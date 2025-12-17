Земля держала воду в тайнике: данные из недр перевернули представления о происхождении океанов

Новые эксперименты показали, что каменистая мантия Земли в далёком прошлом могла удерживать объём воды, сопоставимый с целым океаном. Это открытие помогает по-новому взглянуть на происхождение земных океанов и устойчивость водного баланса планеты. Учёные воссоздали экстремальные условия ранней Земли и проследили, куда именно "ушла" вода после формирования планеты. Об этом сообщает Earth.

Загадка воды на ранней Земле

В первые миллионы лет существования Земли поверхность планеты представляла собой глобальный океан магмы. При таких температурах любая вода на поверхности должна была испариться и уйти в космос. Однако сегодня Земля богата океанами, и это давно ставило учёных перед вопросом: каким образом вода сохранилась.

Ранее считалось, что нижняя мантия почти не содержит воды, а основные её запасы сосредоточены в переходной зоне между верхней и нижней мантией. Новые данные ставят эту картину под сомнение.

Следы древней воды в недрах

Геохимики находили намёки на существование глубинной воды, анализируя изотопы водорода в лавах с Баффиновой Земли и Исландии. Эти магмы, по мнению исследователей, поднимаются из изолированных глубинных резервуаров, существующих миллиарды лет.

Даже небольшое количество воды в минералах мантии способно снижать температуру плавления пород и менять характер тепловых потоков внутри планеты. Это напрямую влияет на движение вещества в недрах и тектонику плит.

Бриджманит как ключ к разгадке

Основную часть нижней мантии составляет бриджманит — высокобарический силикат магния. Долгое время считалось, что этот минерал практически не способен удерживать воду.

"Наши результаты показывают, что при повышении температуры вода значительно активнее встраивается в бриджманит", — отмечает геохимик Вэньхуа Лу.

Чтобы проверить это, учёные изучили коэффициент распределения воды между кристаллами бриджманита и расплавленной породой.

Экстремальные условия в лаборатории

Для имитации условий глубокой мантии использовалась алмазная наковальня, сжимающая образцы до колоссальных давлений. Лазерный нагрев доводил температуру примерно до 4100 °C — значений, близких к условиям магматического океана ранней Земли.

Меняя давление и время воздействия, исследователи смоделировали диапазон глубин — от верхней части нижней мантии до областей возле границы ядра и мантии.

Как измеряли воду в минералах

После охлаждения образцов применялись высокоточные методы анализа. С помощью NanoSIMS учёные определили содержание воды в микроскопических кристаллах, а криогенная электронная дифракция и томография атомного зонда позволили увидеть, где именно находился водород.

Выяснилось, что вода была встроена в кристаллическую решётку бриджманита, а не существовала в виде пузырьков или дефектов.

Океан внутри планеты

Экспериментальные данные показали: при высоких температурах бриджманит способен удерживать значительно больше воды, чем считалось ранее. Моделирование магматического океана дало неожиданный результат — нижняя мантия могла сохранить от 0,08 до 1 "океана" воды.

В ряде сценариев этот резервуар оказывается крупнейшим хранилищем воды внутри Земли, превосходя по объёму переходную зону и верхнюю мантию. По некоторым оценкам, воды там могло быть в 5-100 раз больше, чем допускали прежние модели.

Влияние на тектонику и обитаемость

Вода в породах снижает вязкость мантии и облегчает её течение. Более "влажная" мантия могла способствовать запуску и поддержанию тектоники плит, ослабляя границы между литосферными плитами и меняя механизмы глубинной динамики.

Со временем конвекция мантии переносила часть глубинной воды обратно к поверхности, участвуя в формировании океанов и атмосферы.

Петролог Майкл Уолтер отмечает, что понимание того, как минералы удерживают воду, помогает объяснить стабильность земного круговорота воды на протяжении миллиардов лет.

Сравнение: старая и новая модели мантии

В прежних моделях нижняя мантия считалась почти сухой и играла второстепенную роль в водном балансе планеты. Новые расчёты показывают, что именно она могла стать главным резервуаром воды ещё на раннем этапе формирования Земли.

Если это так, общий водный бюджет планеты мог быть установлен очень рано и с тех пор лишь перераспределяться между поверхностью и недрами.

Плюсы и минусы новой гипотезы

Новая модель даёт важные объяснения, но оставляет вопросы.

Преимущества:

объясняет сохранение воды после стадии магматического океана;

связывает тектонику плит с глубинными запасами воды;

согласуется с изотопными данными древних магм.

Ограничения:

эксперименты проводились при экстремально высоких температурах;

требуется проверить, сколько воды сохранилось при дальнейшем охлаждении мантии.

