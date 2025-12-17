Трещина длиной в пять полей: как внутриплиточный разлом вызвал ощутимые толчки в Бразилии

В Араксе зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 — Центр сейсмологии USP

В Араксе в штате Минас-Жерайс в позднее вечернее время были зафиксированы подземные толчки, которые ощутили многие жители города. Землетрясение стало заметным событием для региона, где сейсмическая активность хотя и не редкость, но редко достигает подобной интенсивности. Специалисты подробно объяснили причины произошедшего и оценили возможные риски. Об этом сообщает Центр сейсмологии Университета Сан-Паулу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ землетрясение

Что произошло в Араксе и как это объясняют сейсмологи

По данным Центра сейсмологии Университета Сан-Паулу (USP), землетрясение было зарегистрировано в субботу, 12 числа, в 22:10 по местному времени. Магнитуда подземных толчков составила 3,9 по шкале Рихтера. Несмотря на то что в ряде сообщений в социальных сетях упоминались более высокие значения, официальные измерения подтвердили именно этот показатель.

Ключевым фактором, вызвавшим сейсмическое событие, стал разлом горных пород в земной коре протяжённостью около 500 метров. Для наглядности специалисты сравнивают эту длину с пятью футбольными полями, выстроенными в одну линию. Такой масштаб разлома напрямую влияет на силу толчков, которые ощущаются на поверхности.

"Размер разлома напрямую связан с магнитудой землетрясения. В случае с толчком, зарегистрированным в Араксе, разлом горных пород имел протяжённость около 500 метров", — поясняет сейсмолог Центра сейсмологии Университета Сан-Паулу Бруно Колласу.

Разлом произошёл внутри Южно-Американской тектонической плиты, на которой расположена вся территория Бразилии. Подобные внутриплиточные процессы фиксируются и в других частях мира, включая регионы с повышенной чувствительностью к движениям земной коры, где регулярно обновляются карты сейсмической активности регионов.

Реакция жителей и официальных служб

Практически сразу после землетрясения жители Аракса начали делиться впечатлениями в социальных сетях. Многие отмечали, что почувствовали резкий толчок, вибрацию стен и кратковременное колебание предметов в домах. Сообщения о происшествии подтвердили префектура города и служба гражданской обороны, опубликовав официальные заявления.

В сообщении, размещённом в 23:40, служба гражданской обороны уточнила, что на тот момент не было зафиксировано ни материального ущерба, ни пострадавших. Муниципальные службы продолжили мониторинг ситуации и сбор данных, чтобы оперативно реагировать в случае изменения обстановки и обеспечить безопасность населения.

Дополнительную информацию специалисты получили через систему "Sentiu Aí?", размещённую на сайте Центра сейсмологии USP. С её помощью было собрано более 50 сообщений от жителей, которые подтвердили, что ощущали подземные толчки. Аналогичные механизмы обратной связи используются и в научных проектах, изучающих, как слабые толчки могут влиять на процессы в недрах планеты.

Насколько часто происходят землетрясения в Бразилии

Распространено мнение, что Бразилия практически не подвержена землетрясениям, однако данные сейсмологов говорят об обратном. Подземные толчки магнитудой от 2 до 3 баллов фиксируются в стране почти каждую неделю в разных регионах и обычно проходят незаметно для населения.

Более ощутимые события, подобные землетрясению в Араксе, происходят значительно реже. Толчки магнитудой около 3,9 в среднем регистрируются примерно два раза в год. Регион Аракса и значительная часть штата Минас-Жерайс исторически относятся к зонам умеренной сейсмической активности, где подобные эпизоды уже наблюдались ранее.

Последний зафиксированный толчок в этом районе произошёл 15 декабря 2024 года и имел магнитуду 3,1. Такие землетрясения, как правило, не приводят к повреждению зданий, но могут вызывать тревогу и кратковременное беспокойство среди жителей.

Возможны ли новые толчки и есть ли риски для инфраструктуры

Сейсмологи подчёркивают, что современные методы не позволяют точно предсказать землетрясения. Поэтому невозможно заранее утверждать, последуют ли новые толчки после уже произошедшего события. Специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.

Отдельное внимание в Араксе уделяется объектам горнодобывающей отрасли. По данным префектуры, предприятия возобновили работу в штатном режиме, а плотины и инженерные сооружения находятся в стабильном состоянии. В то же время за ними будет вестись профилактическое наблюдение, чтобы исключить возможные изменения после сейсмического воздействия.

Сравнение слабых и умеренных землетрясений

Землетрясения магнитудой до 3 баллов считаются фоновыми и чаще всего фиксируются только приборами. Они не несут угрозы для зданий и инфраструктуры и остаются частью естественных геологических процессов.

Толчки магнитудой от 3,5 до 4 баллов, как в случае с Араксом, уже могут ощущаться населением. Они способны вызывать колебания предметов и стен, но риск серьёзных разрушений при этом остаётся минимальным, особенно при соблюдении строительных норм.

Плюсы и минусы системы мониторинга

Событие в Араксе показало, что существующая система мониторинга позволяет оперативно фиксировать подземные толчки и собирать данные от населения. Это ускоряет анализ ситуации и помогает службам реагировать без задержек.

В то же время автоматические уведомления, в том числе от мобильных платформ, иногда содержат неточные данные, что может усиливать тревожность. В таких ситуациях ключевую роль играет проверенная информация от научных центров и официальных структур.

Рекомендации на случай повторных землетрясений

Служба гражданской обороны напомнила базовые правила поведения при подземных толчках. Эти рекомендации актуальны для любых регионов с потенциальной сейсмической активностью.

Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Находите безопасные места и следуйте указаниям официальных органов. Получайте информацию только из проверенных источников.

В помещениях рекомендуется держаться подальше от окон и тяжёлых предметов, защищать голову и шею и не пользоваться лифтами. На улице следует отходить от зданий и конструкций, которые могут обрушиться. В автомобиле необходимо плавно снизить скорость и остановиться в безопасном открытом месте, а после толчков внимательно оценить обстановку.