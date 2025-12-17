С виду — скромная яма: под землёй скрывалась история, которую не ожидали увидеть спустя 4 тысячи лет

В некрополе Саккара археологи обнаружили гробницу королевского врача, жившего более четырёх тысяч лет назад. Скромное кирпичное сооружение скрывало под землёй богато украшенную камеру с яркими росписями, сохранившимися почти без потерь. Находка проливает свет на медицину и придворную жизнь Древнего Египта. Об этом сообщает Earth.

Неожиданная находка в Саккаре

На краю плато Саккара, неподалёку от древней столицы Мемфиса, была обнаружена небольшая гробница из глиняного кирпича. Снаружи она выглядела непримечательно и напоминала десятки других захоронений, которые часто оказываются разграбленными и пустыми.

Однако под поверхностной постройкой скрывалась узкая шахта, ведущая в подземную камеру. Археологи из франко-швейцарской миссии обратили внимание на упавшую ложную дверь с высеченными именем и титулами погребённого — Тетинебофу. В древнеегипетских представлениях такие двери служили символическим проходом между миром живых и миром мёртвых, что хорошо вписывается в традиции, известные по другим египетским погребальным ритуалам.

Камера, сохранившая цвета тысячелетий

Расчищая шахту глубже, исследователи обнаружили известняковую перемычку с иероглифами, снова упоминающими имя владельца гробницы. Работы возглавлял профессор египтологии Женевского университета Филипп Колломбер, специализирующийся на некрополях Древнего царства.

Когда команда проникла в погребальную камеру, стало ясно, что гробница уникальна по сохранности. Все четыре стены были покрыты тонко вырезанными и раскрашенными рельефами. Красные, синие и жёлтые пигменты выглядели удивительно свежими, несмотря на возраст около 4100 лет.

Карьера королевского врача

Надписи внутри камеры подробно описывают карьеру Тетинебофу. Он занимал высшие медицинские должности при дворе фараона и носил титул главного дворцового врача.

"Он, безусловно, был главным врачом при королевском дворе и лично лечил фараона", — отмечает Филипп Колломбер.

Одним из самых редких титулов Тетинебофу был "директор лекарственных растений". Это название известно всего по одному другому источнику среди всех опубликованных древнеегипетских текстов и указывает на контроль над сбором, хранением и использованием целебных трав.

Стоматология и яды в Древнем Египте

Ещё один необычный титул — "главный дантист". Упоминания стоматологических специалистов в Древнем Египте крайне редки, а археологические данные о регулярных зубных операциях практически отсутствуют. Тем не менее надписи показывают, что забота о зубах входила в сферу придворной медицины.

Тетинебофу также называли "заклинателем богини Серкет", покровительницы скорпионов и защиты от ядов. Эта роль связывала врача с лечением укусов и отравлений, где практические знания сочетались с ритуалами и заклинаниями.

Мир королевского врача в росписях

Хотя саркофаг, тело и погребальные дары были похищены грабителями ещё в древности, сами стены камеры сохранили "каталог" жизни и статуса врача. На рельефах изображены полки с сосудами, шкатулками и контейнерами, вероятно, связанными с медицинскими принадлежностями.

Другие сцены показывают ткани, украшения и подношения. Всё это подчёркивает высокий социальный статус Тетинебофу и важность его профессии для дворца. Подобные детали помогают лучше понять, как формировалась элита Египта после эпохи первых правителей, известных по дискуссиям о происхождении фараонской власти.

Саккара на переломе эпох

Гробница расположена рядом с пирамидой фараона Пепи I, однако надписи указывают, что Тетинебофу жил позже — вероятно, во времена правления Пепи II или его преемников. Это конец Древнего царства, период, когда центральная власть Египта начинала ослабевать.

Саккара остаётся одним из важнейших некрополей Египта, где ежегодно находят новые шахты и камеры. Захоронение Тетинебофу относится к переломному моменту между стабильностью Древнего царства и хаотичным Первым переходным периодом.

Сравнение: царские и нецарские захоронения

В отличие от гробниц фараонов, усыпальницы высокопоставленных чиновников обычно были проще. Однако гробница Тетинебофу выделяется качеством росписей и богатством титулов. Это показывает, что знания и навыки могли обеспечить статус, сопоставимый с элитой управления.

