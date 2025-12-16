Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Включение печки сразу после запуска ускоряет износ двигателя зимой — Actualno
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
В доме Валерия Меладзе постоянно звучит праздничная музыка
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
Растяжка кошка перед сном снижает напряжение спины — мастер-тренер Алпатова
Быстрое похудение замедляет обмен веществ на месяцы — тренер Бахтурина

Каменистое сердце ледяных гигантов: Уран и Нептун имеют более динамичные недра, чем считалось ранее

Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Наука

Уран и Нептун часто называют "ледяными гигантами", но новая работа швейцарских исследователей добавляет в эту картину неожиданные детали: возможно, внутренности обеих планет куда более "каменистые", чем принято считать, а их недра могут быть динамичнее — с циркуляцией вещества, похожей на конвекцию.

Нептун
Фото: Freepik by kjpargeter
Нептун

Это, в свою очередь, помогает по-новому взглянуть на их самые странные особенности — например, на необычные магнитные поля. Результаты опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Почему Уран и Нептун вообще называют "ледяными гигантами"

Термин "ледяной гигант" появился из-за предполагаемого состава: по классической схеме Уран и Нептун должны содержать больше метана, воды и других летучих веществ, чем Юпитер и Сатурн. В условиях огромного давления внутри планет эти компоненты переходят в твёрдые или квазитвёрдые фазы, которые условно называют "льдом" — даже если это не лёд в бытовом смысле.

Долгое время удобная классификация выглядела так:

  1. Каменистые планеты ближе к Солнцу (Меркурий, Венера, Земля, Марс).

  2. Газовые гиганты (Юпитер, Сатурн) дальше, за "линией замерзания".

  3. Ледяные гиганты (Уран, Нептун) ещё дальше, с "льдистыми" внутренностями.

Но исследователи из Цюрихского университета и NCCR PlanetS считают, что такая схема для Урана и Нептуна может быть слишком упрощённой.

Что именно ставит под сомнение новое исследование

Главная мысль работы: ядра Урана и Нептуна могут быть менее "ледяными” и более "каменистыми”, чем считалось. То есть внутренняя смесь, вероятно, не ограничивается преимущественно водой и "льдами", а может включать большую долю пород.

Вторая важная идея: в недрах планет может происходить конвекция, то есть циркуляция вещества. Это противопоставляется варианту, где внутренние слои стабильны и "слоёны" без активного перемешивания. Если внутри действительно идёт перемещение материала, это меняет представления о том, как там генерируются магнитные поля и как эволюционируют эти планеты.

Как они моделировали внутреннее строение

Уран и Нептун — самые плохо изученные большие планеты Солнечной системы: рядом с ними пролетал только Voyager 2 (в 1986 и 1989 годах). Поэтому большая часть знаний о внутреннем строении держится на моделях, которые "подгоняют" состав под наблюдаемые параметры.

Лука Морф и профессор Равит Хеллед предложили метод, который должен уменьшить зависимость от жёстких предположений. Они строили случайные профили плотности, затем вычисляли, какое гравитационное поле при таком устройстве должна иметь планета, и повторяли процесс много раз, пока модели не начинали согласовываться с тем, что реально наблюдается у Урана и Нептуна.

При чём здесь Плутон и почему его вспомнили

Авторы сопоставляют результаты с данными, которые указывают: Плутон по массе может быть примерно на 70% из горных пород и металлов и на 30% из воды. Этот пример нужен как напоминание, что в далёких областях Солнечной системы "льдистость" объектов не всегда означает доминирование воды или летучих веществ в массе — доля пород может быть очень высокой.

Что это объясняет в загадках Урана и Нептуна

У "ледяных гигантов" есть несколько особенностей, которые давно раздражают планетологов. Одна из ключевых — необычные магнитные поля, которые выглядят сложнее, чем у Земли или у Юпитера: у них выражена многополярность, а геометрия поля заметно "сдвинута" относительно центра.

Если внутри планет действительно:

  1. больше каменистой компоненты, чем ожидали,

  2. и возможна конвекция в определённых слоях,

то условия для работы "планетарного генератора" магнитного поля (динамо-механизма) могут быть совсем другими. Это не даёт окончательного ответа, но предлагает более реалистичный физический фон, на котором странные поля становятся менее мистическими.

Сравнение: "классический ледяной гигант" и модель Морфа-Хеллед

Классическая картинка часто подразумевала довольно прямую структуру: снаружи водородно-гелиевая оболочка, глубже — массивный слой "льдов", ещё глубже — небольшое каменистое ядро. Новое моделирование допускает, что каменистый вклад может быть существенно больше, а "ледяная" часть не обязана доминировать так сильно, как принято было рисовать в учебниках.

Популярные вопросы о "ледяных гигантах” и новом исследовании

Уран и Нептун — газовые или ледяные гиганты?

Формально их относят к гигантам с мощной атмосферной оболочкой, но "ледяными" их называют из-за ожидаемого высокого содержания летучих компонентов (вода, метан и др.) во внутреннем составе.

Что значит "ядро более каменистое"?

Это означает, что доля горных пород во внутренних областях может быть выше, чем предполагали модели, где доминировали "льды" (прежде всего вода).

Почему учёные вообще спорят о составе, если мы видим планеты в телескоп?

Потому что телескопы и пролётные миссии хорошо измеряют внешние параметры (атмосфера, поля, гравитация), а внутренности приходится восстанавливать по косвенным признакам.

Как конвекция внутри планеты связана с магнитным полем?

Магнитное поле обычно генерируется движением проводящей жидкости/материи внутри планеты. Если слои перемешиваются и циркулируют, это меняет работу "динамо" и может приводить к необычной структуре магнитного поля.

Значит ли это, что Уран и Нептун "не ледяные гиганты"?

Скорее, это означает, что ярлык может быть слишком грубым: они могут содержать много летучих веществ, но при этом иметь существенную каменистую составляющую и более сложную внутреннюю динамику.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Садоводство, цветоводство
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Недвижимость
Оттенок жжёного оранжевого станет доминирующим в 2026 году — Revistaoeste
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Новости спорта
Отжимания на коленях снижают нагрузку на суставы для новичков
Популярное
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян

Лобелия превращает сад в голубое облако и цветёт всё лето. Рассказываем, почему этот неприхотливый цветок так ценят дачники и как легко вырастить его из семян.

Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Эта деталь рвётся без предупреждения: момент, когда ещё можно спасти двигатель, часто упускают
Между щекоткой и эмоциональной привязанностью есть связь — неврологи Игорь Буккер Туман усиливает мифологическое восприятие и страхи человека Вероника Эйнуллаева МАЗ-529 был создан как одноосный тягач в 1956 году Сергей Милешкин
Под Бермудами пробуждается то, что спало со времён Пангеи: океан открыл свой древний тайник
Закарпатье ни при чем: что на самом деле вынуждает Венгрию идти против ЕС
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Россияне не доверяют мессенджеру MAX: в чем кроется истинная причина страхов
Последние материалы
Утренний свет жизненно важен для настройки циркадных ритмов
Перелётные птицы следуют почти часовому расписанию миграции — Earth
Алтайский край готовит геопарк, который перестроит привычные маршруты
Йогуртовый крем с корицей соединяют с яблочным пюре для лёгкого десерта
Финляндия и Польша вошли в число самых автомобилизированных стран Европы
В доме Валерия Меладзе постоянно звучит праздничная музыка
Необычное магнитное поле Урана и Нептуна связали с динамичными слоями
Садовые гортензии закладывают цветочные почки на прошлогодних побегах — Actualno
Пшенник запекают 1,5–2 часа при 160–170 °C
Глава McDonald's Кемпчински поделился советом для карьерного роста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.