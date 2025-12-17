Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзопланету с двумя солнцами подтвердили астрономы — nedd
Сочетание рыбы с сыром нагружает пищеварение — Белновости
Визуальный осмотр ремней выявил износ до поломки — Jalopnik
Ситуация с заблокированными активами РФ достигла критической точки
Дети до 2 лет летают без места по сниженной цене — авиакомпании
Современному водителю не требуется навык ремонта авто — автоэксперт Пахомов
Инвестиции в драгкамни уступают традиционным активам — инвестбанкир Коган
Агрессивное очищение зимой ухудшает состояние кожи после 45 лет — косметолог Созинова
Прямая связь больных зубов с органами не подтверждена — стоматолог Антипенко

Каменная аномалия под Атлантикой: что удерживает Бермуды над океанским дном

Учёные выявили аномальную структуру под дном Атлантики — ilmessaggero
Наука

В районе Бермудских островов учёные зафиксировали находку, которая выбивается из привычных представлений о строении океанического дна. Под толщей Атлантического океана обнаружена массивная скальная структура, не имеющая прямых аналогов в известных геологических моделях. Речь идёт не о мифах и не о загадках судоходства, а о фундаментальном научном открытии, способном скорректировать понимание эволюции земной коры. Об этом сообщает ilmessaggero.

африка
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
африка

Необычная находка под океаническим дном

Исследование проводила международная группа геофизиков под руководством Уильяма Фрейзера из Научного института Карнеги совместно с профессором Джеффри Парком из Йельского университета. Учёные сосредоточились на районе Бермудских островов — участке Атлантики, который давно вызывает вопросы у специалистов по тектонике плит и глубинной геологии.

В ходе анализа было выявлено, что под океанической корой здесь залегает слой плотной породы толщиной порядка 20 километров. Для океанических регионов это крайне нетипично. В большинстве случаев сразу под корой располагается мантия Земли, без выраженных промежуточных структур, как это описывается в классических моделях строения планеты и в исследованиях, посвящённых глубинным структурам мантии Земли.

Обнаруженный слой представляет собой своеобразную "каменную прослойку", которая отличается повышенной плотностью и устойчивостью. По своим характеристикам она заметно отличается от стандартных океанических пород и потому рассматривается как уникальное геологическое образование.

Как удалось "увидеть" скрытую структуру

Ключевым инструментом исследования стал анализ сейсмических волн. Речь идёт о колебаниях, возникающих во время землетрясений и распространяющихся через различные слои Земли. Скорость, направление и характер этих волн меняются в зависимости от плотности и состава пород, через которые они проходят.

Используя данные сейсмологических станций, учёные смогли реконструировать внутреннюю структуру земной коры и верхней мантии в районе Бермуд. Именно аномальное поведение волн указало на наличие дополнительного плотного слоя, который ранее не фиксировался в подобных океанических зонах.

Подобные методы уже применялись при изучении экстремальных областей океана, включая глубоководные впадины планеты, однако столь выраженная "надстройка" между корой и мантией остаётся редкостью даже по мировым меркам.

Геологическое объяснение аномалии

Открытие помогает пролить свет на давнюю загадку: почему Бермудские острова расположены выше окружающего океанического дна, несмотря на отсутствие активного вулканизма на протяжении миллионов лет. В типичных условиях подобные возвышенности связаны либо с действующими вулканами, либо с относительно недавними тектоническими процессами.

В данном случае учёные предполагают, что обнаруженная структура является древним реликтом глубинных процессов. Возможно, она сформировалась ещё в эпоху Пангеи — суперконтинента, существовавшего сотни миллионов лет назад, когда современные материки были объединены. Такая "каменная подушка" могла сохраниться в стабильном состоянии и продолжать влиять на распределение масс в литосфере.

Плотный слой способен менять тепловой режим и механические свойства региона, что объясняет устойчивость Бермудского плато и его приподнятое положение по сравнению с окружающими участками Атлантики.

Отделяя науку от мифов о Бермудском треугольнике

Несмотря на географическую близость, исследователи подчёркивают: обнаруженная структура не имеет никакого отношения к популярным легендам о Бермудском треугольнике. Нет данных, связывающих её с исчезновениями судов, самолётов или какими-либо аномальными явлениями.

Учёные однозначны в оценках — речь идёт исключительно о геологическом феномене. Его значение заключается в расширении знаний о внутренней динамике Земли, а не в подтверждении конспирологических теорий. Настоящая "аномалия" Бермуд — это сложность и многообразие процессов, происходящих в недрах планеты.

Сравнение строения океанической коры

В большинстве регионов Атлантического океана структура выглядит стандартно: тонкая океаническая кора и практически сразу — верхняя мантия. Эти зоны хорошо изучены и достаточно предсказуемы с точки зрения геофизики и сейсмологии.

Район Бермудских островов демонстрирует иную конфигурацию. Здесь между корой и мантией присутствует массивный дополнительный слой, который влияет на плотность, тепловые потоки и высоту океанического дна. Это делает регион важной точкой для пересмотра существующих моделей формирования океанических плато.

Плюсы и минусы научного открытия

Это открытие имеет как очевидные преимущества для науки, так и ряд ограничений, которые предстоит учитывать.

К сильным сторонам относятся:

  • уточнение моделей строения океанической коры;

  • объяснение аномального рельефа Бермудских островов;

  • расширение представлений о древних тектонических процессах.

Существуют и ограничения:

  • невозможность прямого бурения на таких глубинах;

  • зависимость выводов от косвенных сейсмических данных;

  • необходимость подтверждения гипотез в других регионах океана.

Советы: как интерпретировать подобные открытия

  1. Оценивайте контекст исследования и используемые методы.

  2. Разделяйте подтверждённые данные и рабочие гипотезы.

  3. Не связывайте геологические факты с популярными мифами.

  4. Следите за продолжением исследований и независимыми проверками результатов.

Популярные вопросы о геологической аномалии Бермудских островов

Может ли эта структура повлиять на навигацию или климат?

На текущий момент нет данных о влиянии на судоходство, авиацию или климатические процессы.

Связано ли открытие с вулканической активностью?

Нет, район Бермуд не проявлял активного вулканизма на протяжении миллионов лет, и структура считается древней.

Будут ли проводиться новые исследования?

Да, учёные планируют расширять сейсмические наблюдения и сопоставлять данные с другими океаническими регионами.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Недвижимость
Очистка радиаторов повышает теплоотдачу и снижает расходы на отопление — GolosiFood
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Недвижимость
Традиционные рождественские гирлянды заменяют проекторы и умное освещение — Malatec
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Экономика и бизнес
Максимальная ключевая ставка за год влияет на налог по вкладам
Популярное
Плетётся, цветёт и защищает: хитрая живая изгородь против вредителей и скучного ландшафта

Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.

Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Высота лобелии — 10–25 см, куст полностью покрыт цветами
Сад утонет в голубом цвете: растение, которое цветёт всё лето и легко растёт из семян
Батареи греют, а дома холодно: одна забытая деталь превращает отопление в пустую трату денег
Легендарный томат для сложного климата: урожай радует, когда другие сорта сдаются
Косатки и дельфины совместно охотятся у острова Ванкувер — Scientific Reports Александр Рощин В Пенсильвании фиксируют сообщения о неизвестных существах Вероника Эйнуллаева Полный привод увеличивает расход топлива и массу автомобиля — автоэксперты Сергей Милешкин
Странный МАЗ-529 без второй оси удивил даже военных — разгадка кроется в его назначении
Морщины под глазами исчезают за 30 дней: дешёвое средство даёт эффект, которого никто не ожидал
Ночью приходят за едой, а утром остаются в ловушке: простая система обезоруживает тараканов
Ночью приходят за едой, а утром остаются в ловушке: простая система обезоруживает тараканов
Последние материалы
Инвестиции в драгкамни уступают традиционным активам — инвестбанкир Коган
Агрессивное очищение зимой ухудшает состояние кожи после 45 лет — косметолог Созинова
Прямая связь больных зубов с органами не подтверждена — стоматолог Антипенко
Навязчивая доверительность выдает попытку обмана — клинический психолог Абравитова
Сок диффенбахии может спровоцировать отёк рта и горла
Учёные выявили аномальную структуру под дном Атлантики — ilmessaggero
Госдума утвердила особый порядок управления аварийными домами в России
Говяжий фарш подходит для запекания, жарки и гриля — Serious Eats
Реагенты и снег сделали номера авто нечитаемыми зимой
Кадышева, Шнуров и Киркоров зарабатывают больше других звёзд — продюсер Дробыш
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.