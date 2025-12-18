Каменный мир у огня дал осечку: близость к звезде не превратила экзопланету в раскалённый ад

"Джеймс Уэбб" измерил неожиданно низкую температуру суперземли

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" зафиксировал экзопланету, температура поверхности которой достигает около 1800 градусов Цельсия, и это значение оказалось неожиданно низким для мира, находящегося так близко к своей звезде. Объект выглядит как раскалённая каменная сфера, но данные наблюдений указывают, что его природа куда сложнее, чем предполагали классические модели. Новое открытие ставит под сомнение привычные представления о скалистых планетах и их эволюции в экстремальных условиях. Об этом сообщает NASA.

От гипотез к реальным мирам за пределами Солнечной системы

Ещё несколько десятилетий назад разговоры об экзопланетах воспринимались скорее как философские рассуждения, чем как строгая наука. Даже Исаак Ньютон допускал, что другие звёзды могут быть центрами собственных планетных систем, но подтверждения этой идеи пришлось ждать столетиями. Лишь в конце XX века астрономия получила первые убедительные сигналы существования планет за пределами Солнечной системы.

Прорыв произошёл в 1992 году, когда было подтверждено существование планет у пульсара PSR B1257+12. С этого момента началась новая эпоха наблюдений, а развитие фотометрии и спектроскопии позволило перейти от единичных находок к систематическому поиску. Сегодня астрономы работают с тысячами подтверждённых объектов, включая горячие суперземли и экзотические миры лавы.

Экзотические находки и роль телескопа "Джеймс Уэбб"

Космический телескоп "Кеплер" первым показал, насколько странными могут быть другие планетные системы, обнаружив миры с двойными солнцами и экстремальными орбитами. Однако именно "Джеймс Уэбб" вывел исследования на новый уровень, позволив анализировать тепловое излучение и возможные атмосферы скалистых планет.

Благодаря инфракрасным инструментам телескоп способен фиксировать тонкие различия в яркости и температуре, что особенно важно для горячих планет, находящихся в приливной блокировке. Эти методы уже применяются для оценки того, могут ли такие миры удерживать атмосферу и как она взаимодействует с излучением звезды.

Планета TOI-561 b: жизнь на грани физики

TOI-561 b относится к классу суперземель и имеет радиус примерно в 1,4 раза больше земного. Планета расположена на расстоянии около 280 световых лет в созвездии Секстанта и обращается вокруг своей звезды менее чем за 11 часов. Такое расстояние означает экстремальное облучение и почти гарантированную приливную блокировку.

Одна сторона планеты постоянно обращена к звезде и, вероятно, покрыта океанами расплавленных пород, тогда как другая погружена в вечную ночь. Подобные условия долгое время рассматривались как несовместимые с сохранением атмосферы, однако новые данные заставляют пересмотреть этот вывод.

Низкая плотность как ключ к разгадке

Одной из самых странных характеристик TOI-561 b оказалась её плотность. Для планеты такого размера она ниже, чем ожидалось для типичного каменистого мира. Основной автор исследования Йоханна Теске подчёркивает:

"Речь не идёт о сверхраздутой планете, но её плотность всё равно ниже, чем предсказывают модели для скалистого тела такого масштаба", — отмечает астроном Йоханна Теске.

Учёные связывают это с особенностями состава: звезда системы старая и бедная железом, что могло повлиять на формирование менее плотной мантии и сравнительно небольшого металлического ядра планеты.

Атмосфера вопреки ожиданиям

Даже необычный минеральный состав не объяснял всех наблюдений, и исследователи обратили внимание на возможность существования плотной атмосферы. Классические модели предполагают, что малые планеты вблизи звёзд быстро теряют газы, но наблюдения показывают, что это правило не всегда работает.

В последние годы всё больше данных указывает на то, что магнитные поля и внутренние процессы могут помогать удерживать атмосферу даже в жёстких условиях.

Как "Джеймс Уэбб" измерил температуру

Для проверки гипотезы об атмосфере команда использовала метод вторичного затмения. Спектрограф NIRSpec зафиксировал снижение инфракрасного излучения в момент, когда планета скрывалась за звездой. Это позволило напрямую оценить температуру дневного полушария.

Если бы TOI-561 b была полностью лишена атмосферы, расчёты указывали бы на температуру порядка 2700 °C. Однако реальные измерения показали значение около 1800 °C, что трудно объяснить без участия газовой оболочки, перераспределяющей тепло.

Механизм охлаждения и роль магмы

Наблюдаемая температура хорошо согласуется с моделью плотной атмосферы, богатой летучими веществами. В этом сценарии мощные ветры переносят тепло с дневной стороны на ночную, сглаживая контрасты. Дополнительно свою роль могут играть газы, поглощающие инфракрасное излучение, и облака силикатов, отражающие часть света звезды.

Исследователь Тим Лихтенберг описывает возможный механизм устойчивости такой системы:

"Если магматический океан и атмосфера находятся в постоянном обмене летучими веществами, потери газов в космос могут быть значительно снижены", — говорит Тим Лихтенберг.

Почему это открытие важно

TOI-561 b показывает, что даже миры, находящиеся на грани физически возможного, могут сохранять сложную структуру. Это не просто выжженная скала, а динамическая система, где излучение звезды, магма и атмосфера взаимодействуют в рамках устойчивого баланса.

По словам Йоханны Теске, новые данные не закрывают вопрос, а, наоборот, расширяют поле для исследований, заставляя пересматривать границы возможного для скалистых экзопланет.

Сравнение: голая скала и планета с атмосферой

Планета без атмосферы быстро нагревается и излучает энергию напрямую в космос, что приводит к экстремальным температурным контрастам. Мир с плотной атмосферой ведёт себя иначе: тепло перераспределяется, а максимальные температуры снижаются.

TOI-561 b по своим характеристикам всё больше склоняется ко второму сценарию, что делает её важным объектом для проверки климатических и эволюционных моделей экзопланет.

Плюсы и минусы гипотезы плотной атмосферы

Эта модель хорошо объясняет наблюдаемую температуру и плотность планеты, а также согласуется с данными "Джеймса Уэбба". При этом остаётся открытым вопрос, каким образом атмосфера сохраняется на протяжении миллиардов лет под мощным излучением звезды.

Альтернативные гипотезы требуют ещё более сложных допущений о составе и внутреннем строении планеты, поэтому атмосферный сценарий пока считается наиболее рабочим.

Популярные вопросы о планете TOI-561 b

Можно ли считать TOI-561 b аналогом Земли?

Несмотря на сходство в размерах, условия на планете радикально отличаются от земных. Экстремальные температуры и близость к звезде исключают привычные формы жизни.

Почему температура оказалась ниже ожидаемой?

Наиболее вероятное объяснение связано с наличием плотной атмосферы, которая перераспределяет тепло и снижает интенсивность инфракрасного излучения.

Зачем изучать такие экстремальные миры?

Они помогают понять, как формируются и эволюционируют скалистые планеты, а также где проходят реальные границы устойчивости атмосфер.