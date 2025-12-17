Трещина длиной в пять полей: как внутриплиточный разлом вызвал ощутимые толчки в Бразилии

В Араксе в штате Минас-Жерайс в позднее вечернее время были зафиксированы подземные толчки, которые ощутили многие жители города. Землетрясение стало заметным событием для региона, где сейсмическая активность хотя и не редкость, но редко достигает подобной интенсивности. Специалисты подробно объяснили причины произошедшего и оценили возможные риски. Об этом сообщает Центр сейсмологии Университета Сан-Паулу.
По данным Центра сейсмологии Университета Сан-Паулу (USP), землетрясение было зарегистрировано в субботу, 12 числа, в 22:10 по местному времени. Магнитуда подземных толчков составила 3,9 по шкале Рихтера. Несмотря на то что в ряде сообщений в социальных сетях упоминались более высокие значения, официальные измерения подтвердили именно этот показатель.
Ключевым фактором, вызвавшим сейсмическое событие, стал разлом горных пород в земной коре протяжённостью около 500 метров. Для наглядности специалисты сравнивают эту длину с пятью футбольными полями, выстроенными в одну линию. Такой масштаб разлома напрямую влияет на силу толчков, которые ощущаются на поверхности.
"Размер разлома напрямую связан с магнитудой землетрясения. В случае с толчком, зарегистрированным в Араксе, разлом горных пород имел протяжённость около 500 метров", — поясняет сейсмолог Центра сейсмологии Университета Сан-Паулу Бруно Колласу.
Разлом произошёл внутри Южно-Американской тектонической плиты, на которой расположена вся территория Бразилии. Подобные внутриплиточные процессы фиксируются и в других частях мира, включая регионы с повышенной чувствительностью к движениям земной коры, где регулярно обновляются карты сейсмической активности регионов.
Практически сразу после землетрясения жители Аракса начали делиться впечатлениями в социальных сетях. Многие отмечали, что почувствовали резкий толчок, вибрацию стен и кратковременное колебание предметов в домах. Сообщения о происшествии подтвердили префектура города и служба гражданской обороны, опубликовав официальные заявления.
В сообщении, размещённом в 23:40, служба гражданской обороны уточнила, что на тот момент не было зафиксировано ни материального ущерба, ни пострадавших. Муниципальные службы продолжили мониторинг ситуации и сбор данных, чтобы оперативно реагировать в случае изменения обстановки и обеспечить безопасность населения.
Дополнительную информацию специалисты получили через систему "Sentiu Aí?", размещённую на сайте Центра сейсмологии USP. С её помощью было собрано более 50 сообщений от жителей, которые подтвердили, что ощущали подземные толчки. Аналогичные механизмы обратной связи используются и в научных проектах, изучающих, как слабые толчки могут влиять на процессы в недрах планеты.
Распространено мнение, что Бразилия практически не подвержена землетрясениям, однако данные сейсмологов говорят об обратном. Подземные толчки магнитудой от 2 до 3 баллов фиксируются в стране почти каждую неделю в разных регионах и обычно проходят незаметно для населения.
Более ощутимые события, подобные землетрясению в Араксе, происходят значительно реже. Толчки магнитудой около 3,9 в среднем регистрируются примерно два раза в год. Регион Аракса и значительная часть штата Минас-Жерайс исторически относятся к зонам умеренной сейсмической активности, где подобные эпизоды уже наблюдались ранее.
Последний зафиксированный толчок в этом районе произошёл 15 декабря 2024 года и имел магнитуду 3,1. Такие землетрясения, как правило, не приводят к повреждению зданий, но могут вызывать тревогу и кратковременное беспокойство среди жителей.
Сейсмологи подчёркивают, что современные методы не позволяют точно предсказать землетрясения. Поэтому невозможно заранее утверждать, последуют ли новые толчки после уже произошедшего события. Специалисты рекомендуют сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на официальную информацию.
Отдельное внимание в Араксе уделяется объектам горнодобывающей отрасли. По данным префектуры, предприятия возобновили работу в штатном режиме, а плотины и инженерные сооружения находятся в стабильном состоянии. В то же время за ними будет вестись профилактическое наблюдение, чтобы исключить возможные изменения после сейсмического воздействия.
Землетрясения магнитудой до 3 баллов считаются фоновыми и чаще всего фиксируются только приборами. Они не несут угрозы для зданий и инфраструктуры и остаются частью естественных геологических процессов.
Толчки магнитудой от 3,5 до 4 баллов, как в случае с Араксом, уже могут ощущаться населением. Они способны вызывать колебания предметов и стен, но риск серьёзных разрушений при этом остаётся минимальным, особенно при соблюдении строительных норм.
Событие в Араксе показало, что существующая система мониторинга позволяет оперативно фиксировать подземные толчки и собирать данные от населения. Это ускоряет анализ ситуации и помогает службам реагировать без задержек.
В то же время автоматические уведомления, в том числе от мобильных платформ, иногда содержат неточные данные, что может усиливать тревожность. В таких ситуациях ключевую роль играет проверенная информация от научных центров и официальных структур.
Служба гражданской обороны напомнила базовые правила поведения при подземных толчках. Эти рекомендации актуальны для любых регионов с потенциальной сейсмической активностью.
Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике.
Находите безопасные места и следуйте указаниям официальных органов.
Получайте информацию только из проверенных источников.
В помещениях рекомендуется держаться подальше от окон и тяжёлых предметов, защищать голову и шею и не пользоваться лифтами. На улице следует отходить от зданий и конструкций, которые могут обрушиться. В автомобиле необходимо плавно снизить скорость и остановиться в безопасном открытом месте, а после толчков внимательно оценить обстановку.
