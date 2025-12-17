Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Метод задушивания снижает рост зимних сорняков без гербицидов — данные Actualno
Банк "Евроальянс" и "Киви" представили новый электронный кошелёк Qplus
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи
Зимовка герани в помещении требует пересадки и солнечного места — агроном Маттус

Первые глотки — и день меняется: кофе делает счастливее

Кофеин влияет на рост положительных эмоций в утренние часы — Scientific Reports
Наука

Кофе по утрам — не просто привычка, а заметный эмоциональный "толчок", который многие чувствуют почти сразу после первых глотков. Немецкие исследователи выяснили, что напитки с кофеином чаще связаны с ростом положительных эмоций именно в ранние часы.

Женщина работает в кафе
Фото: https://ru.freepik.com by senivpetro is licensed under Free
Женщина работает в кафе

При этом влияние на тревогу и грусть оказалось куда менее предсказуемым и не всегда одинаковым. Об этом сообщает Scientific Reports.

Почему учёным пришлось выйти из лаборатории

Кофеин считается самым распространённым психоактивным веществом: его регулярно употребляет значительная часть людей во всём мире. Он содержится не только в кофе, но и в чае, некоторых газированных напитках, а также в шоколаде. Многие уверенно говорят, что кофе помогает проснуться, собраться и "поднять настроение", однако долгое время такие эффекты чаще проверяли в контролируемых лабораторных условиях, где реальная жизнь со своими привычками и обстоятельствами остаётся за кадром.

Авторы нового исследования сделали акцент именно на повседневности. Их интересовало не то, как кофеин действует в стерильной обстановке эксперимента, а как он связан с эмоциями в течение обычного дня — с учётом сна, усталости, общения и смены настроения, которая неизбежна у любого человека.

Как проходило исследование и что измеряли

В проекте участвовали более 230 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет. На протяжении более двух лет участники отвечали на короткие опросы до семи раз в сутки. Формат был простым и практичным: люди отмечали, употребляли ли они кофеин, и оценивали выраженность положительных и отрицательных эмоций в текущий момент.

Такой подход важен тем, что фиксирует состояние "здесь и сейчас", а не общее впечатление задним числом. Когда человек вспоминает, как он себя чувствовал "в среднем на этой неделе", память неизбежно сглаживает детали. Частые опросы помогают поймать живую динамику: что происходило утром, что менялось днём, и когда именно настроение "подскакивало".

Положительные эмоции растут, особенно утром

Анализ собранных данных показал устойчивую связь между потреблением кофеина и усилением положительных эмоций. Самый заметный эффект проявлялся в первые два-три часа после пробуждения. Исследователи связывают это с явлением сонной инерции — периодом, когда мозг ещё не полностью переключился в активный режим после сна, а ощущение вялости держится даже при достаточной продолжительности отдыха.

С точки зрения физиологии это объясняется механизмом, который хорошо известен по базовым представлениям о действии кофеина. Он блокирует аденозин — вещество, связанное с ощущением сонливости и "торможения". Когда аденозин временно не даёт о себе знать в прежней степени, человеку проще почувствовать бодрость. А бодрость в утренние часы часто воспринимается как улучшение эмоционального фона: появляется больше энергии, легче включиться в задачи, быстрее приходит ощущение "я в порядке".

А что с тревогой и грустью: не всё так прямолинейно

С отрицательными эмоциями картина оказалась сложнее. В одном из двух исследований учёные наблюдали небольшое снижение тревоги и грусти, но эффект был слабым и не зависел от времени суток. Это важно: кофеин не выглядит универсальным "антистресс-инструментом", который одинаково работает для всех и в любых условиях.

Такое расхождение может быть связано с тем, что позитивные эмоции легче "подкрутить" за счёт повышения тонуса, тогда как тревога и грусть зависят от большего числа факторов — от нагрузки и обстоятельств до личных особенностей и качества сна. Поэтому ожидать от кофе одинакового результата в плане снижения напряжения было бы слишком смело.

Кому кофеин помогает заметнее

Ещё один интересный вывод касается усталости. Эффект кофеина на настроение ярче проявлялся у людей, которые чувствовали повышенную утомлённость. В этом есть житейская логика: если человек и так бодр, "прибавка" может ощущаться слабее. А вот при выраженной сонливости разница между состоянием "до" и "после" становится заметнее, поэтому и эмоциональный подъём субъективно сильнее.

При этом в компании других людей связь между кофеином и улучшением настроения слабела. Авторы объясняют это "потолочным эффектом": общение само по себе способно улучшать эмоциональный фон, и на таком фоне дополнительный вклад кофеина становится менее заметным. Иными словами, если настроение уже поднялось благодаря разговору, шуткам и ощущению включённости, то кофе не обязательно даст ещё один столь же отчётливый шаг вверх.

Что это означает для повседневных привычек

Получается, кофеин в реальной жизни чаще связан с ростом положительных эмоций, особенно утром, когда организм только выходит из сна. Это не делает кофе лекарством от плохого настроения и не гарантирует, что каждый человек почувствует одно и то же. Но результаты поддерживают то, что многие интуитивно замечают: чашка кофе в начале дня может "сдвинуть" эмоциональное состояние в более ресурсную сторону.

При этом важно помнить о контексте: напиток — лишь один элемент. На настроение влияют сон, нагрузка, питание, физическая активность, стресс и социальное окружение. Поэтому кофе лучше воспринимать как инструмент тонкой настройки бодрости, а не как универсальный ключ от любой усталости.

Сравнение кофе, чая и энергетиков по влиянию на самочувствие

Кофеин встречается в разных форматах, и ощущение от них может различаться не только из-за дозы, но и из-за ритуала и сопутствующих факторов.

  1. Кофе часто воспринимается как быстрый "старт" дня: его вкус, аромат и привычный сценарий употребления сами по себе могут ассоциироваться с бодростью и настроем на дела.

  2. Чай нередко выбирают те, кому важна более мягкая рутина: он тоже содержит кофеин, но у многих связан со спокойным темпом, паузой и снижением суеты.

  3. Энергетические напитки обычно пьют ради выраженного эффекта и удобства "на ходу", но их часто сопровождает сладость и резкий скачок субъективной бодрости, который не всем подходит.

  4. Газированные напитки с кофеином могут давать ощущение "подъёма", но в повседневной логике их чаще воспринимают как напиток для утоления жажды, а не как утренний ритуал, что влияет на ожидания и субъективный эффект.

Плюсы и минусы утреннего кофе для настроения

Кофеин может быть полезной частью утренней рутины, но его стоит рассматривать трезво — с учётом реальных задач и самочувствия.

Плюсы:

  1. Может поддерживать рост положительных эмоций в первые часы после пробуждения.

  2. Помогает быстрее перейти от сонной инерции к рабочему состоянию.

  3. Особенно заметен эффект у людей с повышенной усталостью.

  4. Удобен как ритуал: горячий напиток, пауза, понятный "старт" дня.

Минусы:

  1. Влияние на тревогу и грусть не гарантировано и может быть слабым.

  2. В социальной обстановке эмоциональный "бонус" может ощущаться меньше.

  3. Если ожидать от кофе решения всех проблем со сном и настроением, легко разочароваться — он не заменяет отдых и восстановление.

  4. Чрезмерная ставка на кофеин может сбивать собственные сигналы усталости и потребность в паузе.

Популярные вопросы о кофеине и настроении

Правда ли, что кофе лучше всего "работает" утром?

По данным исследования, наиболее выраженная связь между кофеином и ростом положительных эмоций наблюдалась в первые два-три часа после пробуждения, когда проявляется сонная инерция.

Что лучше для настроения: кофе или чай?

И кофе, и чай содержат кофеин, но субъективный эффект часто зависит от привычки, ритуала и ожиданий. Кофе чаще воспринимают как более "стартовый" напиток, а чай — как более мягкую поддержку.

Сколько стоит "улучшение настроения" от кофеина?

Если говорить о бытовых затратах, цена зависит от формата: домашний кофе, кофейня, чай, энергетики или напитки в магазине. Важнее другое: эффект связан не с ценником, а с временем суток, уровнем усталости и контекстом, включая общение.

Может ли кофеин снизить тревогу?

В исследовании отмечали лишь небольшое и не зависящее от времени суток снижение тревоги и грусти в одном из двух анализов. Поэтому кофеин нельзя считать надёжным способом "убрать тревожность".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Садоводство, цветоводство
Томат Малиновка яблочная стабильно плодоносит в холодное лето
Пилатес укрепляет равновесие у женщин старше 60 лет — Healthline
Новости спорта
Пилатес укрепляет равновесие у женщин старше 60 лет — Healthline
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Популярное
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов

Планы Еврокомиссии по использованию замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева вызывают резкую критику внутри самого Евросоюза.

Европе предсказали крах в случае кражи российских активов
Певица Слава обрадовалась решению суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Имя Пугачёвой снова в центре споров: Киркоров сделал заявление, которого от него давно не ждали
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
Последние материалы
Сок алоэ подавляет рост бактерий и ускоряет заживление ран
Игра Сафонова заставила тренеров ПСЖ задуматься о его статусе — футболист Булыкин
Из-за крысы Airbus A330 KLM вывели из расписания — RTL News
Скорпион Козерог и Лев стойко проходят жизненные испытания
Салат "Спартак": лёгкая версия крабового салата
Хищный цветок заманивает насекомых с помощью сладкого нектара
Квадратный метр новостройки в Москве оценили в 1021 шаурму
Надежду Кадышеву тронули овации на съёмках новогоднего шоу
18 декабря: план Барбаросса, арабская весна и День мигранта
Повторяющиеся движения повышают риск туннельных синдромов — врачи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.