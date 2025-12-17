Первые глотки — и день меняется: кофе делает счастливее

Кофеин влияет на рост положительных эмоций в утренние часы — Scientific Reports

Кофе по утрам — не просто привычка, а заметный эмоциональный "толчок", который многие чувствуют почти сразу после первых глотков. Немецкие исследователи выяснили, что напитки с кофеином чаще связаны с ростом положительных эмоций именно в ранние часы.

При этом влияние на тревогу и грусть оказалось куда менее предсказуемым и не всегда одинаковым. Об этом сообщает Scientific Reports.

Почему учёным пришлось выйти из лаборатории

Кофеин считается самым распространённым психоактивным веществом: его регулярно употребляет значительная часть людей во всём мире. Он содержится не только в кофе, но и в чае, некоторых газированных напитках, а также в шоколаде. Многие уверенно говорят, что кофе помогает проснуться, собраться и "поднять настроение", однако долгое время такие эффекты чаще проверяли в контролируемых лабораторных условиях, где реальная жизнь со своими привычками и обстоятельствами остаётся за кадром.

Авторы нового исследования сделали акцент именно на повседневности. Их интересовало не то, как кофеин действует в стерильной обстановке эксперимента, а как он связан с эмоциями в течение обычного дня — с учётом сна, усталости, общения и смены настроения, которая неизбежна у любого человека.

Как проходило исследование и что измеряли

В проекте участвовали более 230 добровольцев в возрасте от 18 до 29 лет. На протяжении более двух лет участники отвечали на короткие опросы до семи раз в сутки. Формат был простым и практичным: люди отмечали, употребляли ли они кофеин, и оценивали выраженность положительных и отрицательных эмоций в текущий момент.

Такой подход важен тем, что фиксирует состояние "здесь и сейчас", а не общее впечатление задним числом. Когда человек вспоминает, как он себя чувствовал "в среднем на этой неделе", память неизбежно сглаживает детали. Частые опросы помогают поймать живую динамику: что происходило утром, что менялось днём, и когда именно настроение "подскакивало".

Положительные эмоции растут, особенно утром

Анализ собранных данных показал устойчивую связь между потреблением кофеина и усилением положительных эмоций. Самый заметный эффект проявлялся в первые два-три часа после пробуждения. Исследователи связывают это с явлением сонной инерции — периодом, когда мозг ещё не полностью переключился в активный режим после сна, а ощущение вялости держится даже при достаточной продолжительности отдыха.

С точки зрения физиологии это объясняется механизмом, который хорошо известен по базовым представлениям о действии кофеина. Он блокирует аденозин — вещество, связанное с ощущением сонливости и "торможения". Когда аденозин временно не даёт о себе знать в прежней степени, человеку проще почувствовать бодрость. А бодрость в утренние часы часто воспринимается как улучшение эмоционального фона: появляется больше энергии, легче включиться в задачи, быстрее приходит ощущение "я в порядке".

А что с тревогой и грустью: не всё так прямолинейно

С отрицательными эмоциями картина оказалась сложнее. В одном из двух исследований учёные наблюдали небольшое снижение тревоги и грусти, но эффект был слабым и не зависел от времени суток. Это важно: кофеин не выглядит универсальным "антистресс-инструментом", который одинаково работает для всех и в любых условиях.

Такое расхождение может быть связано с тем, что позитивные эмоции легче "подкрутить" за счёт повышения тонуса, тогда как тревога и грусть зависят от большего числа факторов — от нагрузки и обстоятельств до личных особенностей и качества сна. Поэтому ожидать от кофе одинакового результата в плане снижения напряжения было бы слишком смело.

Кому кофеин помогает заметнее

Ещё один интересный вывод касается усталости. Эффект кофеина на настроение ярче проявлялся у людей, которые чувствовали повышенную утомлённость. В этом есть житейская логика: если человек и так бодр, "прибавка" может ощущаться слабее. А вот при выраженной сонливости разница между состоянием "до" и "после" становится заметнее, поэтому и эмоциональный подъём субъективно сильнее.

При этом в компании других людей связь между кофеином и улучшением настроения слабела. Авторы объясняют это "потолочным эффектом": общение само по себе способно улучшать эмоциональный фон, и на таком фоне дополнительный вклад кофеина становится менее заметным. Иными словами, если настроение уже поднялось благодаря разговору, шуткам и ощущению включённости, то кофе не обязательно даст ещё один столь же отчётливый шаг вверх.

Что это означает для повседневных привычек

Получается, кофеин в реальной жизни чаще связан с ростом положительных эмоций, особенно утром, когда организм только выходит из сна. Это не делает кофе лекарством от плохого настроения и не гарантирует, что каждый человек почувствует одно и то же. Но результаты поддерживают то, что многие интуитивно замечают: чашка кофе в начале дня может "сдвинуть" эмоциональное состояние в более ресурсную сторону.

При этом важно помнить о контексте: напиток — лишь один элемент. На настроение влияют сон, нагрузка, питание, физическая активность, стресс и социальное окружение. Поэтому кофе лучше воспринимать как инструмент тонкой настройки бодрости, а не как универсальный ключ от любой усталости.

Сравнение кофе, чая и энергетиков по влиянию на самочувствие

Кофеин встречается в разных форматах, и ощущение от них может различаться не только из-за дозы, но и из-за ритуала и сопутствующих факторов.

Кофе часто воспринимается как быстрый "старт" дня: его вкус, аромат и привычный сценарий употребления сами по себе могут ассоциироваться с бодростью и настроем на дела. Чай нередко выбирают те, кому важна более мягкая рутина: он тоже содержит кофеин, но у многих связан со спокойным темпом, паузой и снижением суеты. Энергетические напитки обычно пьют ради выраженного эффекта и удобства "на ходу", но их часто сопровождает сладость и резкий скачок субъективной бодрости, который не всем подходит. Газированные напитки с кофеином могут давать ощущение "подъёма", но в повседневной логике их чаще воспринимают как напиток для утоления жажды, а не как утренний ритуал, что влияет на ожидания и субъективный эффект.

Плюсы и минусы утреннего кофе для настроения

Кофеин может быть полезной частью утренней рутины, но его стоит рассматривать трезво — с учётом реальных задач и самочувствия.

Плюсы:

Может поддерживать рост положительных эмоций в первые часы после пробуждения. Помогает быстрее перейти от сонной инерции к рабочему состоянию. Особенно заметен эффект у людей с повышенной усталостью. Удобен как ритуал: горячий напиток, пауза, понятный "старт" дня.

Минусы:

Влияние на тревогу и грусть не гарантировано и может быть слабым. В социальной обстановке эмоциональный "бонус" может ощущаться меньше. Если ожидать от кофе решения всех проблем со сном и настроением, легко разочароваться — он не заменяет отдых и восстановление. Чрезмерная ставка на кофеин может сбивать собственные сигналы усталости и потребность в паузе.

Популярные вопросы о кофеине и настроении

Правда ли, что кофе лучше всего "работает" утром?

По данным исследования, наиболее выраженная связь между кофеином и ростом положительных эмоций наблюдалась в первые два-три часа после пробуждения, когда проявляется сонная инерция.

Что лучше для настроения: кофе или чай?

И кофе, и чай содержат кофеин, но субъективный эффект часто зависит от привычки, ритуала и ожиданий. Кофе чаще воспринимают как более "стартовый" напиток, а чай — как более мягкую поддержку.

Сколько стоит "улучшение настроения" от кофеина?

Если говорить о бытовых затратах, цена зависит от формата: домашний кофе, кофейня, чай, энергетики или напитки в магазине. Важнее другое: эффект связан не с ценником, а с временем суток, уровнем усталости и контекстом, включая общение.

Может ли кофеин снизить тревогу?

В исследовании отмечали лишь небольшое и не зависящее от времени суток снижение тревоги и грусти в одном из двух анализов. Поэтому кофеин нельзя считать надёжным способом "убрать тревожность".