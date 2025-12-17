Горная дорога вывела на загадку: каменные шары, происхождение которых никто не спешит объяснять

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каменные сферы весом более 200 кг нашли при строительстве дороги в Хаккари
Наука

На востоке Турции уже несколько лет хранятся идеально круглые каменные объекты, происхождение которых до сих пор не объяснено. Их обнаружили случайно, но находка быстро привлекла внимание местных жителей и властей. Сферическая форма и вес в сотни килограммов сделали камни одной из самых необычных загадок региона.

Горка из камней
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горка из камней

Находка, появившаяся из-под дороги

Необычные камни были обнаружены около трёх лет назад во время расширения автодороги в районе Актютюн, расположенном недалеко от турецко-иракской границы. Работы велись в горной части провинции Хаккари, где ранее не фиксировали подобных образований. В процессе земляных работ строители извлекли как минимум шесть почти идеально округлых объектов, каждый весом более 200 килограммов.

Размеры, форма и плотное расположение камней в одном месте сразу выделили находку на фоне привычных для региона горных пород. Часть сфер находилась прямо на поверхности дороги, другие были скрыты в грунте и обнаружены только после раскопок. Подобная концентрация редких форм стала дополнительным поводом для обсуждений.

Почему камни взяли под охрану

На находку обратил внимание староста деревни Конур Чафер Гезер. Он отметил, что объекты выглядят необычно и могут представлять научный интерес. Чтобы защитить камни от повреждений, разрушения или возможного вывоза, их аккуратно переместили строительной техникой и временно разместили под охраной рядом с домом старосты.

"Камни выглядят необычно и могут иметь научную ценность", — отмечал староста деревни Конур Чафер Гезер.

Местные жители подчёркивают, что охрана — вынужденная мера. Она действует до тех пор, пока специалисты не смогут провести полноценное исследование и дать официальное заключение о природе объектов.

Версии происхождения и ожидания учёных

Среди жителей района распространено мнение, что найденные сферы могут быть не обычными камнями. Некоторые предполагают, что особенности поверхности и структуры могут указывать на окаменелые останки вымерших организмов, возраст которых может исчисляться миллионами лет. Однако подтверждений этой версии пока нет.

Гезер сообщил о находке в университет Хаккари. Там допустили возможность передачи объектов в музей Вана, где их могли бы изучить специалисты. Тем не менее комплексное исследование с участием геологов, археологов или палеонтологов до сих пор не началось. Даже если камни окажутся редким геологическим явлением, их форма и происхождение требуют детального научного анализа.

Сравнение возможных версий происхождения камней

Существует несколько объяснений, которые чаще всего обсуждаются в подобных случаях. Геологическая версия предполагает, что сферы могли сформироваться естественным путём в результате длительных процессов минерализации. Палеонтологическая версия допускает, что объекты могут быть окаменелостями древних организмов. Археологический вариант рассматривается реже, так как признаков обработки человеком на поверхности камней пока не выявлено.

Каждая из этих версий требует лабораторных исследований, включая анализ структуры, состава и возраста материала. Без таких данных любые выводы остаются предположениями.

Популярные вопросы о каменных сферах в Турции

Что это может быть на самом деле?

Чаще всего подобные объекты оказываются редкими геологическими образованиями, но без анализа исключать другие версии нельзя.

Почему исследования так долго не проводятся?

Для этого требуется финансирование, участие профильных специалистов и решение вопроса о месте хранения и изучения.

Где лучше всего изучать такие находки?

Оптимальный вариант — передача в музей или научный центр с лабораторным оборудованием.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
