В Госдуме прокомментировали возможность запрета соцсетей для детей до 16 лет

Россия готова к запуску возрастной авторизации в соцсетях — депутат Свинцов

Ввести возрастную авторизацию в соцсетях нужно уже сейчас — все технические возможности для этого в России есть. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова сообщили, что в России предложили рассмотреть возможность допуска к социальным сетям только с 16 лет.

Свинцов отметил, что Россия располагает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы ввести возрастную авторизацию для подростков в социальных сетях. По его словам, этот процесс можно реализовать с помощью интеграции Госуслуг и отечественных цифровых платформ.

"Если речь идет о тех социальных сетях, которые размещены на территории Российской Федерации, то такая техническая возможность, конечно же, есть. Это можно реализовать через Госуслуги, где появится отдельная категория 16+, или, как я предлагаю, 14+, когда подросток получает паспорт и может зарегистрироваться с ограниченным функционалом. Вся система подтверждения — через Госуслуги, затем через мессенджер MAX и дальше в социальные сети — в один клик, без сложностей", — пояснил депутат.

По его словам, введение возрастных ограничений не только возможно, но и необходимо. Свинцов подчеркнул, что бесконтрольное пребывание детей в интернете негативно сказывается на их психическом состоянии и учебной успеваемости.

"Погружение в социальные сети негативно сказывается на психике детей и на учебном процессе. До 14 лет, по моему мнению, доступ нужно полностью ограничить, с 14 до 16 лет — сократить до часа в день, а с 16 до 18 — до двух часов. Сегодня подростки буквально живут в телефонах, и этот процесс необходимо остановить, чтобы предотвратить деградацию общества", — заявил парламентарий.

Свинцов отметил, что сегодня большинство подростков проводят в телефонах практически весь день — в транспорте, на занятиях и даже во время отдыха. По его словам, это уже стало глобальной проблемой, и подобные ограничения начинают внедрять во многих странах, включая Китай, Австралию и ряд европейских государств. Депутат подчеркнул, что Россия также должна принять меры, чтобы защитить подрастающее поколение от избыточного влияния цифровой среды.