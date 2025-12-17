Каменная аномалия под Атлантикой: что удерживает Бермуды над океанским дном

В районе Бермудских островов учёные зафиксировали находку, которая выбивается из привычных представлений о строении океанического дна. Под толщей Атлантического океана обнаружена массивная скальная структура, не имеющая прямых аналогов в известных геологических моделях. Речь идёт не о мифах и не о загадках судоходства, а о фундаментальном научном открытии, способном скорректировать понимание эволюции земной коры. Об этом сообщает ilmessaggero.
Исследование проводила международная группа геофизиков под руководством Уильяма Фрейзера из Научного института Карнеги совместно с профессором Джеффри Парком из Йельского университета. Учёные сосредоточились на районе Бермудских островов — участке Атлантики, который давно вызывает вопросы у специалистов по тектонике плит и глубинной геологии.
В ходе анализа было выявлено, что под океанической корой здесь залегает слой плотной породы толщиной порядка 20 километров. Для океанических регионов это крайне нетипично. В большинстве случаев сразу под корой располагается мантия Земли, без выраженных промежуточных структур, как это описывается в классических моделях строения планеты и в исследованиях, посвящённых глубинным структурам мантии Земли.
Обнаруженный слой представляет собой своеобразную "каменную прослойку", которая отличается повышенной плотностью и устойчивостью. По своим характеристикам она заметно отличается от стандартных океанических пород и потому рассматривается как уникальное геологическое образование.
Ключевым инструментом исследования стал анализ сейсмических волн. Речь идёт о колебаниях, возникающих во время землетрясений и распространяющихся через различные слои Земли. Скорость, направление и характер этих волн меняются в зависимости от плотности и состава пород, через которые они проходят.
Используя данные сейсмологических станций, учёные смогли реконструировать внутреннюю структуру земной коры и верхней мантии в районе Бермуд. Именно аномальное поведение волн указало на наличие дополнительного плотного слоя, который ранее не фиксировался в подобных океанических зонах.
Подобные методы уже применялись при изучении экстремальных областей океана, включая глубоководные впадины планеты, однако столь выраженная "надстройка" между корой и мантией остаётся редкостью даже по мировым меркам.
Открытие помогает пролить свет на давнюю загадку: почему Бермудские острова расположены выше окружающего океанического дна, несмотря на отсутствие активного вулканизма на протяжении миллионов лет. В типичных условиях подобные возвышенности связаны либо с действующими вулканами, либо с относительно недавними тектоническими процессами.
В данном случае учёные предполагают, что обнаруженная структура является древним реликтом глубинных процессов. Возможно, она сформировалась ещё в эпоху Пангеи — суперконтинента, существовавшего сотни миллионов лет назад, когда современные материки были объединены. Такая "каменная подушка" могла сохраниться в стабильном состоянии и продолжать влиять на распределение масс в литосфере.
Плотный слой способен менять тепловой режим и механические свойства региона, что объясняет устойчивость Бермудского плато и его приподнятое положение по сравнению с окружающими участками Атлантики.
Несмотря на географическую близость, исследователи подчёркивают: обнаруженная структура не имеет никакого отношения к популярным легендам о Бермудском треугольнике. Нет данных, связывающих её с исчезновениями судов, самолётов или какими-либо аномальными явлениями.
Учёные однозначны в оценках — речь идёт исключительно о геологическом феномене. Его значение заключается в расширении знаний о внутренней динамике Земли, а не в подтверждении конспирологических теорий. Настоящая "аномалия" Бермуд — это сложность и многообразие процессов, происходящих в недрах планеты.
В большинстве регионов Атлантического океана структура выглядит стандартно: тонкая океаническая кора и практически сразу — верхняя мантия. Эти зоны хорошо изучены и достаточно предсказуемы с точки зрения геофизики и сейсмологии.
Район Бермудских островов демонстрирует иную конфигурацию. Здесь между корой и мантией присутствует массивный дополнительный слой, который влияет на плотность, тепловые потоки и высоту океанического дна. Это делает регион важной точкой для пересмотра существующих моделей формирования океанических плато.
Это открытие имеет как очевидные преимущества для науки, так и ряд ограничений, которые предстоит учитывать.
К сильным сторонам относятся:
уточнение моделей строения океанической коры;
объяснение аномального рельефа Бермудских островов;
расширение представлений о древних тектонических процессах.
Существуют и ограничения:
невозможность прямого бурения на таких глубинах;
зависимость выводов от косвенных сейсмических данных;
необходимость подтверждения гипотез в других регионах океана.
Оценивайте контекст исследования и используемые методы.
Разделяйте подтверждённые данные и рабочие гипотезы.
Не связывайте геологические факты с популярными мифами.
Следите за продолжением исследований и независимыми проверками результатов.
Может ли эта структура повлиять на навигацию или климат?
На текущий момент нет данных о влиянии на судоходство, авиацию или климатические процессы.
Связано ли открытие с вулканической активностью?
Нет, район Бермуд не проявлял активного вулканизма на протяжении миллионов лет, и структура считается древней.
Будут ли проводиться новые исследования?
Да, учёные планируют расширять сейсмические наблюдения и сопоставлять данные с другими океаническими регионами.
Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.