Планета из Звёздных войн реальна: газовый гигант кружит вокруг двух звёзд по странной орбите

Татуин существует не только в кино — современные наблюдения подтверждают, что планеты с двумя солнцами действительно есть. Астрономы вновь обратили внимание на экзопланету HD 143811 AB b, чья конфигурация поразительно напоминает культовый мир из "Звёздных войн". Необычное сочетание параметров делает этот объект важным кейсом для понимания того, как формируются и эволюционируют планеты в двойных звёздных системах.

Планета с двумя солнцами: не фантастика, а астрофизика

HD 143811 AB b относится к редкому классу циркумбинарных планет — объектов, которые обращаются сразу вокруг двух звёзд. Такие конфигурации долго считались нестабильными: двойная гравитация усложняет формирование планетного диска и может разрушать орбиты на ранних этапах. Однако наблюдения последних лет показывают, что подобные системы не только возможны, но и способны сохранять устойчивость на космических масштабах времени.

Интерес к таким объектам растёт по мере накопления данных о двойных звёздах. Ранее считалось, что в подобных системах сложно говорить о долгосрочной стабильности, однако примеры вроде двойных звёзд с устойчивыми орбитами показывают, что природа умеет находить рабочие конфигурации даже там, где теоретические модели давали сбой.

Повторное открытие и уточнение параметров

Первые косвенные признаки существования HD 143811 AB b были зафиксированы ещё в 2016 году. Тогда астрономы заметили аномалии в движении системы, но данных было недостаточно для уверенных выводов. Спустя несколько лет исследовательская группа решила вернуться к архивным наблюдениям и провести более детальный анализ с использованием современных методик обработки данных.

"Я не думал, что мы найдём какую-то новую планету, но мы могли бы провести углублённый анализ и тщательно исследовать", — отметил астроном Джейсон Ванг из Северо-Западного университета в США.

Для проверки гипотезы учёные сопоставили данные телескопа Gemini South с наблюдениями обсерватории WM Keck. Такой перекрёстный анализ позволил исключить инструментальные ошибки и подтвердить наличие массивного объекта, обращающегося вокруг пары звёзд.

Газовый гигант с нетипичными характеристиками

Результаты показали, что HD 143811 AB b примерно в шесть раз массивнее Юпитера. Это относит её к классу газовых гигантов — планет, состоящих преимущественно из водорода и гелия. Подобные объекты часто играют ключевую роль в своих системах, влияя на формирование орбит других тел и перераспределение вещества в протопланетном диске.

При этом наличие двух звёзд создаёт дополнительные факторы воздействия: меняется уровень излучения, усиливаются приливные эффекты, а магнитная среда становится более сложной. В других системах внимание исследователей привлекает, например, роль магнитного поля и его связь с орбитой планеты — как в случае радиосигналов, совпадающих с движением экзопланеты, что помогает лучше понять защиту атмосферы и взаимодействие со звёздной активностью.

Нетипичная орбита как главная загадка

Главный сюрприз HD 143811 AB b — её орбита. Несмотря на сравнительно небольшое расстояние до пары звёзд, полный оборот планета совершает примерно за 300 земных лет. Для циркумбинарных планет это крайне необычно: в большинстве известных систем орбитальные периоды заметно короче.

Контраст усиливается, если посмотреть на сами звёзды. Они обращаются друг вокруг друга с периодом около 18 земных дней, находясь в тесной гравитационной связке. Обычно в таких условиях планеты либо формируются далеко от системы, либо имеют более быстрые орбиты, чтобы сохранять устойчивость.

Почему наука пока без ответа

На данный момент у астрономов нет однозначного объяснения столь протяжённой орбиты. Одна из гипотез предполагает, что планета могла сформироваться дальше, а затем мигрировать внутрь системы под действием гравитационных взаимодействий. Другая версия рассматривает влияние ещё не обнаруженных тел, которые могли изменить траекторию HD 143811 AB b в прошлом.

Открытие подчёркивает, что динамика двойных систем значительно сложнее, чем у одиночных звёзд вроде Солнца. Это заставляет пересматривать модели планетообразования и учитывать большее число переменных.

Сравнение: HD 143811 AB b и другие циркумбинарные планеты

Если сравнивать HD 143811 AB b с другими известными циркумбинарными объектами, бросаются в глаза три момента. Во-первых, её орбитальный период существенно длиннее среднего. Во-вторых, масса планеты выше, чем у большинства аналогов. В-третьих, сочетание близости к звёздам и медленного движения по орбите выглядит атипично даже по меркам редких двойных систем. Именно это делает объект ценным для тестирования теоретических моделей.

Плюсы и минусы изучения двойных систем

Исследование подобных планет даёт учёным ряд преимуществ. Оно позволяет глубже понять гравитационные резонансы, пределы устойчивости орбит и механизмы миграции газовых гигантов. Одновременно растёт и сложность интерпретации данных: сигналы от двух звёзд накладываются друг на друга, а наблюдения требуют более точных инструментов и длительных серий измерений.

Тем не менее каждый подтверждённый объект расширяет статистику и помогает выстраивать более надёжную картину эволюции планетных систем во Вселенной.

Советы шаг за шагом: как подтверждают экзопланеты

Сначала астрономы фиксируют косвенные признаки — изменения в движении звёзд или аномалии в спектрах. Затем они возвращаются к архивным данным, чтобы проверить повторяемость сигнала. После этого проводится сравнение наблюдений разных обсерваторий и инструментов. Финальным этапом становится моделирование системы, которое позволяет убедиться, что наблюдаемый эффект действительно вызван планетой, а не шумом или внешними факторами.

Популярные вопросы о планетах с двумя солнцами

Что такое циркумбинарная планета?

Это планета, которая обращается вокруг пары звёзд, находясь за пределами их общей орбиты.

Насколько часто они встречаются?

Такие объекты редки, но с развитием методов наблюдений их число постепенно растёт.

Подходят ли они для жизни?

Чаще всего это газовые гиганты, однако в их системах теоретически могут существовать и каменистые планеты.

Чем уникальна HD 143811 AB b?

Она сочетает большую массу, близость к двойной звезде и аномально длинный орбитальный период.