

Нет, но плотные поля водорослей и мусора могут создавать сложности.

Почему оно важно для климата?

Море участвует в переносе тепла и поглощении углекислого газа.