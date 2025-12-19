Земля может оказаться не единственной: на Канарах запускают долгую охоту за её космическим двойником

За последние десятилетия астрономы нашли тысячи экзопланет, но ни одна из них так и не стала точной копией Земли. Учёные уверены: причина не в редкости таких миров, а в сложности их обнаружения. Новый астрономический проект может впервые изменить эту ситуацию. Об этом сообщает Science News.
Современные методы поиска экзопланет лучше всего подходят для обнаружения крупных объектов, вращающихся близко к своим звёздам. Газовые гиганты и массивные каменистые планеты легко "выдают себя" заметными гравитационными колебаниями светила. Землеподобные миры, напротив, создают слишком слабый сигнал.
Планета размером с Землю, обращающаяся по орбите, похожей на земную, вызывает едва заметные смещения спектра звезды примерно раз в год. Этот эффект теряется на фоне собственных колебаний звёздной поверхности, что делает задачу сопоставимой с попыткой разглядеть светлячка на фоне костра.
"Мы хотим найти планету, похожую на Землю. Тот факт, что у нас нет ни одной системы, похожей на Землю, очень расстраивает", — говорит астрофизик Кембриджского университета Дидье Келоз.
Эксперимент Terra Hunting стартует на Канарских островах и станет первым длительным и систематическим поиском землеподобных планет у солнцеподобных звёзд. В центре проекта — спектрограф HARPS3, способный фиксировать движение звезды со скоростью около 10 сантиметров в секунду.
Прибор установлен на модернизированном телескопе 1960-х годов, который оказался технически надёжным и идеально подходящим для высокоточных измерений. В течение 10 лет автоматизированная система будет каждую ночь наблюдать одни и те же 50 звёзд, максимально похожих на Солнце.
"Чтобы подавить шум и увидеть сигнал планеты, нужно проводить измерения каждую ночь в течение десяти лет", — поясняет астрофизик Кларк Бейкер.
Поиск таких миров важен не только для астрономии, но и для астробиологии. Известные экзопланетные системы часто сильно отличаются от Солнечной: красные карлики испускают мощные вспышки, а планеты возле них находятся в приливном захвате.
Учёные считают, что наибольшие шансы найти жизнь есть у планет земного типа в обитаемой зоне звезды, похожей на Солнце, где возможно существование жидкой воды. Именно такие миры Terra Hunting рассчитывает выявить для будущих миссий.
Большинство уже открытых экзопланет — массивные объекты с короткими орбитами и экстремальными условиями. Потенциальные аналоги Земли, напротив, меньше по размеру, обращаются дальше от звезды и требуют длительных наблюдений. Разница между ними заключается не только в массе и температуре, но и в возможности сравнивать их с условиями нашей планеты.
Долгосрочный эксперимент по поиску землеподобных планет открывает новые горизонты для науки, но одновременно связан с серьёзными ограничениями и рисками, характерными для фундаментальных исследований.
Плюсы:
Минусы:
Более 6000 экзопланет, но ни одна не является полной копией Земли.
Землеподобные планеты создают слабый сигнал и имеют длинный период обращения.
Учёные считают, что и такой результат будет важным и изменит понимание уникальности Земли.
Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.