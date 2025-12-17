Природа нарушила сценарий: Долина Смерти проснулась после тысячи лет — прошлое вышло на поверхность

Рекордные дожди в Долине Смерти привели к возвращению озера Манли — NPS

Пустыня, которая десятилетиями ассоциировалась с экстремальной жарой и засухой, неожиданно напомнила о своём далёком прошлом. В Долине Смерти прошли рекордные дожди, и в самой низкой точке Северной Америки вновь появилась вода. Частично заполнилось озеро Манли, исчезнувшее тысячи лет назад.

Необычные дожди для самого сухого места США

Осень в Долине Смерти выдалась нетипичной. С сентября по ноябрь здесь выпало около 2,41 дюйма осадков, что составляет более 6 сантиметров. Для большинства регионов США это не выглядит чем-то исключительным, но для одного из самых засушливых мест планеты такие показатели считаются аномальными.

Ноябрь стал особенно показательным. За месяц зафиксировали 1,76 дюйма дождя, что превысило предыдущий рекорд, державшийся много лет. При среднем годовом уровне осадков менее двух дюймов такие цифры радикально меняют ландшафт.

Возвращение озера Манли

Из-за продолжительных дождей вода скопилась в районе Бэдвотер-Бейсин — самой низкой точки Северной Америки. Именно здесь вновь появилось озеро Манли, которое существовало в регионе после последнего ледникового периода. Тогда климат был значительно влажнее, а пустыня выглядела иначе.

"Постоянной воды здесь не было более 10 тысяч лет", — отмечает Служба национальных парков США.

Речь идёт не о полноценном водоёме в привычном понимании. Уровень воды в большинстве мест остаётся неглубоким и, по оценкам специалистов, не превышает высоту обуви. Тем не менее даже такое заполнение считается редким событием.

Подобные случаи уже происходили

Появление озера Манли нельзя назвать уникальным. В прошлом вода уже собиралась здесь после экстремальных погодных явлений. Так, в 2023 году озеро кратковременно возвращалось после урагана "Хилари", но быстро исчезло.

Каждый подобный эпизод становится напоминанием о том, насколько чувствительна пустынная экосистема к климатическим колебаниям. Даже несколько недель дождей способны временно изменить привычный облик региона.

Что важно знать посетителям парка

Для туристов и путешественников изменения носят прежде всего практический характер. Многие дороги в национальном парке оказались повреждены или завалены штормовым мусором. Это касается как асфальтированных трасс, так и грунтовых маршрутов.

Служба парка рекомендует заранее проверять актуальную информацию о проезде и учитывать состояние дорог при планировании поездок. Это особенно важно для тех, кто путешествует на арендованных автомобилях или кемперах.

Повлияют ли дожди на весеннее цветение

Осадки традиционно вызывают интерес к возможному "суперцветению" пустыни весной. Вода действительно играет ключевую роль в прорастании семян и развитии растений, однако это не единственный фактор.

Температура, распределение дождей и погодные условия в последующие месяцы также имеют значение. В NPS подчёркивают, что пока рано делать прогнозы о масштабах цветения в следующем сезоне.

Дождливая осень в Долине Смерти

В типичный год Долина Смерти получает менее двух дюймов осадков, а значительная часть территории остаётся сухой на протяжении месяцев. В дождливые периоды вода скапливается в понижениях рельефа, временно формируя озёра и ручьи. Именно такие эпизоды позволяют учёным наблюдать, как быстро пустыня реагирует на избыток влаги и как меняется микроклимат региона.

