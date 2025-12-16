Каменистое сердце ледяных гигантов: Уран и Нептун имеют более динамичные недра, чем считалось ранее

Уран и Нептун часто называют "ледяными гигантами", но новая работа швейцарских исследователей добавляет в эту картину неожиданные детали: возможно, внутренности обеих планет куда более "каменистые", чем принято считать, а их недра могут быть динамичнее — с циркуляцией вещества, похожей на конвекцию.
Это, в свою очередь, помогает по-новому взглянуть на их самые странные особенности — например, на необычные магнитные поля. Результаты опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.
Термин "ледяной гигант" появился из-за предполагаемого состава: по классической схеме Уран и Нептун должны содержать больше метана, воды и других летучих веществ, чем Юпитер и Сатурн. В условиях огромного давления внутри планет эти компоненты переходят в твёрдые или квазитвёрдые фазы, которые условно называют "льдом" — даже если это не лёд в бытовом смысле.
Долгое время удобная классификация выглядела так:
Каменистые планеты ближе к Солнцу (Меркурий, Венера, Земля, Марс).
Газовые гиганты (Юпитер, Сатурн) дальше, за "линией замерзания".
Ледяные гиганты (Уран, Нептун) ещё дальше, с "льдистыми" внутренностями.
Но исследователи из Цюрихского университета и NCCR PlanetS считают, что такая схема для Урана и Нептуна может быть слишком упрощённой.
Главная мысль работы: ядра Урана и Нептуна могут быть менее "ледяными” и более "каменистыми”, чем считалось. То есть внутренняя смесь, вероятно, не ограничивается преимущественно водой и "льдами", а может включать большую долю пород.
Вторая важная идея: в недрах планет может происходить конвекция, то есть циркуляция вещества. Это противопоставляется варианту, где внутренние слои стабильны и "слоёны" без активного перемешивания. Если внутри действительно идёт перемещение материала, это меняет представления о том, как там генерируются магнитные поля и как эволюционируют эти планеты.
Уран и Нептун — самые плохо изученные большие планеты Солнечной системы: рядом с ними пролетал только Voyager 2 (в 1986 и 1989 годах). Поэтому большая часть знаний о внутреннем строении держится на моделях, которые "подгоняют" состав под наблюдаемые параметры.
Лука Морф и профессор Равит Хеллед предложили метод, который должен уменьшить зависимость от жёстких предположений. Они строили случайные профили плотности, затем вычисляли, какое гравитационное поле при таком устройстве должна иметь планета, и повторяли процесс много раз, пока модели не начинали согласовываться с тем, что реально наблюдается у Урана и Нептуна.
Авторы сопоставляют результаты с данными, которые указывают: Плутон по массе может быть примерно на 70% из горных пород и металлов и на 30% из воды. Этот пример нужен как напоминание, что в далёких областях Солнечной системы "льдистость" объектов не всегда означает доминирование воды или летучих веществ в массе — доля пород может быть очень высокой.
У "ледяных гигантов" есть несколько особенностей, которые давно раздражают планетологов. Одна из ключевых — необычные магнитные поля, которые выглядят сложнее, чем у Земли или у Юпитера: у них выражена многополярность, а геометрия поля заметно "сдвинута" относительно центра.
Если внутри планет действительно:
больше каменистой компоненты, чем ожидали,
и возможна конвекция в определённых слоях,
то условия для работы "планетарного генератора" магнитного поля (динамо-механизма) могут быть совсем другими. Это не даёт окончательного ответа, но предлагает более реалистичный физический фон, на котором странные поля становятся менее мистическими.
Классическая картинка часто подразумевала довольно прямую структуру: снаружи водородно-гелиевая оболочка, глубже — массивный слой "льдов", ещё глубже — небольшое каменистое ядро. Новое моделирование допускает, что каменистый вклад может быть существенно больше, а "ледяная" часть не обязана доминировать так сильно, как принято было рисовать в учебниках.
Формально их относят к гигантам с мощной атмосферной оболочкой, но "ледяными" их называют из-за ожидаемого высокого содержания летучих компонентов (вода, метан и др.) во внутреннем составе.
Это означает, что доля горных пород во внутренних областях может быть выше, чем предполагали модели, где доминировали "льды" (прежде всего вода).
Потому что телескопы и пролётные миссии хорошо измеряют внешние параметры (атмосфера, поля, гравитация), а внутренности приходится восстанавливать по косвенным признакам.
Магнитное поле обычно генерируется движением проводящей жидкости/материи внутри планеты. Если слои перемешиваются и циркулируют, это меняет работу "динамо" и может приводить к необычной структуре магнитного поля.
Скорее, это означает, что ярлык может быть слишком грубым: они могут содержать много летучих веществ, но при этом иметь существенную каменистую составляющую и более сложную внутреннюю динамику.
