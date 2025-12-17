Стена с историей: в Италии изучат редкие следы прозауроподов

В Альпах учёные нашли тысячи отпечатков, раскрывающих детали жизни динозавров

В итальянских Альпах обнаружили находку, которая выглядит как кадр из фильма: на отвесной скальной стене тянутся сотни метров следов динозавров, оставленных 210 миллионов лет назад.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ динозавр в природе

Отпечатки лежат параллельными "дорожками", а на многих хорошо различимы пальцы и когти — редкая удача для палеонтологов. По форме и размеру следов учёные связывают их с прозауроподами — ранними длинношеими травоядными. Об этом сообщает BBC.

Где нашли "стену следов" и почему это важно

Местонахождение находится в национальном парке Стельвио на севере Италии, в горном районе к северо-востоку от Милана. Первым на необычные отметины обратил внимание фотограф: он заметил отпечатки, которые протянулись по вертикальной стене на сотни метров. Сейчас это часть альпийской горной цепи, но в триасовый период данный участок был приливно-отливной равниной: мягкая илистая поверхность принимала отпечатки лап, а затем со временем "законсервировала" их в породе.

Для науки ценность такой находки двойная. Во-первых, речь идёт не об отдельных следах, а о тысячах отпечатков, из которых можно восстанавливать движение целых групп животных. Во-вторых, сохранность деталей — пальцев и когтей — позволяет точнее сравнивать следы с предполагаемыми видами динозавров и их анатомией.

Что говорят следы о самих динозаврах

Некоторые отпечатки достигают примерно 40 см в диаметре. Исследователи считают, что следы оставили прозауроподы — динозавры с длинной шеей и небольшой головой, которых часто описывают как ранних родственников более поздних гигантских завроподов. Их когти, судя по отпечаткам, были заметными и острыми.

Отдельный штрих — "семейная" картина. На стене встречаются следы меньшего размера, что указывает на присутствие молодых особей рядом со взрослыми. А параллельные ряды дорожек говорят о согласованном движении — словно стадо шло в одном направлении по мягкому грунту.

Поведение стада и "паузы" в пути

Палеонтолог Кристиано Даль Сассо признался, что не ожидал увидеть настолько масштабную находку в регионе, где живёт.

Он также отметил, что место буквально "было полно динозавров" и представляет собой огромную научную ценность. По его словам, следы позволяют говорить не только о движении стада "в унисон", но и о более сложных сценариях, когда животные могли собираться в круг, возможно, в целях защиты.

Ещё одна деталь: в некоторых случаях перед отпечатками задних конечностей находили отпечатки передних. Это важно, потому что прозауроподы обычно передвигались на двух ногах, а такие следы могут означать, что животные останавливались и опирались передними конечностями на землю, словно отдыхали.

Почему исследовать место будут иначе, чем обычно

Участок удалённый и, по сообщению итальянских властей, недоступен по тропам. Поэтому для работы планируют использовать дроны и технологии дистанционного зондирования. Это позволит фиксировать следы, строить точные модели поверхности и работать аккуратно, не разрушая хрупкие участки породы и не подвергая риску людей.

Фотограф Элио Делла Феррера, который первым сделал снимки стены, объяснил, почему эта история зацепила его лично:

Сравнение: классические раскопки и дистанционные методы

Ситуация в Стельвио хорошо показывает разницу двух подходов. Традиционные раскопки удобны там, где можно спокойно добраться до слоя, расчистить поверхность и работать "вручную" кистями и инструментами. Но в горах, на вертикальной стене и в труднодоступной зоне, такой метод либо опасен, либо разрушителен.

Дистанционные технологии — дроны, фотограмметрия, съёмка с разных углов — в таких условиях становятся не "модной опцией", а единственным разумным способом получить полный план следовых дорожек, измерить отпечатки и увидеть общую структуру стада без лишнего вмешательства.

Плюсы и минусы находки для науки и территории

Такие открытия всегда дают мощный импульс исследованиям. Они позволяют говорить о древних экосистемах, маршрутах движения животных и особенностях поведения стада на основе "живых" следов, а не только по костям.

Одновременно появляется и нагрузка на территорию: интерес публики растёт, а место при этом уязвимо и физически сложное для контроля. Поэтому важная часть работы здесь — не только научная фиксация, но и грамотная стратегия охраны.

Популярные вопросы о следах динозавров в Стельвио

Почему следы оказались на вертикальной стене?

Потому что в триасе это была ровная илистая поверхность, а позже породы поднялись и деформировались при формировании Альп, и прежняя "равнина" стала частью горного массива.

Кто именно мог оставить такие отпечатки?

По оценке исследователей, это прозауроподы — травоядные длинношеие динозавры с заметными когтями.

Что означают параллельные дорожки следов?

Они указывают на согласованное движение группы, то есть стадо могло идти вместе в одном направлении.

Зачем нужны дроны и дистанционное зондирование?

Место удалённое и не имеет удобного доступа по тропам, поэтому безопаснее и точнее исследовать поверхность удалённо, создавая цифровые модели и карты отпечатков.

При чём тут Олимпиада?

Национальный парк расположен недалеко от района будущих зимних Олимпийских игр, и Министерство культуры Италии символически связало "эстафету" природы и спорта: прошлое и настоящее встречаются рядом.